Claudia Sheinbaum se enferma por segunda vez de Covid-19

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó esta noche que dio positivo a Covid-19 y que se encuentra bien.

Por medio de sus redes sociales, la mandataria capitalino indicó que se mantiene trabajando a distancia y que “no se puede vencer a quien no sabe rendirse”. Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 16, 2022

Esta es la segunda vez que Sheinbaum, una de las principales aspirantes presidenciales para 2024, se enferma de Covid-19, ya que la primera vez fue en octubre de 2020.

Apenas el domingo pasado, la mandataria asistió a un mitin masivo de su partido, Morena, en Toluca, evento que fue interpretado como el banderazo de salida para los posibles candidatos presidenciales: ella, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

México se encuentra actualmente en el inicio de una quinta ola de Covid-19, luego de que los contagios han repuntado en el último mes.

De acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud federal, se estiman en el país 49,210 casos activos, de los cuales 14,820 están confirmados en la Ciudad de México.

La dependencia reportó este miércoles que las entidades con las tasas más altas de casos activos por cada 100,000 habitantes son Baja California Sur, CDMX, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán.

