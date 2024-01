Calendario, calendario de amor con tus finanzas: prospera este 2024

Comienza un nuevo año, siempre un buen pretexto para reiniciarnos, dejar los malos hábitos detrás y comenzar a trabajar en nuestros propósitos. En ocasiones estos pueden ser algo como: hacer ejercicio, comer más sano o empezar un nuevo pasatiempo, pero ¿dónde quedan nuestras finanzas?

Ahorro, inversión, seguros, retiro, mantenimiento del hogar y auto ¿por dónde comenzar? No te abrumes, una buena organización de nuestras finanzas nos puede permitir transitar a la adultez sin desfallecer en el intento. Así que aquí te contaré cómo iniciar un calendario, calendario de amor con tus finanzas.

Enero: Rosca de Reyes cortamos y nuestro presupuesto realizamos

Iniciaremos con lo más importante: la planeación. Es fundamental realizar un presupuesto que nos permita saber cuántos y qué ingresos tenemos, así como los gastos que se nos presentan. De esta manera, podremos identificar gastos que podamos recortar o ingresos que podamos aumentar.

Este presupuesto puede ser quincenal o mensual de acuerdo con tus fechas de pago, incluso si lo haces de los 12 meses, a lo largo del año puedes poner un estimado de tus bonos, aguinaldo o gratificaciones adicionales. Puedes elaborarlo en una hoja de papel, en tu móvil o computadora, lo importante es plasmarlo y dimensionarlo.

Adicionalmente define tus metas durante el año, piensa en las cosas que te gustaría hacer y lugares por conocer, asígnales un monto y con ello sabrás qué tan viable es realizarlas este o en los siguientes años.

Tip: Recuerda que muchas localidades brindan descuentos si pagas el predial anual en este mes.

Febrero: San Valentín celebramos y nuestro fondo para emergencias comenzamos

Una vez en orden nuestras finanzas, podemos comenzar a plantear nuestro fondo para emergencias. Como su nombre lo dice, debe ser para eventualidades que puedan desbalancear nuestras finanzas personales. Un fondo para emergencias debería ser equivalente a una cantidad entre tres y seis meses de nuestros gastos, asimismo, debería estar disponible (en este sentido recomiendo que se encuentre invertido en instrumentos de corto plazo dentro de plataformas como Cetes Directo o cuentas de débito que brinden rendimientos) y no debe ser visto como tu monedero, por lo cual, si la situación no lo amerita no deberás disponer de él (el nuevo iPhone no es una emergencia).

No es necesario que ahorres cantidades estratosféricas, con ahorrar $30 al día puede ser un excelente inicio, a lo largo del mes se convertirán en $900, en el año en $10,950 y en 10 años en $109,500.

Ahora imagina que aparte de aumentar, tu dinero genera ganancias, el monto fácilmente podría crecer y multiplicarse si lo inviertes.

Tip: Si vas a celebrar San Valentín, procura hacer un presupuesto para aquellos regalos, cenas o eventos. Los chocolates se acaban, las deudas perduran.

Marzo: primavera, ya nos enamoramos y también nos aseguramos

Si tienes seguro de auto, de inmueble, de gastos médicos mayores o de vida, revisa la vigencia de tu póliza y que las coberturas aún sean adecuadas para tu ritmo de vida.

Si no cuentas con ellos, es un gran momento para iniciar la protección de tu patrimonio a través de un seguro, no necesitan ser los más costosos, pero créeme que muchos de ellos devengan su costo desde el primer evento que se pueda presentar. Incluso existen alternativas como los seguros básicos estandarizados que son de bajo costo y nos pueden ayudar a adentrarnos en la protección patrimonial mientras mejoramos nuestras finanzas.

Tip: Recuerda que marzo es la fecha límite de pago de tenencia vehicular en muchas entidades, no olvides estar al corriente para evitar dolores de cabeza posteriores.

Abril: conejitos de pascua nos damos y nuestra declaración de impuestos presentamos

Mes para presentar nuestra declaración de impuestos, recuerda que, si obtienes ingresos por más de 400 mil pesos al año, tuviste más de un patrón, te pagan por honorarios, tienes ingresos por arrendamiento o recibiste alguna indemnización laboral, debes presentarla.

De igual manera recuerda que se puede disminuir la base de ingresos acumulables utilizando las deducciones personales autorizadas, tales como honorarios médicos y dentales, aportaciones complementarias de retiro, primas de seguros de gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar, entre otros. Lo que podría desembocar en obtener saldo a favor y una potencial devolución de impuestos.

Tip: Siempre revisa que te emitan las facturas sobre tus deducciones personales y que las mismas se encuentren con los datos completos y correctos.

Mayo: a tu mamá un regalo llevo yo y mi hogar renuevo hoy

Mes de PTU, de acuerdo con el artículo 123 constitucional, el trabajo es determinante en la generación de las ganancias de las empresas, y los trabajadores deben recibir anualmente una parte proporcional de las mismas. Así que, si eres trabajador activo o laboraste para tu empleador al menos 60 días durante el año, tienes derecho sobre las utilidades generadas.

Ahora, ¿cómo optimizamos este ingreso adicional? Invertir en mantenimiento y prevención para nuestra casa también es una decisión de finanzas inteligentes, impermeabilizar, pintar, revisar tuberías de agua y gas e instalación eléctrica pueden ahorrarnos costos correctivos bastante altos.

Tip: Toma un curso de “hazlo tú mismo” de vez en cuando para diferentes rubros del mantenimiento de la casa, si no te animas a hacer las reparaciones por tu cuenta, al menos tendrás mayor idea de cómo y qué se requiere para realizarlas, ahorrándote los sobrecostos que pudieran cobrarte por desconocimiento, como una “chafaldrana” de 5 mil pesos.

Junio: ¡Fiesta! vamos a la graduación y a la Afore mandamos nuestra aportación

Realiza aportaciones regulares a tu Afore, existen diferentes alternativas y plazos, si lo realizas como aportaciones complementarias para el retiro, matarás varios pájaros de un tiro. Es una deducción personal autorizada por el SAT, podrías aumentar tu saldo a favor para tu declaración anual y mejorarás la situación de tu “yo” del futuro. Recuerda que puedes aportar desde 50 pesos y hacer verdaderos cambios en tu pensión. Hoy en día, únicamente 7 de cada 100 personas aportan para su retiro.

Tip: Las aportaciones voluntarias a tu Afore son muy sencillas de realizar, ya sea desde la app de Afore Móvil, Afore Web, iniciativas como “Millas para el retiro” e incluso en tiendas de conveniencia que se encuentren afiliadas.

Julio: ¡Que buena onda! el verano llegó y de vacaciones planeadas me voy

Utilizar de manera inteligente mi dinero es fundamental, ¿recuerdas que en enero hicimos nuestras metas del año? Probablemente vacaciones fue una de ellas, por lo que es importante planear con anticipación nuestros viajes, al hacer esto comúnmente podremos encontrar mejores precios y mayores fechas que sean un alivio para nuestro bolsillo.

Organizar nuestras finanzas no significa privarnos de gustos ni de unas merecidas vacaciones, sino de usar el tiempo a nuestro favor para encontrar las mejores alternativas sin gastar en exceso, ya seas team frío o team calor, una escapada a la playa o a las montañas siempre caerán bien si son más baratas.

Tip: Busca diferentes rutas y destinos para tus viajes, existen aplicaciones y sitios web que te pueden ayudar a encontrar muy buenos precios si tienes algo de flexibilidad en las fechas. Puedes tomar ventaja de los meses sin intereses de tu tarjeta de crédito en caso de tener que dar un anticipo sin descapitalizarte.

Agosto: En la playa te robaste el show y mi presupuesto mi atención

Vamos por la recta final del año, revisemos nuestras cifras y hagamos un rebalanceo de nuestro presupuesto en caso de ser necesario. Recordemos que si bien, seguir nuestro presupuesto requiere disciplina, también hay que tener flexibilidad para cambiarlo en caso de que nuestra situación financiera lo amerite (¿aumento de sueldo? ¡Refléjalo en tu presupuesto!). Esto nos ayudará a tener finanzas eficientes y refrescar nuestra mente sobre cómo utilizar nuestros recursos.

Tip: Si vives en pareja o familia, recuerda que platicar sobre las finanzas del hogar es muy saludable para darle forma a nuestro futuro, hacer planes en equipo puede ayudarnos con nuevas ideas de cómo materializarlos y si multiplicamos esfuerzos, dividiremos el tiempo para cumplirlos. Cuando hagas estas sesiones, procura que sean en un espacio neutral, siempre con una actitud propositiva y la mente abierta a propuestas de los demás integrantes del hogar.

Septiembre: Soy un fuego, pero no artificial. Así que me hago mi check-up anual

Dice mi abuela que la prevención es la mejor medicina y como nosotros somos nuestro mayor activo, realizarnos un check-up anual también son finanzas inteligentes. Monitorear constantemente nuestra salud nos ayuda a prevenir enfermedades que a la larga puedan tener un costoso tratamiento.

No es necesario gastar una fortuna en gravosos estudios, dependiendo de algunos factores como historial médico, edad, género y con el apoyo de un médico será más sencillo saber cuáles son los estudios necesarios y, a partir de ellos, se puede identificar si nuestros niveles se encuentran en parámetros normales para descartar potenciales afectaciones a futuro. Recuerda que muchas de las enfermedades que se diagnostican a tiempo suelen tener tratamientos más simples que aquellas que no.

Tip: Algunos seguros de gastos médicos mayores ya incluyen el check-up anual o en su defecto apoyo para realizar los estudios correspondientes.

Octubre: Halloween, dos diablos en disfraz y deudas a revisar

Organiza tus deudas y haz un plan de pago que incluya adelantos a capital, hay métodos muy simples. Una vez que revistaste tu presupuesto y tienes un monto destinado para el pago de deudas como tarjeta de crédito, crédito automotriz, hipotecario, personal, de nómina o el que se te ocurra, tomaremos una de las siguientes alternativas:

Haz una lista de tus deudas y ordénalas de mayor a menor tasa de interés, asimismo dentro de tus pagos comienza a realizar adelantos a capital a la tasa más costosa, esto te permitirá ir disminuyendo tu costo financiero, a medida que vayas liquidando las deudas, si mantienes el mismo monto de pago, avanzaras más rápido en la liquidación de las restantes.

También en una lista, puedes ordenar las deudas de menor a mayor monto y comenzar a realizar adelantos a capital al monto más pequeño. Con esto, irás liquidando rápidamente tus deudas más pequeñas y simplificarás el número de éstas, por lo que podrás percibir una menor carga y esto te mantendrá motivado para seguir hasta que hayas finalizado con ellas.

Tip: Obtén tu reporte de buró de crédito al menos una vez al año, revisa que tus datos sean correctos y que reconozcas todos los créditos que el reporte indica, también podrás consultar cuál ha sido tu comportamiento en los créditos que has tenido, si eres superpuntual en los pagos o has tenido algún atraso.

Noviembre: Como osos vámonos a invernar y el auto llevamos a verificar

Ya hemos hablado del mantenimiento de la casa y nuestro check-up anual, pero ¿el auto? Nuestro auto también requiere su chequeo periódico, desde frenos, llantas y afinación, hasta la póliza de seguro y verificación. Recuerda que, en muchas entidades, estas últimas son obligatorias para poder circular.

Cuidar nuestro auto es cuidar de nosotros, mantenerlo en óptimo estado puede evitarnos potenciales accidentes o dolores de cabeza, por lo que es importante que agendes periódicamente su servicio y una revisión de los principales puntos de seguridad.

Tip: Noviembre también es un mes donde puedes comenzar a planear los regalos navideños, compara precios previamente y si es conveniente aprovecha iniciativas como “El Buen Fin” para adelantar las compras y obtener verdaderas ofertas.

Diciembre: Tu eres mi regalo en Navidad. Yo hablándole a mis finanzas sanas

Hemos llegado al cierre de año, Mariah Carey y Luis Miguel suenan en todos los centros comerciales, en este punto estamos recibiendo el anhelado aguinaldo y darle estructura a cómo lo usaremos es fundamental. Cubrir los gastos previamente planeados, pagar deudas, invertir, asegurarnos o darnos algún “gustito” es válido, siempre y cuando lo hagamos con moderación y de la manera más eficiente posible, priorizando comenzar el siguiente año con finanzas sanas.

Planea con anticipación los regalos y la cena navideña para no pagar sobrecostos innecesarios conforme se acercan las festividades. Ponte un presupuesto y trata de seguirlo de manera rigurosa, en estas fechas es sencillo excedernos por las emociones de las festividades, lo que fácilmente puede afectar nuestro inicio de año, recuerda que el reto es llegar a enero con dinero.

Tip: Con base en tus experiencias del año y tus expectativas del siguiente, tómate unos momentos para reflexionar tu próximo calendario financiero, recapitula los aciertos y aprende de los errores.

Recuerda que el patrimonio se construye con pequeñas y constantes acciones. ¡Te deseo mucho éxito en este nuevo año y que todos tus propósitos financieros se cumplan!

*Juan Carlos Cruz Tapia es catedrático de licenciaturas y licenciaturas ejecutivas en la Escuela Bancaria y Comercial.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

