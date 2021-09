‘La ciudad se cae a pedazos, como la Línea 12’: reclama oposición a Sheinbaum

En el Tercer Informe de Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición le reclamaron a la jefa de Gobierno omisiones en su administración, como falta de programas para apoyar a los capitalinos ante la pandemia de Covid-19 y la muerte de 27 personas en el desplome en la Línea 12 del Metro.

En contraparte, Morena y los partidos afines le aplaudieron la liberación de presos y la aprobación que tienen de 67.5%

El diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, preguntó a la jefa de Gobierno qué pasó con la ciudad que prometió hace tres años cuando comenzó su administración., pues dijo que hay 120 mil nuevos desempleados, la pobreza extrema creció, 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras y la ciudad se ha militarizado.

“(La ciudad) se cae a pedazos como la Línea 12. (…) Doctora Sheinbaum, hace tres años hizo el compromiso de hacer todo lo que estuviera a su alcance y capacidad para estar a la altura de esta ciudad; sin embargo, el balance ha sido tres años de administrar los problemas y no resolverlos, y todo esto mientras enfrentamos múltiples crisis y la perdida de esperanza y identidad de esta ciudad”, dijo el legislador.

La diputada por el PAN Gabriela Salido hizo referencia a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum para la presidencia del país, por lo que dijo que a partir de este momento la mandataria dividirá su tiempo entre administrar la CDMX y sus intenciones de ser candidata por Morena.

Además, la panista criticó el formato en el que se desarrolla el Tercer Informe, pues no permite el diálogo.

“Los negociadores del formato de su visita al parecer comparten la fragilidad de su gobierno; si no, no se explica que la cuiden tanto, porque parece que su aspiración futura fuera de cristal, incapaz de resistir el ambiente y realidad política de la ciudad”, expresó.

La diputada comentó, además, que en la ciudad no hay una visión de largo alcance, pues, se ha convertido en una estructura sometida al presidente Andrés Manuel López Obrador.

También recordó la muerte de 27 personas en el desplome de un tramo de la Línea 12 y dijo que esto retrata la negligencia, corrupción, opacidad, manejo electoral y falta de capacidad directiva en el Metro.

A su vez, la perredista Polimnia Romana Sierra Bárcena recordó los programas y leyes que impulsó su partido, como la Pensión para Adultos Mayores y la legislación que permite la unión entre personas del mismo sexo.

Por otro lado, afirmó que el PRD reconoce las acciones llevadas por la administración de Sheinbaum para enfrentar la pandemia; sin embargo, enfatizó que aún faltan acciones.

“Las decisiones de gobierno deben ser tomadas de manera horizontal y no vertical. Los resultados electorales van más allá de triunfalismos, nos exige tejer de vuelta a la ciudad; en consecuencia, nos corresponde frenar la polarización política que acentuó el reciente proceso electoral, es necesario promover un proceso de reconciliación y la construcción de una nueva armonía política y social”, manifestó.

Aunque mencionó que la mandataria local tienen un compromiso con la transparencia, Sierra Bárcena consideró que los diputados locales no han entendido este mensaje, pues han frenado puntos de acuerdo, ocultan información, descalifican propuestas de la oposición y protegen a funcionarios, acciones que “resultan contrarias a principios democráticos”.

En caso contrario, Elizabeth Mateos, del PVEM y representante de las Asociaciones Parlamentarias de Mujeres Demócratas, aseguró que en el gobierno de la CDMX ha realizado acciones para evitar el contagio por Covid-19 y calificó como “ejemplar” que hasta el momento 90% de la población ya ha recibido, al menos, una vacuna contra el coronavirus.

“Ha sido sello de este gobierno, no sóolo la justicia social, sino también la justicia jurídica y humanitaria, por ello es de celebrarse la liberación reciente de 40 personas que fueron encarceladas injustamente, donde la jefa de Gobierno se puso a la vanguardia a nivel federal”, agregó.

En esto coincidió el diputado Jesús Sesma, del PVEM, quien en el inicio de su discurso señaló que Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de 67.5%; “esa aprobación no la tiene ni Obama”, presumió.

“Ser oposición no es ir en contra de todo. Sí hay que señalar, sí hay que criticar, pero siempre con ánimo, pero siempre con propuestas y ánimos de construir, en algunas consideremos y en otras no. No se trata de dar cheques en blancos, pero tampoco hacer linchamientos mediáticos”, afirmó.

