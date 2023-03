Caídas como la de FTX limpiarán el ecosistema cripto: Bitso

2022 fue un año de terror para la criptoeconomía. Primero ocurrió la caída de la criptomoneda Terra-Luna en mayo; siguió la quiebra del prestamista BlockFi en junio y la puntilla llegó en noviembre con la crisis de FTX, que provocó daños colaterales en toda la industria cripto.

Para Bitso, un exchange de criptomonedas mexicano que en abril cumple 9 años en operación, todos estos incidentes apuntan a una cosa: limpiar el ecosistema cripto.

En entrevista con Forbes México la CEO de Bitso en el país, Bárbara González Briseño, admitió que lo ocurrido en 2022 mermó la confianza de todos los participantes en la industria cripto, pero al mismo tiempo validó una tesis que la compañía ha tenido desde su fundación: los jugadores mejor preparados en materia de auditorías externas, transparencia y gobernanza serán los que perduren en el negocio, el resto se quedarán en el camino.

Lo que pasó en 2022 “es duro para el ecosistema cripto, pero hace que empresas como nosotros redoblemos esfuerzos para asegurarnos de que estamos en completo cumplimiento. Es un momento catártico y el efecto va a ser positivo en el largo plazo. Obviamente es duro que pongan en tela de juicio todo el ecosistema, pero yo creo que el resultado final va a ser una mejoría para el usuario”, dijo la economista.

Añadió que espera “que todos los jugadores que siempre han cumplido con la regulación y que siempre han tenido a las personas correctas van a salir a flote, y aquellos que se han saltado pasos, han cortado esquinas, han operado por abajo del agua, tendrán implicaciones más grandes, sin duda nos va a afectar como mercado, pero en el largo plazo va a ser muy benéfico porque va a permitir un ecosistema mucho más saludable”.

Naturalmente, Bitso al ser un jugador relevante del mercado cripto en Latinoamérica sufrió daños colaterales tras la onda expansiva que provocó la caída de FTX. Entre noviembre y diciembre del año pasado el unicornio mexicano reportó una reducción del 20% en el volumen de transacciones registradas, pero ya logró recuperar el 15% en lo que va de 2023. Además, el 95% de los usuarios y los inversionistas se mantuvieron firmes con Bitso.

“Tenemos inversionistas de los más importantes del mundo. Con todo lo que estaba pasando en la industria de la criptoeconomía uno nunca sabe cómo pueden reaccionar. Uno puede esperar lo mejor, y querer tener todas las ganas de que el trabajo que has hecho sea reconocido, pero nunca sabes. En noviembre estaba muy nerviosa pensando que iba a tener a los inversionistas encima queriendo sacar su dinero”, recordó Bárbara.

“La realidad es que fue bien padre ver que todo mundo se mantuvo al pie del cañón, nos preguntaban cómo nos podían ayudar, nos decían ‘no queremos hacerles perder el tiempo, no queremos estorbar’, para mí eso fue un testimonio de que hemos hecho un buen trabajo en operar la compañía y siempre hemos puesto la transparencia al frente de lo que hacemos”, compartió González Briseño, quien en junio próximo cumplirá un año como CEO de Bitso en México, aunque lleva cinco siendo parte de la compañía.

Sobre la retracción que se ha visto en los fondos de inversión debido al contexto económico global, la directora general de Bitso comentó: “El acceso a capital se ha contraído, pero yo me atrevería a pensar que la cantidad de dinero que ha fluido en el ecosistema va a continuar, pero el escrutinio va a aumentar y está bien porque eso va a asegurar que los inversionistas están apoyando proyectos que están bien construidos”.

A pesar de que en meses anteriores Bitso, como otras tantas startups y unicornios del mundo, tuvo que reducir su plantilla laboral para ajustarse al contexto económico global, Bárbara González Briseño aseguró que la compañía está en una posición financiera sólida para seguir operando sin tener que salir en el corto plazo a buscar capital externo.

“No estamos en pláticas con ningún inversionista”, aclaró.

“Cuando nosotros levantamos capital, hace dos años casi, sabíamos que operamos en una industria volátil, siempre hemos reconocido la naturaleza de nuestro negocio, entonces siempre hemos previsto que este tipo de cosas, como la caída de FTX, podían suceder y teníamos que estar listos y siempre hemos sido muy rápidos en reaccionar.

“El año pasado tomamos las medidas pertinentes para reajustar nuestro negocio y hoy tenemos una posición financiera muy sólida que hace que ni en el corto ni en el mediano plazo necesitemos capital externo ¿Si en el largo plazo lo consideraremos? Puede ser, la verdad es que no lo sé, pero hoy en día no estamos en esa posición y vamos continuar enfocados en crear casos de uso que hagan cripto útil”, abundó la CEO de Bitso México.

Consultada sobre si cree que la industria cripto podrá recuperarse de los duros golpes que recibió en el 2022, Bárbara no dudó en responder: “no tengo la mínima duda de que el ecosistema se va a recuperar. En 2001, cuando estalló la burbuja de internet y quebraron muchas empresas, se dijo que el internet no se iba a recuperar, pero hoy en día todos usamos el internet. Eso me da tranquilidad y certeza en el ecosistema. Estoy segura de que en algunos años vamos a vivir en un mundo en el que todos operemos con esta tecnología y ni cuenta nos vamos a dar”.

