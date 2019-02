Chapulines fifís y 4 puntos más de la ‘mañanera’ de AMLO

Al presumir la transparencia en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en el pasado había solo simulación; además, reiteró sus críticas a los órganos reguladores y a los funcionarios que tras dejar sus cargos se van a empresas del mismo sector en el que estaban. Esto es lo más destacado de la conferencia de prensa “mañanera” en Palacio Nacional.

No al salto del gobierno a la IP

El mandatario calificó de “chapulines fifís” a los exfuncionarios que tras dejar sus cargos se han ido a trabajar a empresas privadas del sector.

Tras volver a señalar a los funcionarios del área energética del gobierno que después entraron a compañías particulares, comentó que directivos de Pemex se han ido a trabajar a empresas petroleras y, en tiempos del Fobaproa, exfuncionarios de Hacienda se fueron a los bancos rescatados.

Ante esto, López Obrador aseguró que habrá una veda de 10 años para que un servidor público pueda ser contratado por una empresa del rubro.

Sobre en qué van a trabajar los exfuncionarios, señaló que hay firmas de otros sectores y ya que algunos cuentan con maestrías y doctorados, pueden laborar en universidades.

Asimismo, sostuvo que hay que castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los errores del futuro; “es el sentido más importante de la justicia”, dijo.

En este sentido, llamó a los actuales servidores a ahorrar: “ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía”.

Transparencia sin antecedente

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), destacó que en cumplimiento de una nueva ética pública, todo el gabinete presidencial transparentó sus declaraciones patrimoniales y de intereses, sin reservas pese a que la ley lo permite.

La secretario comparó la situación con la inicial del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ningún secretario transparentó sus declaraciones; con Felipe Calderón, sólo cuatro lo hicieron y con Vicente Fox, apenas un funcionario lo hizo.

Sandoval señaló que también los 33 delegados federales en las entidades del país ya presentaron sus declaraciones, sin ninguna reserva.

Al respecto, López Obrador aseguró que se va a transparentar toda la nómina del gobierno, algo que nunca se ha hecho.

Mejoras a Declaranet

Cuestionada sobre la polémica que hubo por la omisión de un departamento en Houston en la declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la titular de la SFP afirmó que se trató de un error por el sistema Declaranet.

Esta plataforma, agregó, reserva en automático las copropiedades de los funcionarios para proteger datos personales de terceros; ante esto, la secretaria se comprometió a cambiar el sistema para mejorarlo y procurar la máxima transparencia sobre todo en el caso de los altos mandos.

Sobre el condominio de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, en Houston, Sandoval defendió la explicación que dio e indicó que él tiene el documento que acredita la transferencia de acciones sobre la propiedad del inmueble a su hijo.

Contra órganos reguladores

El presidente también conocido por su acrónimo AMLO lanzó nuevas críticas a los órganos autónomos reguladores de distintos sectores, principalmente a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El mandatario advirtió que en estos organismos han habido conflictos de intereses y que tuvieron prestaciones extraordinarios, como el hecho de que en caso de que fueran detenidos, se les pagaban las fianzas con dinero público.

“Todo eso se va a terminar”, aseveró.

López Obrador lamentó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tras ser creado en el sexenio de Vicente Fox, tuvo como primera resolución dejar en secreto las condonaciones de impuestos a grandes empresas; también, a pesar de ser el garante de la transparencia, avaló la reserva del caso Odebrecht.

Sobre la CRE, afirmó que estaba al servicio de particulares, con integrantes que eran aplaudidores de la reforma energética, cuando es un órgano fundamental, pues es la instancia que entrega contratos petroleros y eléctricos.

Asimismo, advirtió que tenía un “superpoder”, ya que incluso la CFE y Pemex le tenían que pedir permiso para operar; también acusó que le dio trato preferente a las empresas extranjeras sin ética.

Por otro lado, comentó que envió ayer al Senado cuatro ternas para que eligan a los integrante del pleno de la CRE, el cual no puede sesionar actualmente por falta de quórum.

Descarta pleito con empresas

Cuestionado sobre la postura de la empresa Carso, la cual señaló que no renegociará sus contratos por la construcción de gasoductos, actualmente frenados, López Obrador lanzó un exhorto a que lo hagan voluntariamente.

El presidente pidió a las empresas que están en la misma situación –IEnova y Transcanada– entender que aunque es legal, es injusto que el gobierno les esté pagando sin que ofrezcan el servicio por el cual fueron contratadas.

En ese sentido, reconoció que es responsabilidad del gobierno liberar los tramos en los cuales hay protestas sociales y avisó que hablará con los que están impidiendo las obras para que sepan cuánto se está pagando del erario público.

No obstante, pidió a las compañías tener dimensión ética y decir “estoy cobrando y me siento mal, quiero estar bien con mi conciencia”.

AMLO descartó iniciar litigios en contra de las empresas y afirmó que éstas tienen muy buenos abogados los casos tendrían que irse a tribunales en el extranjero.

“Se van a respetar los contratos, que nadie se inquiete; lo que hice ayer fue un llamado, no me voy a pelear con las empresas”, expresó. “El tema es la inmoralidad, no la legalidad”.

En el mismo tono, el mandatario indicó que el país necesitamos la participación del sector privado; “la corrupción es lo que no queremos”, mencionó.

Aunado a esto, dijo que espera de la Coparmex y otros organismos empresariales un pronunciamiento sobre su compromiso con el cuidado del patrimonio público y en contra del influyentismo.

