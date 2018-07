Confidencias | Bancos tendrán un año para cumplir con controles biométricos

F

ue desde la salida de Emilio Azcárraga Jean como CEO de Televisa, en octubre del año pasado, que se esperaba que la firma comenzara a deshacerse de todo negocio que no sea estratégico para la compañía, para poner toda su atención en las divisiones de contenido y distribución, según lo previsto por algunos especialistas en el sector. Un ejemplo de ello es el cierre de la venta del 19% que tenía la televisora mexicana en la firma española Imagina, por 341 millones de dólares. Ello refleja que la estrategia y esfuerzos de la compañía están cambiando.

ro verde, es como le comienzan a llamar a la mariguana algunos agricultores que quieren ser en un futuro próximo jugadores reconocidos en México de este negocio. Incluso, hay una asociación que lleva por nombre ‘Oro Verde’ en alusión a la mariguana, que lo que busca es que se establezcan reglas claras en el país para detonar el mercado. Haciendo referencia al avance que ha tenido este tema en los vecinos países del norte, Canadá y EU, aseguran, cada vez veremos más voces como ésta empujando el tema de la liberalización de la mariguana en el país.

ecurren los bancos a una nueva estrategia para buscar tu dinero: ¿Hace cuánto que no tienes una cuenta de banco que pague intereses a tu dinero depositado? A partir del lunes, HSBC tiene disponible una cuenta que genera intereses a los depósitos de manera diaria. Esto puede ser el primer paso a una estrategia que implique que ahora los bancos estén previendo que, ante la incertidumbre política y económica, se aumente la tasa de ahorro entre los mexicanos.

iométricos se quedaron sin prórroga. Hasta un año tendrán de ventaja los bancos para cumplir la regulación de la CNBV en cuanto a controles biométricos, esto obedece a que, de los más de 40 bancos en el país, sólo un puñado cuenta con infraestructura para recabar datos como huellas, reconocimiento facial o voz a la mayoría de sus clientes.

n pleno 2018 la privacidad sigue siendo un bien poco valorado en el mundo digital. El martes, el portal The Intercept, fundado y dirigido por el periodista británico Glenn Greenwald, reveló que AT&T ha colaborado de manera muy estrecha con el gobierno de Estados Unidos en su labor de vigilancia hacia millones de estadounidenses. No obstante, la evidencia, las acciones del gigante de telecomunicaciones no sufrieron en Wall Street ni hubo movilización en redes. Poca atención para un trabajo que Edward Snowden denominó “la historia sobre vigilancia más importante que verás en años“.

potify fue una de las plataformas tecnológicas que obtuvieron un enorme beneficio después de los enfrentamientos de fútbol entre Alemania y Corea del sur y el destino que éste juego tuvo para la selección mexicana. Resulta que, a la hora siguiente al triunfo de la selección coreana, las reproducciones en nuestro país de la canción ‘Gangnam Style’ de PSY, nativo de Corea del Sur, aumentaron 2,190%. El cantante logró el éxito en 2012 con esta canción, que actualmente tiene 171 millones de streams en Spotify. Además, las reproducciones del género K-Pop (pop coreano) se incrementaron en un 78% en México. Nadie sabe para quién trabaja…

