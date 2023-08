Cofepris pide no comer esta marca de helados, ¿qué pasó en EU?

La agencia sanitaria de México, Cofepris, recomendó ayer no comer ciertos helados de Real Kosher Ice Cream, empresa estadounidense de productos congelados por posible contaminación con una bacteria.

Se trata de la marca Soft Serve On The Go, una de las siete que tiene la empresa y cuyos productos son distribuidos en México por C & S Imports y Hermanes Zakai, de acuerdo con el sitio web de la empresa.

El 9 de agosto, el regulador sanitario de Estados Unidos (la FDA) informó que Real Kosher Ice Cream estaba retirando del mercado helados suaves de la marca mencionada porque tienen el potencial de estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

“Un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, personas con salud delicada o ancianos, y otras con sistemas inmunológicos debilitados”, indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

“Aunque las personas sanas pueden sufrir sólo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede provocar abortos espontáneos y muertes fetales entre las mujeres embarazadas”, agregó la agencia estadounidense.

Los sabores de los productos involucrados (presentación de 8 onzas) son:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

Razzle n´Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní)

Caramel Vanilla (Caramelo)

Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango)

Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera)

La FDA precisó que se inició el retiro de todos las mercancías producidas hasta el cuatro de agosto pasado, mientras que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios pidió a establecimientos, tiendas departamentales o distribuidores que comercializan los productos señalados que suspendan su venta y que los destruyan.

¿Qué pasó en EU con esta marca de helados?

El retiro de los productos se debió a que una persona en Pensilvania se enfermó, e informó haber consumido alguno de los productos señalados. El Departamento de Agricultura de ese estado analizó muestras del producto y una dio positivo para Listeria monocytogenes, de acuerdo con la FDA.

Hasta el 9 de agosto se habían notificado dos casos de la enfermedad, en Pensilvania y Nueva York, y ambas personas fueron hospitalizadas.

Real Kosher Ice Cream cesó la producción y distribución de los productos, mientras la FDA y la empresa continúan su investigación sobre la causa del problema, según la FDA.

