Carta Porte puede provocar una parálisis económica, advierten contadores y patrones

La entrada en vigor de las multas por Carta Porte con información errónea el próximo 1 de agosto, como lo estableció el Servicio de Administración Tributaria (SAT), podría causar una parálisis económica en México porque el 85% de pequeños y medianos transportistas no cuentan con los medios necesarios ni con la capacitación para cumplir con la medida fiscal.

“Al menos 85% de quienes transportan mercancía son contribuyentes pequeños y medianos, que no se encuentran en esta situación ni cuentan con los medios necesarios para cumplir cabalmente con la emisión del complemento Carta Porte”, afirmó Laura Grajeda Trejo, presidenta del el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

La contadora manifestó que los contribuyentes que han logrado cumplir con esta disposición es porque poseen la infraestructura, recursos económicos y humanos para ello.

“Para emitir la Carta Porte, los contribuyentes tendrán que invertir en personal, equipo y tecnología”, comentó.

Lee también: IMEF estima que México crecerá 2.4% en 2023 y se acerca al PIB proyectado por el gobierno

Ante esta circunstancia, es posible que los empresarios deleguen el transporte de mercancías a un tercero, con lo cual se les incrementará el costo del servicio y reducirán sus utilidades, expresó la presidenta de la IMCP.

Según la Coparmex, más de 2 mil millones de dólares en mercancías transitan en territorio nacional.

A partir del 1 de agosto comenzará la imposición de multas y sanciones por parte del SAT a los transportistas que no entreguen el complemento Carta Porte.

La multa por no emitirlo va de los 19 mil 700 a los 112 mil 650 pesos, y de 400 a 600 pesos por cada factura electrónica de tipo ingreso o traslado que se emita sin complemento Carta Porte o que contenga errores.

El 7 de junio, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) avaló por vez primera la reforma legal que dio origen al complemento Carta Porte.

No te pierdas: Estos 7 estados sufren una alta escasez de mano de obra, alerta Coparmex

“A mí me preocupa mucho una de las respuestas a las preguntas frecuentes (y es cuando) se pregunta: ¿Qué pasa? Yo como transportista, si el contratante no me da completa la información y la respuesta de la autoridad es contundente: ‘no prestes el servicio de transporte’”, manifestó Patricia López Padilla, vicepresidenta de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Se pierde de vista que por una cuestión de control se puede llegar a la paralización de un aspecto importante de la economía, y esa no podría ser la respuesta”, declaró.

La empresaria pidió que para que no se llegue a una paralización es muy importante clarificar las consecuencias en las omisiones o los malos cumplimientos por cada uno de los contratantes o de los que intervienen en el servicio de transporte.

“Los transportistas tanto independientes como grandes empresas, se han enfrentado a la complejidad de emitir el complemento Carta Porte por cada operación de traslado de mercancías y, en algunos casos, pasar de 700 documentos a los 8 mil trámites”, apuntó Laura Grajeda Trejo.

Recordó que la información a ser incluida en este complemento puede poner en riesgo la integridad física de los transportistas, por el clima de inseguridad que se vive en las carreteras del territorio nacional.

“Simplemente, durante 2022 fueron reportados 13 mil 199 delitos de robo al autotransporte de carga, conforme a lo señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República”.

Hace falta generar una app o facilidades para que los transportistas puedan generar este complemento de manera más ágil. Actualmente, solo se cuenta con plataformas digitales privadas para los llamados “hombre-camión”, las cuales conllevan un costo para estos transportistas.

¡Ya estamos en Threads! Síguenos para recibir la mejor información