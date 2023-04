¿Por qué dicen que invertir en Cetesdirecto es fácil y seguro? Te explicamos a detalle

“Actualmente estamos creciendo muchísimo, crecemos entre dos mil y tres mil cuentas por día; en enero tuvimos más de 96 mil contratos nuevos”, explica José Gerardo Ballesteros González, director de Cetes Directo en entrevista con +Dinero de Forbes México.

¿Tú también has escuchado que cetesdirecto es una de las formas más seguras y sencillas de invertir? ¡Te invitamos a leer hasta el final para que puedas despejar tus dudas y dar el primer paso para convertirte en inversionista también!

¿Cuándo surgió cetesdirecto?

En 2010 surgió el Canal de Distribución de Títulos en Directo al Público (cetesdirecto) ante la necesidad de dar acceso a los pequeños ahorradores del país (personas físicas) para participar en el mercado de deuda pública gubernamental.

Inició como la primera plataforma 100% digital en México, lo que significa que ya no había necesidad de acudir a una sucursal para abrir una cuenta, eso se pudo hacer solo utilizando la firma electrónica. También fueron los primeros en implementar la programación de un cargo automático a una cuenta bancaria con la frecuencia de tu elección para invertir de forma automática en CETES. De esa forma, tu ahorro puede ser programado de forma semanal, quincenal o mensual. A eso se le llama “ahorro recurrente”. ¿Sabías eso?

En el pasado, las personas tenían que tener mucho dinero para ser inversionistas, pero en la actualidad necesitas cero pesos para abrir tu cuenta de cetesdirecto. Como lo lees: no te van pedir ni un peso para hacerlo.

Esto ayuda un poco a perderle el miedo al mundo de las inversiones, ¿verdad?

¿A partir de que monto puedo empezar a invertir?

Como seguro has escuchado, en cetesdirecto puedes invertir desde 100 pesitos, aunque el límite es mucho más alto. En 2011 se instrumentaron los estratos de inversión de las cuentas de cetesdirecto adoptando el Nivel 2 con un tope de ahorro mensual de 3,000 UDIS (cerca de 22,000 pesos aproximadamente) y el Nivel 4 con una inversión máxima de 10 millones de pesos.

Ahora bien, como explica Ballesteros, “cetesdirecto no es una casa de bolsa o una fintech, en realidad es un producto de un banco, este banco es Nacional Financiera (NAFIN), el cual te da la posiblidad de adquirir títulos gubernamentales de forma gratuita y para ello te permite abrir una cuenta de valores”.

“Invertir en cetesdirecto es la forma donde tú le prestas dinero al gobierno y este te regresa una tasa de interés, los Cetes siempre han tratado de dar una tasa por arriba de la inflación, de modo que tu ganancia anual total siempre sea positiva. Si hoy una inversión te ofrece una tasa por debajo del 8%, te está dando una tasa negativa. Lo que busca el gobierno de México es distribuir esos títulos gubernamentales, los vende principalmente a las casas de bolsa, a los bancos, a las Afores, pero ¿qué pasaba con las personas físicas, cómo le hacemos para acercar estos títulos? Hacerlo electrónicamente era la forma más universal y sencilla de lograrlo”, añade el directivo.

¿Y cuáles son esos productos gubernamentales?

(Esta parte puede parecerte complicada, pero es imortante que tengas el contexto):

Valores gubernamentales:

CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación. Los emite el gobierno mexicano en pesos y se adquieren a precio de descuento, es decir por debajo de su valor nominal de 10 pesos. La ganancia que se obtiene es la diferencia entre el precio pagado al adquirirlo y su valor nominal al vencimiento. Los cetes tienen plazos disponibles de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años.

BONDES: Bonos de Desarrollo del Gobierno de México. Se emiten a plazos de cinco años y pagan intereses variables cada 28 días en función de la tasa ponderada de fondeo bancario. Da rendimientos de manera mensual, llamados “corte cupón”.

BONDES F: Bonos de Desarrollo del Gobierno de México. Se emiten a plazos de 1, 2, 3 y 5 años, estos títulos devengan intereses en pesos cada mes. Están ligados a la tasa de referencia conocida como TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.

BONOS: Bonos de Desarrollo del Gobierno de México. Pagan intereses cada seis meses a una tasa fija a lo largo de la vida del instrumento. Los Bonos tienen plazos disponibles de 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años.

UDIBONOS: Se emiten en Unidades de Inversión (UDI’s), pagaderos en pesos. Pagan intereses cada seis meses en función de una tasa de interés fija, más una ganancia o pérdida que se encuentra indexada al comportamiento de las UDI’s, las UDI’s a su vez, se ajustan a la inflación.

Fondos de inversión:

BONDDIA: Fondo diario de la Operadora de Fondos de Nacional Financiera, invertido mayormente en instrumentos de deuda y complementariamente en bancarios, cuenta con liquidez diaria, es decir, los recursos se encuentran invertidos en BONDDIA y se puede disponer de ellos diariamente (días hábiles bancarios).

ENERFIN: Fondo de inversión de renta variable, invertido principalmente en Instrumentos de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras relacionadas con el sector de energía, cuenta con liquidez mensual. Al ser de renta variable este instrumento puede tener ganancias o pérdidas.

Cuando inviertes en los productos de cetesdirecto accedes a la subasta antes que los propios bancos

“Los bancos no pueden comprar certificados de la tesorería de manera directa, tienen que entrar a una subasta y buscar cada martes cierta cantidad de títulos; cuando se habla de cetesdirecto hacemos referencia al acceso directo que tenemos a una subasta que llamamos ‘no competitiva’ donde cetesdirecto va previamente a la subasta y consigue todos los títulos que pidieron sus clientes; por eso se le llama justo de esta manera, porque se tiene el acceso a esta plataforma que de hecho funciona más como un canal de distribución”, explica José Ballesteros.

¿Quiénes pueden abrir una cuenta de inversión en cetesdirecto?

Desde hace casi 13 años puedes acceder a cetesdirecto con un formato muy sencillo, casi como si estuvieras abriendo una cuenta de correo. Necesitas tener más de 18 años, una cuenta de banco de la cual seas titular (tu cuenta clabe), tener a la mano tu CURP, RFC y régimen fiscal.

Para abrir tu cuenta en cetesdirecto haz clic aquí.

“Te pedimos a qué cuenta vamos a ir por el dinero y es importante que sepas que hacemos algo que denominamos curcuito cerrado, pues nos aseguramos de que el dinero que envíes a la plataforma cetesdirecto siempre se te devuelva a la misma cuenta que aperturaste, eso le da una seguridad mucho más amplia en la era de internet y los fraudes digitales”, afirma José Ballesteros.

Las 5 ventajas de invertir en cetesdirecto

Las ventajas de invertir en cetesdirecto incluyen:

Es una inversión segura porque cuenta con el respaldo del gobierno de México al ser un producto creado por mandato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y operado por Nacional Financiera (NAFIN) Puedes abrir tu cuenta cetesdirecto de manera fácil y en solo unos minutos por internet No te cobran comisiones, penalizaciones, ni costos por transacciones No hay intermediarios, como dijimos antes, adquieres los títulos directos de la subasta primaria de Banco de México Puedes tener acceso a tus recursos en el momento que lo decidas y sin penalizaciones.

Lo que seguro buscabas: tu dinero no se queda “amarrado” a un plazo forzoso

“Otro beneficio que tiene cetesdirecto y que no creo que tenga ningún otro producto de estos es la disponiblidad de tus recursos. Si tú haces una inversión en un pagaré bancario de dos años y requieres tu dinero de regreso debido a una emergencia, no habrá manera de tenerlo de vuelta. Pero en cetesdirecto sí puedes vender anticipadamente, en el caso de que te encuentres invertido en valores gubernamentales (Cetes, Bonos, Bondes, Udibonos), las instrucciones de venta se pueden realizar todos los días hasta las 13 horas y los recursos son depositados en tu cuenta bancaria el mismo día (días hábiles). Esa es una ventaja que ningún banco tiene: invertir a largo plazo buscando una buena tasa y que, por alguna situación no controlada, puedas vender”, finaliza el director de esta plataforma que ha facilitado a millones de mexicanos una herramienta para poner a trabajar su dinero.

Y hablando de esto, ¿quisieras saber cuánto ganarías si decides empezar a invertir tu dinero en títulos gubernamentales, cuál sería la mejor forma de diversificar tus inversiones para no correr riesgos y otros detalles que te podrían sorprender?

¡No te pierdas mañana la segunda parte de esta entrega!

