Cómo sobrevivir a la jubilación a la Dr. Strange

Reuters.- En el reciente éxito de Marvel “Avengers: Infinity War”, el superhéroe Doctor Strange analiza más de 14 millones de futuros posibles para descubrir cómo derrotar al malvado Thanos y salvar a la humanidad.

Bueno, Stephen Wendel es una especie de Doctor Strange.

Wendel, director de ciencias del comportamiento de la firma de investigación de inversiones Morningstar con sede en Chicago, analizó más de 400 millones de futuros posibles para su reporte “Aliviar la crisis del retiro”.

Las simulaciones de planificación, realizadas con casi 4,000 familias reales, tardaron seis meses en ejecutarse a través de una gigantesca plataforma informática. El objetivo: averiguar qué comportamientos financieros específicos las llevarían a donde deben estar, y cuáles no.

El primer paso en este ejercicio de viaje en el tiempo fue admitir dónde están los estadounidenses en términos de ahorro para la jubilación, para descubrir a dónde deben ir. La imagen no es bonita.

“Incluso usamos suposiciones muy optimistas, como que la Seguridad Social estaría totalmente financiada y que las pensiones de las personas aún estarían allí”, dijo Wendel. “Incluso entonces, solo alrededor de una cuarta parte de las familias que trabajan están en camino de tener lo que necesitan para la jubilación”.

Esa mala noticia supone un mercado de valores decente. Si se toma en cuenta que el mercado bursátil tiene años por debajo del promedio, el 25% de los hogares listos para jubilarse cae al 18.5%. Peor aún: si la Seguridad Social falla, el número llega al 9%.

¿Entonces?

Hay ocho “palancas” diferentes para modificar el escenario de jubilación, de acuerdo a la investigación de Wendel. Estas son acciones como ahorrar más, gastar menos, retrasar la jubilación, aumentar su exposición a acciones, buscar rendimientos más altos, etc.

Si eliges solo uno, tienes que ser bastante extremo, como reducir tu nivel de vida al 40% de tu salario previo a la jubilación por ejemplo, en lugar del 80% estándar. O podrías retrasar tu edad de retiro por una década entera.

Si combinas múltiples estrategias, puedes tener un progreso más modesto pero alcanzable, dijo Wendel. A diferencia de “Infinity War”, que se reduce a una sola solución posible, con estos 400 millones de escenarios de jubilación, hay muchas formas de salir adelante.

Por ejemplo, si los hogares ahorraron un mínimo del 6% al año y retrasaron la jubilación en un par de años hasta los 67 años, el efecto es dramático. El actual 25% de los hogares que estarían bien en el retiro se dispara hasta el 71% , según los datos de Wendel Morningstar.

Si bien la planeación de la jubilación es en última instancia una misión personal, los empleadores también podrían ayudar: “El valor predeterminado más común para los ahorros de retiro en los planes de trabajo sigue siendo del 3%”, dijo Wendel. “Todos en la industria saben que esto es lamentablemente bajo”.

Un mejor punto de partida para los 401,000 planes que colocarían automáticamente a la mayoría de los estadounidenses en un escenario de jubilación mucho más positivo es del 6%, señaló Wendel.

Algunas otras palancas, por cierto, no son tan efectivas, halló el estudio. Así que no debes obsesionarte con cosas como conseguir que una distribución sea perfecta o tratar de obtener mejores retornos, pues no moverán tanto la aguja. En su lugar, debes concentrarte en las armas grandes de tu arsenal, como ahorrar más, gastar menos y trabajar más tiempo.

Eso es cierto en todas las categorías de edad, por cierto. Incluso en el caso de los hogares más antiguos y con altos ingresos, que están llegando al final de sus años de contribución, la distribución de activos sigue siendo la palanca menos impactante.

“No tienes que hacer nada realmente extremo para volver al camino correcto. Solo tienes que hacer pequeños cambios múltiples “, dijo Wendel.