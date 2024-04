Candidatos a presidencia firman acuerdo por la ‘primera infancia’

Los tres candidatos a la presidencia de México, así como los contendientes por la jefatura de la capital mexicana, firmaron un acuerdo para apoyar la “primera infancia” de los mexicanos, también acordaron 12 puntos estratégicos para el bienestar y el desarrollo de 12.4 millones de niñas y niños en primera infancia en México.

En un evento organizado por Femsa, la primera participación le correspondió a la candidata Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, quien dio las gracias al Pacto por la Primera Infancia y recordó que se conocieron y trabajaron desde que ella era candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y ahora volvería a firmar por diversas razones.

Describió que de llegar al Gobierno de la República, planea proteger a las niñas y los niños desde el embarazo y a través de tamizajes, educación desde la primera infancia, la estimulación temprana, la alimentación, la nutrición, la lactancia materna y el juego.

“Todas las niñas y los niños en la primera infancia nacieron para ser felices”, aseguró Sheinbaum,

Asimismo, recordó que si no hubiera sido política probablemente hubiera sido maestra de jardín de niños.

“Las niñas y los niños no son el futuro de México, son el presente”, y si no los cuidamos y protegemos, “no tendremos a los ciudadanos que necesita el país. Por eso mi compromiso”, agregó.

Por último, Sheinbaum Pardo tomó unos segundo más para dirigirse a los niños y decirles: “Las niñas podemos ser bomberas, policías y hasta presidentas de la República”.

La segunda candidata en firmar fue Xóchitl Gálvez, candidata por el PAN, PRI y PRD; Igualmente, se sentó entre las niñas y los niños, y observó un videocuento.

Saludó a los infantes y les dijo que “vale la pena” ser Presidenta para que las niñas y los niños puedan salir a jugar en la calle y no sentir miedo. Agradeció a las organizaciones de la sociedad civil por llevar a todos los rincones del país muchas de las cosas que hacen falta, “sin ustedes sería imposible”.

“En varios momentos de mi vida me dijeron que no se podía, que no podía ser ingeniera, que no podía salir del pueblo y dejar esa violencia en casa. Y lo primero que quiero es que los niños desde que nacen sean felices y que a sus mamás no les falte nada”, comentó.

La candidata dijo que se comprometía en todos los puntos del Pacto, pero hizo hincapié en la violencia y pidió no acostumbrarse ni normalizarla. “Vamos a garantizar que en todos los pueblos del país no haya violencia para que puedan salir a jugar”, dijo.

El tercer candidato en firmar fue Jorge Álvarez Máynez, representante del Partido Movimiento Ciudadano, en su discurso, el candidato dijo que ojalá hubiera más eventos como este, en el que todos los candidatos se comprometen, y agregó que tenemos un país en el que, de cada 10 pesos 9 se los llevan los adultos.

“Las personas más importantes son ustedes, independientemente de que voten o no voten, ustedes son muy importantes y debe ser la prioridad”, dijo.

Recordó que sus dos hijos están en primera infancia y así como ellos tienen sus vacunas, van a la escuela y tienen una buena alimentación, “yo quiero lo mismo para todos los niños”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia, Aranzazu Alonso, destacó que la firma de las tres personas a ocupar el cargo más importante del país en favor de la primera infancia es un hecho inédito e histórico.

Candidatos a la CDMX también participaron

Posteriormente, los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hicieron su aparición y procedieron a la Firma del Pacto a fin de beneficiar a 551,915 niñas y niños menores de 6 años en la entidad que buscan gobernar.

El primer candidato convocado fue Santiago Taboada, del PAN. Observó un videocuento y tuvo un pequeño intercambio de preguntas y respuestas con los niños.”¿A quién le gustaría que en su escuela todos los días hubiera un desayuno calientito? Esas son las cosas que queremos trabajar”, les dijo.

Además, les comentó que todas las niñas y los niños tienen derecho a divertirse “y que ustedes y sus papás se sientan seguros en el parque, que no tengan miedo”.

Por su parte, Clara Brugada, de Morena, fue la segunda candidata en firmar. Luego de observar el cuento, afirmó que adopta el gran compromiso con la primera infancia, no porque esté en campaña o sea una política tradicional, sino porque cuando fue alcaldesa hizo mucho trabajo por ellos a través de las utopías.

“Hoy vamos a firmar este Pacto a favor de las infancias porque en nuestro programa de gobierno nos propusimos impulsar un programa de atención integral a la Primera Infancia, para que las niñas y niños que nazcan tengan un programa de salud y alimentación”, comentó.

Relató que en caso de llegar a ser jefa de gobierno creará el programa “Desde la Cuna”, para atender a niños de 0 a 3 años. Y equiparán las escuelas públicas con todos los instrumentos musicales.

“Queremos una ciudad para las niñas y los niños, y vamos a hacer un trabajo para ellos y muchas utopías a favor de la población, porque por el bien de todos: primero las niñas y los niños”, dijo.

Por último, Salomón Chertorivski Woldenberg, del Partido Movimiento Ciudadano, fue el tercero de los candidatos en llegar. A su arribo, saludó a los niños de puño y observó su videocuento y dijo “estar conmovido”.

“Estoy convencido que el grado de desarrollo de un país se tendría que medir por la atención que le ponemos a las niñas y los niños y creo no nos está yendo bien”, comentó.

“Vengo a firmar sin remilgos y, sin duda, me parece que lo que ha hecho Pacto por la Primera Infancia es fundamental, tenemos que pasar a la acción, no puede haber prioridad más importante de ningún gobierno que ellos”, añadió.

La firma del Pacto por la Primera Infancia terminó con una invitación a todos los asistentes a poner de qué forma se comprometen con las niñas y niños menores de 6 años, y con una fiesta dedicada a ellos. Además de recordar la gran meta del colectivo “Hacer de México el mejor lugar para nacer y crecer”.

