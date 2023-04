Caintra confía en que no haya cacería del SAT contra empresas de Nuevo León

Máximo Vedoya, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, descartó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya emprendido una cacería de brujas en contra de empresas neoleonesas, luego de que Vitro impugnará un juicio fiscal.

“Yo espero que no (haya una cacería de brujas en contra de empresarios de Nuevo León), es un tema que lo informó Vitro y no lo conozco a detalle, así que no puedo hablar de esto en particular, del tema Vitro”, afirmó durante la rueda de prensa del Consejo General de Caintra.

“Yo creo que no, el SAT ha estado más enfático en las discusiones muy complejas”, expresó el empresario.

El industrial dijo que no tiene conocimiento de que otras empresas están siendo auditadas por parte del SAT.

A veces el SAT interpreta unas cosas y las empresas interpretamos otras, frente a ello están todos los procesos judiciales para resolver las diferencias, expuso Vedoya.

El presidente de la Cámara de la Industria de Transformación pidió a las autoridades y al SAT combatir la informalidad a fin de aumentar la recaudación fiscal y no dejar toda la carga a las empresas formales.

Vitro anunció ayer que impugnará un oficio de liquidación del Servicio de Administración Tributaria, instancia que le reclama el pago 2 mil 622 millones de pesos por impuestos pendientes por una compraventa de acciones intercompañías.

De acuerdo con la firma, la operación y sus correspondientes obligaciones fiscales se cumplieron de manera oportuna, plena, legal y transparente, por lo que dijo que no procede la liquidación solicitada por el SAT y no creará una provisión al respecto.

“El monto reclamado en el oficio de liquidación asciende a la cantidad de 2 mil 622 millones de pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. Cabe señalar que dicha transacción se realizó en el año 2009 y fue debidamente registrada y reportada en su momento”, dijo Vitro.

“Desde Caintra estamos impulsando reuniones con el SAT, incluso el año pasado lo hicimos y este año queremos volver a hacerla con el SAT, Hacienda, para ver cómo le ayudamos a las pequeñas y medianas empresas a formalizarse”, declaró Vedoya.

