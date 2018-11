Confidencias | BMW estrenará planta en San Luis Potosí en 2019

F

alta poco para la llegada al país de uno de los proyectos tecnológicos más innovadores y divertidos. Se trata del Museo Trick Eye, el primer museo de Realidad Aumentada en México, un espacio que se encargará de mezclar arte tridimensional con la tecnología de realidad aumentada. Tras su éxito en Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, el museo llegará a México para convertirse en la primera sede fuera del continente asiático y la primera en América Latina, siendo ésta la más grande del mundo con 1,800 metros cuadrados. Esperemos el próximo 28 de noviembre para ver de qué se trata este ambicioso proyecto.

O

ptimismo priva en la automotriz alemana BMW que ya tiene todo listo para inaugurar el próximo año su planta en San Luis Potosí, que fabricará la Serie 3. Nos cuentan que el complejo ya se encuentra en fase de preproducción, para sacar los primeros modelos. En la factoría se generarán alrededor de 1,500 empleos directos y tendrá una capacidad de 150,000 unidades, de las cuales el 5% será para el mercado mexicano, aproximadamente el 25% para Estados Unidos y Canadá y el restante 70% será para exportación a otros países.

R

ocío Nahle, futura secretaría de Energía, nos cuentan varias personas con conocimiento del tema que, cuando se reunió con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CNH) Guillermo García Alcocer, fue para exigirle su renuncia. Él le respondió que no, que permanecería en su cargo con vigencia hasta 2023. Su respuesta, que para nada gustó a Nahle, se produjo ante lo que estaba en juego: el peligro de debilitar una institución que se ha ganado la confianza internacional del naciente sector privado energético en México, a pesar de los enormes retos que enfrenta el país. La decisión de García Alcocer también obedece al nivel de responsabilidades que tiene la CRE, como establecer la metodología de las tarifas eléctricas, tanto para hogares como para el sector comercial e industrial.

B

uenos resultados son los que la compañía francesa de energía Total consiguió en la primera fase de su concurso de emprendedores Startupper of the Year en México, y es que de acuerdo con ejecutivos de la compañía con oficinas en Guadalajara, recibieron la aplicación para participar en este proyecto de alrededor de 300 startups, quienes ahora serán evaluadas por distintos especialistas en emprendimiento. Es importante señalar que esta es la segunda vez que la compañía realiza este concurso, cuya primera edición se tuvo el año pasado en África.

E

ste fin de semana en la feria más importante del mundo, MEDICA 2018, SKKYD de Eugenio Gómez Rivero, quien estuvo en Düsseldorf presentando su ropa quirúrgica desechable con la más alta tecnología textil y de esterilización Gamma. Esta exposición constituye un escaparate para empresas emergentes de todo el mundo que buscan expandir sus mercados, como en el caso de la mexicana SKKYD que obtuvo prospectos muy interesantes para la comercialización de sus productos. En el evento se presentaron diferentes iniciativas como la MEDICA Disrupt, MEDICA Connected y la MEDICA Start-Up Park, entre otras.

S

erá con personalidades como la directora de orquesta Alondra de la Parra y el chef Enrique Olvera, que la asociación civil MéXXIco Libre de Corrupción lanzará la campaña #SinMordidas el próximo 24 de noviembre en 35 ciudades del país. La idea es promover tres puntos: 1. Realizar un compromiso personal de no ser parte de actos de corrupción, por “pequeños” que parezcan. 2. Ser parte de una comunidad activa y vigilante. 3. Compartir en redes sociales su compromiso y foto para invitar a más gente a que se una con la frase “Nosotros sin mordidas ¿y tú?”

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.