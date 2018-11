Inversiones: 4 sectores clave en las elecciones de mitad de periodo en EU

La preocupación de los inversionistas con relación a la sustentabilidad del crecimiento de las ganancias y el impacto de las tensiones comerciales ha golpeado a los mercados de renta variable. De acuerdo con BlackRock, la firma de administración de activos más grande del mundo, las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos (EU), así como sus resultados será otro catalizador que no deben perder de vista los inversionistas.

De acuerdo con los expertos, dar un paso hacia atrás puede ser un buen movimiento. Tras la jornada electoral de 2016 en EU, el índice S&P 500 registró un aumento de 27%, con importantes movimientos en el nivel industrial, ya que los inversionistas anticiparon catalizadores normativos y políticos impulsados por el control de una parte entre las ramas ejecutiva y legislativa.

La llamada liquidación de octubre provoca ahora un descenso de las valoraciones de S&P 500 a un precio más razonable, 14.8 veces mayor para el múltiplo de ganancias de calendario del próximo año; es decir, su nivel más bajo en más de dos años. (Fuente: Bloomberg al 29 de octubre de 2018).

Ante este panorama, y debido a que las valoraciones seductoras es uno de los mecanismos más efectivos para atraer a los inversionistas de vuelta, es posible que ciertos sectores industriales específicos puedan moverse al primer plano, a medida que los inversionistas miren más allá de la elección de mitad de periodo en EU y presten atención a lo que venga para fin de año.

Desempeño de exposiciones seleccionadas desde las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 y en el T4 de 2018

Fuente: Thomson Reuters, BlackRock, al 24 de octubre de 2018. El desempeño de índices no incluye ninguna comisión de gestión, costo de transacción ni gasto. Los índices no son administrados, y usted no puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El desempeño de índices no representa el desempeño actual de iShares Fund. Para obtener el desempeño actual de fondos, visita www.iShares.com o www.blackrock.com.

1. Sector aeroespacial

Durante el 13% del trimestre a la fecha, el índice de aeroespacial y defensa de EU, según Dow Jones (al 29 de octubre), el sector subirá hasta 46% desde el día de la elección de 2016 y esto sigue siendo la manera más pura de aplicar un cambio en la perspectiva de gastos de defensa.

2. Defensa

El gasto militar ha sido una prioridad clave para la administración del Presidente Trump: el Departamento de Defensa (DoD) ha incrementado su gasto en 9% durante 2018, en comparación con el año anterior.

Además, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act) de 2019 se promulgó de la manera más rápida en 20 años con hasta 717, 000 millones de dólares (incremento de 12% desde 2017). (Fuente: Departamento de Defensa de EE.UU., al 1/8/2018).

3. Atención médica

La fijación de precios de los fármacos será un asunto clave tras la elección de mitad de periodo. Es posible que los inversionistas se sorprendan de lo bien que le fue al sector médico el año pasado, al beneficiarse de una rotación defensiva por parte de los inversionistas y un fuerte crecimiento de las ganancias corporativas.

Analistas explican que durante la segunda mitad de 2018, desde el 30 de junio, la industria se ha recuperado 4.6%, alcanzando otras áreas de renta variable que se perciben como un refugio seguro para los inversionistas, tales como el consumo básico con 6.4%, y servicios públicos con 6.3%.

Ahora bien, las preocupaciones con relación a la valoración han sido abordadas después de que la relación precio-ganancias a futuro se ha reducido a niveles mínimos en diez años. Además, los inversionistas investigan aún con mayor profundidad para obtener exposición a tendencias a mayor plazo, tales como dispositivos médicos, que del 16.8% del año a la fecha están superando cómodamente tanto al sector como al amplio indicador S&P 500.

(Fuente: Bloomberg, 29 de octubre de 2018. Notas: Los sectores están representados por los índices de consumo básico de S&P 500 y de servicios públicos de S&P 500. Los dispositivos médicos están representados por el índice de Equipamiento Médico Seleccionado de Dow Jones, EU).

4. Infraestructura

El sector infraestructura representa tanto una oportunidad como un área prometedora de consenso político. Los creadores de políticas de ambos extremos han tomado conciencia de la necesidad de gasto en la infraestructura de EU, dados los recientes informes que indican que EU posee la mayor brecha de gasto estimada en infraestructura durante el periodo 2016 a 2040. Si bien persisten las diferencias sobre cómo financiar las cuentas de los gastos en infraestructura, una solución bipartidista puede ser un catalizador estratégico para este sector.

En este sentido, BlackRock recomienda ver más allá de los rumores, ejercicio útil de cara a 2019. Tener puntos de vista a nivel de la industria puede ser una manera útil de jugar un papel óptimo en las tendencias del mercado, posterior a la elección de mitad de período, con un viento de cola de valoraciones más favorables de lo que suele proporcionar una oportunidad habitual para los inversionistas.

