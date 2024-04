5 hábitos de los ricos por derecho propio que tú puedes adquirir

Cuando una persona se convierte en rica o millonaria por esfuerzo propio, muchos queremos saber su fórmula para alcanzar el éxito. Lo que pasamos por alto es que, a menudo, varios de estos hombres y mujeres construyen su riqueza desde cero aprendiendo, en primera instancia, habilidades básicas del dinero.

El lado bueno es que muchos de esos hábitos los puede aprender toda persona, independientemente de su situación financiera. Echa un vistazo a estas prácticas y ve incorporando una nueva costumbre a medida que mejoras tus propias habilidades en el manejo del dinero.

1. Evitan las deudas

Evadir cualquier deuda es un hábito que ayuda a la situación financiera general de las personas. Si quieres construir riqueza, evita gastar dinero en el pago de intereses sobre el crédito al consumo, como tarjetas de crédito e incluso crédito automotriz. Recuerda que es importante saber identificar las deudas malas de las buenas para que tu dinero te dé el mejor desempeño.

Se dice que un millonario no optará por comprar un Lamborghini llamativo, sino que una persona verdaderamente rica tomará esa misma cantidad de dinero y comprará un departamento para alquilar. Al rico no le importará si no estás impresionado por su auto, en cambio, estará feliz de cobrar sus rentas y dejar que los inquilinos paguen su hipoteca.

2. Planean sus compras a largo plazo

Una persona con alto poder adquisitivo suele comprar en lugar de rentar…y no nos referimos solo a grandes adquisiciones como las inmobiliarias. Por ejemplo, en lugar de alquilar un auto o comprar uno demasiado lujoso, adquieren uno con planes de conservarlo por un tiempo prolongado. Así ahorran el efectivo que, de otro modo, destinarían a un pago mensual del crédito automotriz.

3. Gastan de forma muy consciente

A menudo se cree que los millonarios gastan dinero en todo tipo de lujos, sin embargo, los ricos hechos por sí mismos son frugales y analizan a dónde va cada centavo. Si gastas menos de lo que ganas y ahorras o inviertes la diferencia, con el tiempo, podrás acumular riqueza. No olvides que el interés compuesto es el mejor amigo de los inversionistas a largo plazo.

Pero, ojo: el gasto consciente no significa dejar de divertirte, más bien se trata de ser consciente a dónde va tu dinero y gastar en las cosas que realmente son importantes para ti.

Empieza por tener claro a dónde se fue tu dinero la quincena pasada y en lo que impulsó tus decisiones. ¿Pediste comida para llevar porque estabas cansado al final de la semana?, ¿compraste comida, ropa u otras cosas que terminaron en la basura o que jamás saldrán de tu clóset? ¿Te sientes bien con esas decisiones?

No te juzgues si la respuesta es negativa. El objetivo es desarrollar la comprensión de porqué gastas dinero. Si tomas conciencia, podrás hacer las cosas de forma diferente en el futuro.

4. Invierten a menudo

Casi todos los millonarios hechos a sí mismos ahorraron o invirtieron una buena parte de sus ingresos netos (por lo menos el 20%). Si esa cifra es demasiado para ti por ahora, empieza con una cantidad menor, pero da el primer paso. Irás hacia arriba una vez que adquieras el hábito.

5. Ahorran para la educación de sus hijos desde mucho antes

Los planes de ahorro para la universidad de los hijos ayudan a las personas ricas a poner en marcha la futura educación de sus hijos desde temprano para que tengan menos carga financiera años después. El poder de los rendimientos compuestos puede ser muy beneficioso para los padres prevenidos.

Finalmente, algo que caracteriza a las personas ricas es que tienen el hábito de estar bien informados sobre su dinero. Tienen una comprensión básica de sus ganancias, lo que poseen y cuánto cuestan sus inversiones.

Para muchas personas, ahorrar e invertir dinero puede ser intimidante y confuso, de ahí que sea un tema que dejen “para los ricos”. No obstante, este listado es una muestra de que tú también puedes entrar en esa lista, empezando hoy y avanzando paso a paso.

