BBVA quiere ser el nuevo creador de unicornios en México con esta plataforma

En México existen alrededor de 2,500 startups, sin embargo, este número crece año con año de forma estrepitosa; ante ello, BBVA buscará impulsar este sector y acompañarlas en su crecimiento con su plataforma Spark, a fin de crear los próximos unicornios mexicanos.

Para el director de la iniciativa, Joe Naffah, esta es una industria donde “tienes que estar sí o sí metido de fondo”, por lo que el banco buscará apoyarlas mediante financiamientos hechos a la medida, además de poner a su disposición la infraestructura con la que cuentan.

Y es que, explicó, en el país existen más de 2,500 startups, pero cada año el número de emprendimientos crece año con año alrededor de 32%; en 2021, estas empresas levantaron capital por cerca de 3,500 millones de dólares

Pero a diferencia de las empresas tradicionales, las startups suelen ser bastante disruptivas, con crecimientos de doble dígito alto, además de necesidades diferentes, ya que no tienen activos, además están en los ojos de los fondos de capital.

“Lo que buscamos aquí es crear un segmento específico que atienda a las empresas de tecnología, innovación y alto crecimiento, son empresas que tienen un funcionamiento distinto a lo tradicional, (…) puede que un año después tenga el doble de tamaño, pueden dar vuelcos 360 grados”, expuso en una reunión con medios.

Joe Naffah señaló que la propuesta que están trayendo a la mesa con BBVA Spark complementa al levantamiento de capital, ya que al emprendedor, obtener un financiamiento le permite no diluir tanto su participación, teniendo otra manera de obtener recursos.

En este sentido, detalló que serán trajes a la medida, es decir, cada préstamo dependerá del tipo de empresa, por lo que los tiempos de pago, tasa de interés, etcétera, dependerá del momento en el que se encuentre y de su modelo de negocio; aunque el banco también podría convertirse en inversionista de las startups en su momento.

Naffah dijo que su plan para este año en sumar a 300 empresas en la Ciudad de México, aunque para 2023 empezarán a buscar más emprendimiento en el resto del territorio nacional.

A estas últimas les ofrecerán varias propuestas de valor, ya que les brindarán un servicio especializado, mediante un asesor con profundo conocimiento de la estrategia del cliente, así como el desarrollo de sus operaciones, además de productos bancarios tradicionales como herramientas de cobro y pago, manejo de impuestos, conciliación y financiamiento a la medida y el acceso a posibles inversionistas.

“Hoy no tenemos empresas que no nos gusten, la apuesta es cómo impulsar su expansión y de esas, cómo encontramos a las mejores compañías que creemos que serán las grandes de México y también a las que van a ir creciendo, no necesariamente todas tienen que ser unicornios. (…) Lo que nos interesa es que le vaya bien a la compañía, y que se convierta en un unicornio será una consecuencia. Nuestro reto es cómo acelerar el crecimiento de las empresas”, afirmó Naffah .

