Las ciudades anfitrionas de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas la COP25 (Santiago,Chile) y la COP26 (Glasgow, Escocia) han llegado a un acuerdo internacional en 2020 para liderar una posición determinante de los gobiernos locales del mundo ante las próximas negociaciones, que desencadenan en la entrada en vigor de la fase vinculante del Acuerdo de París.

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, dijo: “Tenemos la enorme responsabilidad de liderar la ruta Santiago-Glasgow entre las dos ciudades y desde los dos hemisferios, siendo un faro para el resto de los gobiernos locales del planeta hacia la COP26 pero entendiendo que la emergencia climática a la que nos enfrentamos es el mayor desafío que tiene la humanidad”.

Alessandri anunció el nombramiento de Sebastián Navarro, Secretario General del CC35, como Enviado Global, y cuya misión será impulsar “una acción climática más vigorosa para comprometer principalmente a los gobiernos de las capitales a aumentar la ambición de neutralidad de carbono al 2040, aprobar la declaración de emergencia climática a escala y consolidar las iniciativas, Race to Zero, Cities Race to Zero y Race to Resilience“.

Representantes de ambas ciudades (Santiago y Glasgow) consideran que acoger un evento de la COP añade una carga de excepción que les permitirá estar en el pelotón de las ciudades ganadoras de lo que se denomina como “Carrera hacia el cero”.

La líder de Glasgow, Susan Aitken declaró: “Hacer frente a la emergencia climática requiere liderazgo y, cada vez más, son las ciudades las que están asumiendo ese papel, yendo más allá de los objetivos nacionales y, en algunos casos, contra la inacción y la hostilidad absoluta. Ciudades -como Glasgow y como Santiago- no pueden permitirse esperar. Tenemos que utilizar estas conexiones ahora y movilizar nuestra participación en las alianzas de ciudades para actuar e influir en la agenda del cambio climático”.

Glasgow se ha fijado como objetivo para 2030 ser una ciudad con cero emisiones netas de carbono. Mientras que Santiago se coloca como la ciudad con más autobuses eléctricos después de China.

En ese contexto y ante el interés del presidente Joe Biden de regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París, que el CC35 que preside Navarro, en alianza con Forbes Latam se unen para crear el Ibero-América Earth Day Summit.

El evento tendrá lugar el próximo 21 de abril en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos que tendrá como Comité Anfitrión a los alcaldes de las ciudades de Santiago, El Salvador, República Dominica, Honduras y la alcaldesa de Washington D.C.

Además de expertos internacionales como Max Puig, vicepresidente Ejecutivo Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio República Dominicana y Mariano Menéndez, presidente de Forbes Media en Español.

A ellos se sumarán las voces de líderes de firmas como: Lockton, Ades, RSK y Ampere.

Mariano Menendez, presidente de Forbes Media en Español será uno de los participantes de Ibero-América Earth Day Summit.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las ciudades son responsables de las tres cuartas partes de los gases que calientan el clima, en su mayoría procedentes del transporte y los edificios.

Navarro ha sido uno de los artífices de la estructuración del primero Fondo Climático Subnacional Global de 750 millones de dólares respaldado por el Green Climate Fund y que contó con el apoyo de más de 40 países y que se presentan como una nueva herramienta para financiar a las ciudades y regiones otorgando préstamos al sector privado para proyectos de infraestructura verde. Esta iniciativa contó con el liderazgo del R20 la organización fundada por el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

“Me siento honrado como latino en ser elegido como primer Enviado Global por las ciudades para ayudar a acelerar la transición hacia una economía de bajas emisiones pero también porque estamos convencidos que es urgente sentar a las ciudades a la mesa de las decisiones, ya no pueden ser actores secundarios en las negociaciones globales después del incumplimiento de más de 25 años de las naciones más contaminantes. Las ciudades es donde se ganará la carrera hacia el cero y dónde se garantizará la gobernabilidad y transición del sistema económico”.

Navarro fue elegido dos años consecutivos como uno de los 100 latinos más influyentes del planeta comprometidos con la acción climática, es el primero en ocupar este cargo, mismo que continuará de Glasgow a África con la ruta de las ciudades anfitrionas de una COP hacia la otra con un nuevo Enviado y que será el encargado de consolidar la voz de los gobiernos locales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y las Naciones Unidas prevén que esta cifra aumente hasta el 68% en los próximos 30 años.