Cómo comprar una casa en tiempos de inflación

Por: Karim Goudiaby

A menudo me preguntan si este es un buen momento para comprar casa o departamento o cuándo es propicio hacer una inversión inmobiliaria, mi respuesta es: “El mejor momento para comprar una vivienda siempre es ahora o incluso ayer”. Si bien el contexto macroeconómico desde la pandemia e incluso en la actualidad sigue siendo desafiante con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania (a más de un año de su inicio) y los ajustes a la tasa de referencia por parte de los bancos centrales del mundo para contener la inflación, también es un escenario que implica una buena oportunidad de compra para quienes buscan un activo seguro para invertir su dinero.

Los bienes raíces son un gran refugio para el capital, pues a pesar del aumento paulatino de las tasas de interés en los créditos hipotecarios, mismas que rondan el 10% en este momento, todavía se tiene acceso a costos competitivos en México. El aumento en el precio de los insumos de construcción se ha ido estabilizando y los desarrolladores aún no están trasladando esos costos al comprador final, pero eso puede cambiar en cuanto el inventario se acabe y eso no está muy lejos de suceder. Tan solo consideremos que en la República Mexicana se requiere la construcción de 800 mil viviendas anuales y que no se está produciendo a la par.

Desde mi perspectiva, quienes tienen la posibilidad de comprar una propiedad tienen ante sí varias ventajas, entre ellas, la adquisición de viviendas que han puesto a la venta propietarios que debido a la crisis necesitan capitalizarse. Esto da lugar a la compra de inmuebles a muy buenos precios para quienes tienen disponibilidad de capital y la aprobación de un financiamiento hipotecario. Esas dos herramientas les permiten tener poder de negociación.

A estos potenciales compradores les hago las siguientes sugerencias:

Optar por un crédito a tasa fija y plazo de 15 años en lugar de 20 para reducir el costo del financiamiento a lo largo del tiempo.

Hay que hacer un análisis del objetivo de la compra, si será patrimonial, vacacional o una vivienda que se rentará para tenerla como fuente de ingresos. Esta reflexión concienzuda te ayudará a tener el ROI que buscas.

Se debe de seleccionar adecuadamente la ciudad en la que vas a invertir, las zonas turísticas ofrecen muy buena plusvalía, tal es el caso de zonas como Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen y Nayarit. El turismo de negocios igualmente es prometedor, ya que el trabajo remoto ha impulsado la renta de espacios amplios, cómodos y estilo de vanguardia en zonas corporativas como Polanco. Hacer negocios a través de plataformas de renta inmobiliaria también puede ser una gran alternativa para los inversionistas.

Considera que un mercado donde hay menos operaciones por la alza de tasas de interés, da más poder al comprador para negociar mejores tarifas e incluso alguna bonificación por parte del desarrollador.

Trabaja de la mano de un profesional inmobiliario certificado, pues este es el profesional indicado para asesorarte sobre el mercado, la oferta disponible y, sobre todo, la seguridad en la operación de compraventa.

Comprar bienes inmuebles mañana será más caro y tu dinero te dará acceso a viviendas más pequeñas o más lejanas. Si puedes hacer el esfuerzo ahora, no esperes a que mejore el panorama. Sin duda, no hay mal que dure 100 años, pero independientemente de eso, tú ya estarás un paso adelante.

