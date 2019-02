Entrevista | Eréndira Sandoval: entre la voluntad popular y la fiscalización de la administración federal

La Secretaría de la Función Pública (SFP) trabaja “a toda máquina” para dar seguimiento e incluso incrementar el número de investigaciones en contra de funcionarios acusados por no apegarse a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones. La funcionaria dice que en México tenemos una crisis de falta de transparencia.

En palabras de Irma Eréndira Sandoval, la titular de esta dependencia que se enfoca en los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, una de las prioridades de su gestión es “ya no dejar que queden en el olvido las denuncias, quejas ciudadanas, o las pruebas que están a la vista de todos respecto a la corrupción y malversación de fondos públicos”.

Aunque la investigación de los posibles actos de corrupción en el gobierno federal, es uno de los principales ejes del plan de gestión de Sandoval al frente de la dependencia, ésta no cuestiona la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a sólo promover investigaciones para detectar delitos de corrupción en exfuncionarios de alto perfil, incluyendo del calibre, si hay causa, de Enrique Peña Nieto, si “el pueblo lo decide” a través de una consulta.

“Esa es la visión política del presidente, es su convicción de dejar que todo emerja de la voluntad popular. Lo que sí creo, es que es un muy buen ejercicio del presidente de la República hacer nuevos ejercicios de democracia directa, lo ha hecho en el caso del aeropuerto, desde siempre en su trayectoria y su vida pública, es generación de debates”, detalla Sandoval en entrevista con Forbes México.

La trayectoria profesional de Sandoval, quien por más de 20 años estuvo vinculada a la academia y la investigación, evolucionó al servicio público con el acompañamiento de López Obrador, quien estableció desde su campaña presidencial que sería ella quien tomaría las riendas de la SFP.

La encomienda no es fácil para esta mujer, señalada por la cercanía junto con su marido –el escritor John M. Ackerman-, a AMLO, después de todo se trata de la Secretaría enfocada en el combate a la corrupción en el gobierno federal, uno de los principales ejes del gobierno del primer presidente de izquierda en el país.

FORBES: La Secretaría se enfoca en vigilar el gasto de los recursos federales, Andrés Manuel López Obrador habla de la centralización de las compras gubernamentales ¿Cómo se van a ejecutar?

ERÉNDIRA: La centralización de las compras la ejecutará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es finalmente quien concentra el dinero, a través la Subsecretaría de Egresos. La ejecución de las compras sí se va a concentrar, porque es de hecho una de las mejores prácticas para combatir la corrupción a nivel mundial, países enteros han concentrado sus compras con el objetivo de cerrarle la puerta al desperdicio de recursos.

Pero la fiscalización de las compras públicas, la fiscalización de los contratos, la fiscalización y control de todo lo referente a las políticas normativas para la asignación de contratos queda aquí (en la Secretaría de función Pública). Nos va a beneficiar que se concentre en Hacienda y nos dejen hacer nuestro trabajo como lo tenemos que hacer.

¿Hacia Sistemas Municipales Anticorrupción?

Lo que sí es que vamos a poner nuevas aristas a vigilar y una de ellas será exigir más cláusulas sociales en las compras públicas, que son estás herramientas e instrumentos que nos permitan comprarle a las empresas que no contaminen a las industrias que tengan equidad, que no abusen con los salarios, de la ley laboral, a las empresas que están en interacción de beneficio social, cláusulas benéficas para todos.

¿Esto quiere decir que se van a enviar iniciativas al Congreso de la Unión con el objetivo de hacer cambios legales en esta materia?

La ley siempre se puede mejorar y las reformas verdaderas hacia la cuarta transformación están en curso, el mismo presidente las ha anunciado, una de esas reformas trascendentales para la reforma pública es la Ley Federal de Austeridad Republicana y ahí vamos a entregar alguno de estos elementos.

El proceso de compra de las pipas para el traslado de combustible en el marco de la estrategia para el combate al huachicol fue muy cuestionado por tratarse de un proceso en el que no hubo licitación ¿No es esta una contradicción?

Fueron 671 pipas y se ha demostrado como en el régimen anterior hubo una defraudación millonaria para una adquisición de 700 pipas que jamás llegaron a nuestro país y que nos salieron en más de 1,500 millones de dólares. Nosotros con mucho menos, con alrededor de 250 millones de pesos se logró adquirir y ya están entrando desde hace unos días las primeras pipas para un plan de emergencia nacional.

El plan de emergencia nacional que es el que da marco de acción para la compra y adquisición de las pipas fue ejecutado por la Oficialía Mayor, que concentra las grandes adquisiciones a través de Hacienda.

Participamos adicionalmente como un plus (para dar) valor a la Secretaría de Economía para verificar normas, competitividad, todo el tema de las empresas oferentes; y la Secretaría de la Función Pública como como un adicional, una situación en el que no estábamos obligados, para verificar la legalidad de las empresas, del proceso, competitividad, incluso de un proceso que no fue propiamente una licitación porque no era necesario en un entorno de emergencia pero tampoco fue una asignación directa a un oferente defraudador que se roba mucho dinero.

No tenemos ningún cargo de conciencia porque lo que hicimos fue dar más de lo que legalmente estábamos obligados institucionalmente, hicimos un ejercicio de control preventivo y eso es muy diferente a lo que yo estoy obligada a hacer después, cuando sea la auditoria posterior de legalidad, cumplimiento y desempeño.}

¿Cuántas investigaciones en contra de funcionarios se están atendiendo en este momento en la SFP?

Estamos trabajando a toda máquina, tenemos dos áreas sustantivas que es la Dirección General de Investigaciones y Denuncias, a cargo de la maestra Laura Berenice Sámano, y nuestra dirección general de Información e Integración, a cargo de nuestro maestro Rodrigo Alvarado Hueber, ellos dos están a mil por hora.

Estamos elevando el número de investigaciones, también ha habido investigaciones muy sonoras en Pemex estamos poniéndole mucho cuidado a todo lo que está pasando en la industria energética, ya estamos haciendo cambios en las contralorías a nivel de todas las dependencias federales con esta nueva visión.

De un número no te puedo hablar, pero eso después lo puedo proporcionar.

¿Exactamente cuántas investigaciones se están llevando a cabo enfocadas en actos de corrupción en Pemex? Además de los tres funcionarios de la paraestatal que se investigan por convenios irregulares con universidades públicas que se dieron a conocer en la investigación periodística la Estafa Maestra.

De la tres personas no son tres investigaciones, son alrededor de seis investigaciones muy diferentes… investigaciones patrimoniales, vinculadas con estos tres casos, sobre la mala fiscalización a los que estuvieron sujetos, porque no se pudo demostrar su vínculo con la Estafa Maestra, otras investigaciones que tuvieron que ver con investigaciones cerradas en 2014, 2015 y 2013 supuestamente la formulación legal es porque no había elementos y hay que reabrir para ver si hubo o no elementos y además es lo que nos puede ayudar para un proceso especifico a los casos más sonoros .

Pero es un ejemplo, hay otras investigaciones que por caso de materia procedimental no los puedo compartir.

Respecto a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, que también le corresponde vigilar a la SFP. Existen inconsistencias en la mayoría de las presentaciones del 3de3 de los integrantes de los gabinetes no sólo en el Olga Sánchez Cordero que omitió declara un departamento en el extranjero ¿Será necesario hacer un ajuste en este proceso para tener mayor claridad?

Las declaraciones patrimoniales son unas de las herramientas más importantes para combatir la corrupción y lamentablemente somos un país que necesita superar la falta de transparencia.

Creo que efectivamente hay necesidad de construir una nueva ética pública, porque el tema patrimonial tiene que ver con la ética pública y tiene que ver con los conflictos de interés y entonces si hay que reaprender muchas prácticas.

Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con su ejemplo, nos ha dado la pauta para empezar este camino de la construcción de una nueva ética pública que nos sujete al escrutinio público desde el principio y hasta el final en nuestras vidas como funcionarios y desde antes como figuras públicas. Tengo el orgullo de ser la primera funcionaria en dar a conocer en el sistema Declaranet.

Pero fue muy claro que es una declaración confusa que tenemos que redefinir para que simplemente sirva para controla la evolución patrimonial.

El gobierno pasado aprobó de forma irresponsable unos formatos de declaración patrimonial que suben a 780 entradas la declaración patrimonial preguntando cosas superfluas, contradictorias, algunas veces incluso intrusivas, de mayor privacidad que es lo que uno siempre trata de proteger en términos fiscales.

Son necesarios formatos más adecuados que busque evolución patrimonial que no burocratice la trasparencia.

