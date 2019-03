Ciberseguridad, un campo de trabajo que requiere del talento femenino

Por: Noushin Shabab*

La industria de la ciberseguridad es un campo de trabajo en constante evolución que requiere de un alto nivel de análisis, conocimiento, experiencia y astucia. Desde que comencé a trabajar en esta área pude darme cuenta de que es algo que realmente disfruto. Es una profesión que constantemente presenta nuevos retos. Por una parte, la creatividad de los ciberdelincuentes aumenta constantemente, desarrollan malware cada vez más sofisticado; por otra parte, nuestro rol como analistas de seguridad evoluciona de manera continua, lo que la convierte en una profesión sumamente emocionante.

A pesar de lo mucho que me apasiona mi trabajo, no puedo pasar por alto la poca participación de las mujeres en este campo. De acuerdo con un estudio realizado por Kaspersky Lab, empresa donde laboro actualmente, la participación de las mujeres en la industria de la ciberseguridad es apenas del 11%. Si bien, en Kaspersky Lab es más alta, con un 20 % de mujeres en nuestro equipo I+D, sé que no es suficiente.

A pesar de que en la actualidad la ciberseguridad sea un campo de trabajo en el que predominan los hombres y en los eventos de la industria participen pocas mujeres, también es posible ver que se está gestando un cambio en la industria: cada vez hay más eventos que intentan involucrar a más mujeres en ciberseguridad y hay un mayor reconocimiento y respeto hacia las mujeres que participan en ella.

Tengo la firme convicción de que existen numerosas razones por las cuales la industria podría beneficiarse de tener una fuerza de trabajo más diversa e incluir a un mayor número de mujeres. Una de las más poderosas es que la ciberseguridad requiere una alta capacidad para resolver problemas y, en mi experiencia, las mujeres tenemos propensión a prestar atención a los detalles, lo que contribuye a este propósito.

Hay muchas mujeres con experiencia, o al menos interesadas, en este campo y es de vital importancia animarlas a participar y ser más activas, no solo por los beneficios que la diversidad traería a la industria, sino por lo que la industria puede ofrecer a las mujeres: crecimiento y aprendizaje constantes.

La escasez de talento (tanto de hombres como de mujeres) es una de las principales discusiones dentro de la industria que despierta la preocupación de cómo enfrentaremos retos futuros, por lo que debemos realizar acciones para cerrar esta brecha. En primera instancia, deberíamos comenzar desde la etapa en que los niños están descubriendo sus habilidades y talentos. Es importante que los padres les den a sus hijos juguetes como rompecabezas y juegos de destreza que estimulen sus mentes. Aunque jugar con muñecas y juguetes tradicionales pueda desarrollar otras habilidades, también es importante que los niños mejoren sus capacidades para la resolución de problemas desde una edad temprana.

Por otra parte, una práctica común en la industria es reclutar en su mayoría a profesionales con amplia experiencia, lo que reduce las oportunidades para los recién egresados o profesionistas con poca experiencia en el sector que desean desarrollar una carrera en ciberseguridad. Para revertir esta situación, las empresas deben comenzar a crear pasantías y oportunidades laborales para personas que cuenten con experiencia en otras áreas, pero que estén buscando desarrollar una carrera en ciberseguridad.

Finalmente, mi recomendación a todas aquellas mujeres interesadas en esta profesión es que mantengan la curiosidad. Nunca dejen de hacer preguntas sobre lo que sucede a su alrededor, a sus colegas, a sus mentores y a sus modelos a seguir. No teman cuestionar y decir lo que piensan. Todos estos ingredientes construyen la confianza y promueven el conocimiento para que desarrollen sus habilidades y alcancen su potencial en materia de ciberseguridad.

Para cerrar la brecha, tanto de género como de escasez de talento, toda la industria debe trabajar de manera conjunta y contribuir desde su trinchera a fin de desarrollar las habilidades necesarias para que los trabajadores de la industria puedan enfrentar los retos que se avecinan en materia de seguridad.

* La autora es investigadora de Seguridad Senior en Kaspersky Lab