China califica de noticias falsas las informaciones sobre la coordinación con Rusia en Ucrania

Reuters.- El Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo el jueves que las informaciones sobre una supuesta coordinación entre Pekín y Moscú antes del ataque de Rusia a Ucrania son “noticias falsas”.

Tales prácticas de desviar la atención y desplazar las culpas son “despreciables”, dijo Wang Wenbin, portavoz de Exteriores, en una comparecencia informativa ante los medios.

Altos funcionarios chinos pidieron a principios de febrero a homólogos rusos que no invadieran Ucrania antes de que terminaran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, informó The New York Times, citando a miembros del gobierno de Joe Biden y a un funcionario europeo que citó un informe de los servicios de inteligencia occidentales.

“El informe de The New York Times es pura noticia falsa”, dijo Wang.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

En su comparecencia continuó enumerando y citando a figuras públicas estadounidenses, como el exdiplomático George Kennan y la excandidata presidencial demócrata Tulsi Gabbard, quienes se han manifestado en contra de la expansión de la OTAN, la alianza transatlántica defensiva que, según Rusia, amenaza sus intereses de seguridad.

Los portavoces de Exteriores chinos se han negado en repetidas ocasiones a calificar el ataque ruso a Ucrania como una “invasión”, al tiempo que han pedido a los países occidentales que respeten las “legítimas preocupaciones de seguridad” de Rusia.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado