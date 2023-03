Cooperación con EU, sí; sometimiento e intervencionismo, jamás: AMLO

Ante un Zócalo abarrotado de simpatizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este sábado que no permitirá que políticos extranjeros intenten someter con fines electoreros e intervencionistas a México, pues no es colonia de Estados Unidos ni de ningún gobierno.

En el marco de la conmemoración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, el mandatario federal sostuvo que su administración mantendrá una política de cooperación con el gobierno de Joe Biden, sin embargo, no permitirá ninguna amenaza a la soberanía de México aún cuando se trate del combate a las organizaciones criminales que trafican fentanilo.

“Lo más importante es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas, irresponsables, que México es un país independiente y libre no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello pero jamás jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni pisoteen la dignidad de nuestra patria

“Cooperación sí, sometimiento, no, intervencionismo, no, corrupción, no, libertad, sí, democracia, sí, honestidad, sí, justicia social, sí, igualdad, sí, soberanía, sí”, arengó.

Foto: Gobierno de México

‘Continuidad con cambio de la 4T está asegurada; no hay que temer’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera de las “corcholatas” que lo sucedan, aplicarán la política de transformación en beneficio de los menos favorecidos.

“Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación.

En su mensaje desde el primer cuadro de la Ciudad de México, el mandatario federal dijo que los mexicanos no tienen nada que temer cuando él deje el encargo a cualquier sucesor de su movimiento.

“Está asegurada la continuidad con cambio; no hay nada qué temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes, trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos acertadamente la revolución de las conciencias para continuar avanzando en el cambio de mentalidad para seguir politizando a nuestro pueblo y de esa manera con un pueblo cada vez más consciente y en eso hemos avanzado mucho”, destacó.

Llamó a los integrantes de su movimiento político a impedir que las minorías reaccionarias regresen al poder para humillar y empobrecer al pueblo.

El tabasqueño afirmó que sólo con el apoyo del pueblo se puede enfrentar a los grupos conservadores que se niegan a perder sus privilegios.

Al rememorar el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, el jefe del Ejecutivo federal se lanzó contra el PAN, a cuyo instituto señaló por oponerse a que el gobierno hiciera una verdadera distribución de la riqueza.

El tabasqueño pidió a los simpatizantes de su proyecto político a mantenerse firmes y a no zigzaguear ni perder la principal motivación que los llevó a la presidencia de la República, la cercanía con los menores favorecidos.

“Hoy de nuevo manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos, nada de zigzaguear; sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías.

“En esta breve historia hay enseñanzas mayores: la principal es que sólo con el pueblo, sólo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios”.

‘Refinería Olmeca nos ha llevado a cúspide mundial’

Foto: Gobierno de México

En su intervención, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, ha dignificado a la industria petrolera mexicana y ha supuesto llevar al país a la cúspide mundial en el sector.

“La nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es una realidad y un orgullo para los mexicanos nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial; en este año se dará la primera producción de esta magna obra como siempre lo ha sido Pemex está al servicio de la patria”, enfatizó.

En su intervención en el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador por los 85 años de la Expropiación Petrolera, la funcionaria federal aseguró que el futuro de México en materia energética esta asegurada así como el legado de Lázaro Cárdenas del Río.

“Hoy trabajamos en nuevos proyectos para producir nuestras gasolinas y combustibles. Fuimos al rescate de nuestras refinerías que estaban en completo abandono y con ello poder revertir la importación que sólo beneficia a intereses de particulares y de grandes empresas transnacionales”, lanzó.

En tanto, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) refirió que la política del presidente López Obrador en el sector hidrocarburos ha reorientado los recursos hacia la exploración en aguas someras y el descubrimiento y desarrollo de nuevos campos petroleros.

El funcionario federal anunció que este año se invertirá en la exploración de 97 pozos y 256 pozos productores a fin de que en diciembre se produzcan alrededor de 2 millones de barriles diarios logrando la autosuficiencia en combustibles.

“La instrucción del presidente fue contundente: rescatar integralmente nuestra industria petrolera, para lograrlo trazamos una nueva estrategia que detuvo la caída en la producción, los resultados obtenidos al día de hoy permiten mostrar lo acertado de la política de este gobierno”, sostuvo.

Cárdenas, López Mateos y AMLO: los nacionalistas de la energía

Si sus opositores convocaron al Zócalo capitalino a 90 mil personas, él buscó que su movimiento convocara a más de 100 mil personas al mismo lugar para conmemorar uno de los hitos en la historia de México y una de las banderas de su política de gobierno: la defensa y soberanía energética.

Desde muy temprano, miles de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador provenientes de diversos estados del país se movilizaron hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México para escucharlo hablar en el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Avenidas como Reforma, Tlalpan, Cuauhtémoc, entre otras, lucieron abarrotadas por cientos de autobuses y camionetas que trajeron al más ferviente público seguidor de la Cuarta Transformación sin importar las críticas por las cuotas ordenadas desde San Lázaro para que con las dietas de diputados se dispusiera la movilización.

“El presupuesto también puede ser utilizado para esto”, lanzó un movilizado al mitin tras preguntar su opinión sobre los recursos destinados para su arribo a la Ciudad de México desde Puebla.

Junto al escenario principal, donde el mandatario federal se dirigirá a una ola guinda, se ve una enorme manta desplegada donde ya se le equipara con Lázaro Cárdenas del Río, quien expropió el petróleo y con Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica.

En medio, aparece la imagen del jefe del Ejecutivo federal, entre alusiones a las energías limpias, y como punto de quiebre la nacionalización del litio que promovió el año pasado en su controvertida reforma a la ley eléctrica.

Simpatizantes de López Obrador en el Centro Histórico Foto: Oswaldo Ramírez

Debajo, aun permanece una manta con la leyenda “#ElINENoSeToca” de la pasada marcha que convocaron diversos actores políticos que repudiaron el “plan B” electoral.

“Yo vine por mis huevos, no por la torta o el refresco, tener la oportunidad de escuchar a este presidente defender el petróleo y lo que es nuestro es algo que quiero sentir antes de que me vaya de este mundo”, señaló Agripino Sosa de 76 años, un militante obradorista quien asistió desde Querétaro al mitin de López Obrador.

La fiesta en el Zócalo capitalino ha sido un desfile de morenistas, políticos, gobernadores, quienes buscan también llevar agua a su molino y empaparse de la popularidad del mandatario. Por ejemplo, a la par de máscaras con el rostro del “Tata” Cárdenas también afloraban las de la cara de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, una de las “corcholatas” que busca la candidatura a la Presidencia en 2024.

Ricardo Monreal, senador de Morena, y otro aspirante, también marchó hacia el Zócalo con batucada y megáfono en mano, para escuchar al presidente de la República aunque en los últimos meses ha parecido estar más lejos de coincidir con sus políticas.

Caminando también llegó otro “hermano” de AMLO, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien sucumbió a las selfies de los simpatizantes.

Contingentes numerosos de Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, el Estado de México colapsaron desde muy temprano los accesos; batucadas, bailes, tamaliza han sido las principales imágenes que han pintado la conmemoración de la soberanía energética.

