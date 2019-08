¿Existe realmente la clave del éxito?

Además de nuestra actual imposibilidad de saber si existe vida en otras galaxias, aún quedan incógnitas sin contestar en nuestro siglo. Existen datos científicos para todo. Sabemos que se tienen que comer 13 calorías al día por cada kilo de músculo, que se necesitan aproximadamente 10,000 horas para volverse un experto en algo o que se deberían de leer 30 libros al año para tener éxito en la vida.

Sobre este último punto, es un hecho que diferentes empresarios que figuran entre los más exitosos del mundo declaran que la clave del triunfo puede encontrarse en los libros. Cuando se le preguntó una vez a Warren Buffett al respecto, él señaló una pila de libros a su lado y dijo: “Lea 500 páginas todos los días. Así es como funciona el conocimiento. Se acumula, exactamente como el interés compuesto. Todos pueden hacerlo, pero te garantizo que no muchos de ustedes lo harán”.

Si se sabe más o menos cuantos libros y cuántas páginas hay que leer diario o al año para tener éxito, ningún científico nos dice qué libro escoger en el mar de opciones. ¿De verdad, cualquier libro? Decidimos analizar las listas de lecturas de célebres magnates con la intención de entender los autores y géneros literarios más adecuados y con la esperanza de encontrar el libro que quizás podría ayudar a cualquier mortal a posicionarse dentro de las listas de los más prósperos del planeta. Revisamos las lecturas de muchos billonarios de la lista de Forbes 2019, como Warren Buffet, Larry Page, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates, entre una decena más. De los grandes empresarios mexicanos, encontramos solamente los libros de nuestro número uno, Carlos Slim, así que para la próxima vez, imploramos generosidad a los demás billonarios mexicanos de compartirnos sus libros favoritos.

Esperábamos encontrar varias recomendaciones entrelazadas, pero para nuestra sorpresa había muy pocas. Entre los títulos repetidos se encuentran Business Adventures de John Brooks, Built to Last de Jim Collins y Jerry Porras, y Homo Deus de Yuval Noah Harari. (Para leer estos libros activa el código de promoción que está al final del artículo). En el resto de las selecciones se incluyen desde libros de budismo hasta novelas históricas, memorias y varios libros de ciencia popular. Quién hubiera imaginado que uno de los libros favoritos de Richard Branson, el fundador de Virgin Group, es Happiness escrito por el monje budista de origen francés Matthieu Ricard. Los magnates del mundo parecen tener gustos igual de variados que el resto de los mortales, así que nos hicimos una nueva pregunta: ¿Podría existir un autor recurrente recomendado por los CEOs y jefes de los jefes?

Como no pudimos encontrar esta respuesta directamente de las listas de recomendaciones, nos dimos a la tarea de analizar estadísticamente todos los parámetros de manera separada. Géneros literarios, temas principales de los libros, fecha y lugar de nacimiento del autor, lengua materna, etc. La respuesta no es para nada sorprendente. El típico autor favorito de los billonarios de nuestro siglo es un hombre de origen caucásico nacido al principio del siglo XX. Lo más probable es que se llame John, Peter o Richard, que viva en Estados Unidos o en Inglaterra y que se apellida Isaacson, Collins o Feynman.

Lugar de origen de autor

Richard Feynman, justo nacido en 1918 en Nueva York. Sus libros están mencionados cuatro veces en las listas de lectura analizadas. ¿Qué secretos podrían guardar las páginas de las obras de este célebre físico ganador del Nobel en las cuales se rememora los sucesos más importantes de su vida y cómo éstos podrían agregar ceros a nuestras cuentas de bancos? ¿Cómo puede la electrodinámica cuántica y el desastre del transbordador espacial Challenger ayudarnos a triunfar en nuestras carreras? Si te quieres aventurar a responder estas incógnitas te invitamos a leer una biografía de esta mente brillante aquí.

Para tener éxito, la clave no parece tener que ver con el hecho de leer ficción, no-ficción o libros de desarrollo personal; la clave está en leer regularmente, punto. Si no existe un libro o autor milagroso que tenga la receta para el éxito, al leer uno de los libros recomendado por Elon Musk encontramos un principio de respuesta a nuestra pregunta inicial. Ésta es, como dice la computadora Deep Thought, 42.

Si quieres saber por qué activa ahora el código FORBES y ponte a leer la novela de ciencia ficción Guía del autoestopista intergaláctico de Douglas Adams, recomendada por Elon Musk. Pero luego no olvides seguir leyendo de manera constante.