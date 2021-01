Biden y México: una política continuista, con mejoras

Tras meses de tensiones y revueltas sociales en la primera economía del mundo, en un momento en el que el país se mostraba al borde del colapso, e incluso habiendo sido testigos de como un grupo de civiles asaltaba el capitolio de la que hoy se presenta como la democracia más antigua del mundo, Joe Biden, el líder demócrata y vencedor en los pasados comicios, se erige como el 46º líder de los Estados Unidos. Tras una severa disputa con su opositor, y el pasado presidente del país, Donald Trump, Biden consigue hacerse con una victoria que, de acuerdo con sus palabras de investidura, pretende “traer a América de nuevo”.

Y es que, pese a que la disputa se ha alargado hasta el último momento, la victoria de Biden estaba ya asumida por el propio Donald Trump; que no quedó contento con el resultado de los comicios. De esta forma, Estados Unidos vuelve a la carga, con una nueva presidencia que pretende dejar atrás la era Trump. En este sentido, hablamos de una presidencia que promete dar un giro radical en las políticas aplicadas hasta la fecha, pues, como sabemos, hablamos de dos presidentes que, en lo que a su ideología respecta, se muestran en las antípodas.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Este giro que pretende dar el tándem compuesto por Biden y Kamala Harris ha sido muy seguido por la ciudadanía mexicana, así como sus gobernantes en el país. Lo que ocurra en Estados Unidos, atendiendo a la oposición que ocupa México en los mercados internacionales, por ejemplo, no es solo cosa de los estadounidenses. Los intereses comerciales, la política migratoria, o las ayudas que garantiza el país anglosajón a sus vecinas, las economías del sur, son aspectos que México, e incluso toda Latinoamérica, espera que el que hoy se erige como el nuevo líder de la primera potencia mundial aclare en los próximos meses.

Al margen y atendiendo a su programa electoral, podemos observar unas líneas de actuación que tal y como muestra su programa, pretende seguir el nuevo mandato.

En materia comercial, debemos saber que hablar de comercio exterior es hablar de uno de los principales elementos contribuyentes con los que cuenta la economía mexicana. De acuerdo con los datos que ofrece el Banco Mundial, cerca de un 80% del PIB está ligado al comercio exterior. De este, un 39% es el equivalente a la contribución que hacen las exportaciones de bienes y servicios a la economía azteca. Además, si tratamos matizar la contribución de las relaciones comerciales con Estados Unidos a la economía mexicana, las exportaciones de México con destino a los Estados Unidos soportan el 31,2% del PIB. Así pues, a la luz de los datos, podemos hacernos una idea de la importancia que tiene este suceso en la economía del vecino del sur.

En este sentido, Biden no pretende ser el presidente que entorpezca el tan beneficioso acuerdo que firmaban el año pasado los mandatarios de las 3 principales economías de América, el T-MEC. No contento con eso, Biden, en adición, ha prometido reestablecer las relaciones comerciales con los socios europeos, así como con otras economías en el planeta. Todo ello, en adición a una relación más fructífera con las economías de Latinoamérica. Y es que, para Biden, aun habiendo analistas que consideran una postura proteccionista, el comercio es un elemento importante en sus políticas, o al menos así lo afirmaba en campaña. Por esta razón, no deben preverse cambios notables en este sentido, sino que, además, y de cumplirse lo prometido, podríamos ver una relajación en las tensiones proteccionistas que afloraron con el líder republicano.

Por otro lado, y en lo que a regulación migratoria se refiere, Biden también se ha pronunciado, prometiendo cambios que podrían mejorar esta relación tan delicada. En este sentido, las promesas que hace Biden tienen como fin mejorar una situación que han puesto de manifiesto los principales organismos en el planeta. Las solicitudes de asilo se multiplican por segundos, pero las relaciones migratorias entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, con la presidencia de Donald Trump, estaban muy estancadas. Con Biden, podríamos ver una menor obsesión en materia fronteriza respecto a la que mostraba su antecesor, por lo que se prevé que las oportunidades de residir en el país americano puedan incrementarse con la nueva presidencia.

En último lugar, otro aspecto importante son las relaciones con las economías latinoamericanas, así como los fondos que este país destina para Latinoamérica, y especialmente para México. En este sentido, Biden pretende intensificar los trabajos en los países vecinos, estableciendo una relación más fluida, menos tensa, y concediendo una mayor ayuda; especialmente en momentos, y en lugares, en los que cuentan con escasos recursos para combatir la pandemia. Además, de acuerdo con Biden, México no será el único beneficiado, pues se espera que las ayudas comiencen a llegar a otros países de América Latina y Centroamérica. En este sentido, pretende mejorar unas relaciones que, con Trump, han vivido momentos muy tensos.

Con todo, lo comentado son aspectos que el propio Biden pretende configurar nuevamente. Sin embargo, el tiempo nos dirá en qué ha quedado todo, y si lo prometido acaba materializándose. Las políticas que pretende aplicar en el país, siendo estas ya conocidas, sabemos que tienden hacia una postura de centro izquierda, donde los aspectos sociales cobrarán una mayor relevancia. En este sentido, en detrimento de unos favoritismos que mantenía el antiguo mandatario con el sector privado en el país. Unas políticas que casan con las de un Andrés Manuel López Obrador que, pese a avisar de la buena relación que mantenía con Trump, ya abre sus brazos para saludar al nuevo presidente, socio del país, de los Estados Unidos.