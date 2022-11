Con inversión hotelera y atracciones, SLP busca colocarse en el mapa mundial

San Luis Potosí tiene como objetivo colocarse en el mapa mundial con inversiones y estrategias para hacer de esta entidad un atractivo para el turismo y para los empresarios.

La secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Aurora Mancilla, resaltó que el estado está lleno de atractivos tanto para intercambio comercial como para el turismo y agradeció a las compañías que han decidido invertir en la entidad.

“Como dice el gobernador Ricardo Gallardo, del estado de San Luis Potosí, San Luis es tierra fértil para la atracción de inversiones y de visitantes porque tiene todo para hacer un punto de intercambio comercial y cultural asimismo, gracias a los empresarios hoteleros por poner los ojos en el estado de San Luis Potosí que ofrece mucho como Gobierno del Estado y como Secretaría de Turismo”, mencionó la funcionaria.

Aurora Mancilla dijo que buscan colocar al estado en el mapa mundial para atraer inversiones y turismo, para ello buscan ir a ferias internacionales y promover todo lo que ofrece el estado como es el caso de los Pueblos Mágicos y también la infraestructura.

“Estamos trabajando en caravanas de promoción, estamos trabajando para poder acudir a ferias nacionales e internacionales, trabajamos de mano de la Casa del Artesano, con Sedeco, con otras instituciones de gobierno también para poder crear estos lazos con embajadas.

“Queremos que San Luis Potosí se posicione a través de eventos culturales, a través de eventos deportivos, a través de eventos de reuniones de convenciones, el poder traer más turismo, pero sobre todo traer inversiones, entonces esa es una de las principales labores que tenemos y de las principales funciones del posicionarnos como un foco en México”, detalló.

Ejemplo de ello es el hotel City Express Plus, de 139 habitaciones, que se inauguró hace unos días en el estado, un proyecto con esquema de inversión donde participaron empresarios como Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador de la entidad, Marcelo de los Santos.

Dicho hotel es el 152 para la compañía, que este año ya no tendrá más aperturas pero en 2023 sí inaugurará cuatro nuevos inmuebles: Cancún Aeropuerto; Guadalajara Providencia; Mérida Siglo XXI; y en Mexicali, informó Santiago Parra, director de Finanzas y Administración de Hoteles City.

La compañía anunció recientemente el acuerdo de venta de sus cinco marcas, City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro, a la cadena Marriott por 100 millones de dólares, en un acuerdo que todavía está sujeto a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sin embargo, Santiago Parra confió en que una vez que se dé el aval a la transacción, la compañía tendrá muchos beneficios.

“Somos la cadena que tiene mayor presencia en México por la distribución geográfica que tenemos. Muy contentos y emocionados de esta venta de la marca a Marriot creemos que vienen cosas buenas para la compañía, Marriot está comprando las cinco marcas, ahora se llamarán, por ejemplo, City Express Plus by Marriot; van a tomar la distribución, los canales de venta van a ser a través de sus plataformas, se ceden los contratos de franquicia, ellos van a llevar parte del marketing y nosotros otra parte, la operación no se mueve, nosotros tenemos la operación”, mencionó.

