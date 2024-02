Bitcoin coquetea con una valoración de un billón de dólares; su precio roza los 47,900 dólares

Bitcoin superó brevemente una valoración totalmente diluida de 1 billón de dólares el viernes, cuando el precio del activo digital más grande del mundo subió por encima de los 47.900 dólares (al mediodía de hoy) por primera vez desde marzo de 2022.

El precio de bitcoin subió esta mañana un 4.5% a 47,035 dólares a las 10:14 a.m. ET para una capitalización de mercado total de 931,500 millones de dólares, según la página de precios de The Block. La valoración totalmente diluida, que mide el valor de todos los bitcoins que se extraerán alguna vez, fue de 996,900 millones de dólares.

Gráfico cortesía página de precios de The Block.

En este sentido, el informe sostiene que la capitalización del mercado mundial de criptomonedas asciende ahora a 1.87 billones de dólares, un aumento del 4.7% en las últimas 24 horas. El dominio de Bitcoin es del 49.7%, mientras que el ether representa el 16.1% del mercado criptográfico total.

Geoff Kendrick, jefe de investigación de criptomonedas de Standard Chartered, dijo a The Block que el reciente repunte de bitcoin se debió “a la dinámica cambiante del flujo en los nuevos ETF de Estados Unidos”. Utilizó un gráfico para ilustrar cómo los flujos acumulados hacia los nuevos ETF muestran que GBTC está disminuyendo, pero otros fondos, como iShares Bitcoin Trust de BlackRock, registran un aumento.

The Block dice que “las ventas de GBTC parecen haberse desacelerado, a un promedio de 59 millones por día esta semana, mientras que los flujos hacia los otros ETF continúan siendo fuertes, con un promedio de 244 millones por día esta semana. Este cambio es suficiente para impulsar a Bitcoin hacia arriba”, añadió Kendrick.

El analista de Standard Chartered pronostica que este año habrá una entrada neta en fondos ETF al contado de entre 50 mil y 100 mil millones de dólares.

“Las salidas de GBTC se detendrán por completo en algún momento y otras entradas continuarán, con un precio de 100,000 dólares para bitcoin a finales de 2024 y un precio de 200,000 dólares a finales de 2025”, añadió el informe.

Con información de The Block.

