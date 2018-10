Los retos de crecer… e invertir con propósito

Este mes, Samantha Ricciardi participó en el panel “Retos De Crecer” del Foro Negocios. Nos sentamos a conversar con Samantha para profundizar por qué BlackRock continúa apostando por México.

México es un mercado estratégico para BlackRock, no sólo en América Latina sino a nivel global. Como ha dicho nuestro CEO, Larry Fink, lo que distingue a México es que tiene la combinación de algunos factores clave como la diversidad de recursos e industrias, su proximidad a la economía más grande del mundo, una moneda relativamente estable y un gobierno democrático.

BlackRock tiene 30 años de existencia, y hemos estado en México durante diez. En este tiempo, hemos evolucionado de un proveedor de ETFs para clientes institucionales, como las AFORES, a ser realmente un proveedor integral de soluciones de inversiones para cualquier inversionista, de instituciones a inversionistas personales, quienes acceden a nuestros ETFs y fondos a través de sus banqueros.

Seguiremos invirtiendo en el país. Tenemos una visión de largo plazo, que vislumbra no solamente el crecimiento de nuestro negocio sino también el crecimiento de la industria de inversiones en México, que es equivalente a solamente 9% del PIB, comparado con 38% en Brasil y 91% en Estados Unidos.

Estamos innovando en el mercado mexicano al traer nuevas herramientas y capacidades para ayudar a nuestros clientes a crear mejores carteras. Aladdin, nuestra plataforma unificada de inversión y gestión de riesgo, es la más sofisticada del mundo.

Una de las características principales que diferencian a BlackRock de otros administradores de activos es que lo que nos impulsa es el propósito de ayudar a que cada vez más personas experimenten un mejor futuro financiero. Sabemos que detrás de cada fondo, de cada inversión, hay papás y mamás planeando el bienestar de su familia, hay pensionistas que merecen un retiro digno, y hay PYMES con el potencial de crecer y crear buenos empleos.

