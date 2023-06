Comisionada de la CRE señala falta de respaldo de la institución tras los ‘duros’ dichos a gasolineros

Luego de las declaraciones de la comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Norma Leticia Campos, ante gasolineros y que la Institución se deslindara de éstas, la funcionaria señaló la falta de respaldo de la institución.

En su discurso de inauguración de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) 2023, la comisionada de la CRE dijo que si no decía las cosas con claridad a los gasolineros, era difícil prestar un servicio público.

Ayer en una conferencia, Campos pidió a los gasolineros que dejaran de pensar en sus intereses particulares, que hicieran bien las cosas y una serie de señalamientos de errores e irregularidades de los permisionarios.

La CRE, que dirige Leopoldo Melchi, emitió un comunicado para desvincularse de los señalamientos de Norma Leticia Campos, alegando que no representaban la postura Institución, sino puras opiniones personales.

“Estoy hablando con la verdad, no he mentido y no me preocupa en lo absoluto que la Institución no me acompañe”, aseguró Campos.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

La comisionada de la CRE lamentó dicha situación y destacó la inexistencia de debate tanto con los privados como en las mismas instituciones.

“No se entiende que el debate es muy importante, se descalifica y se adjetiva al adversario o se le ignora, se le chifla o abuchea”, Campos comentó esto, pues ayer en su ponencia, ante el enojo de gasolineros por sus declaraciones, recibió muestras poco afectivas.

Campos dejo ver que no seguirá como funcionaria pública, ya que en enero va a regresar a su labor de investigación en la UNAM.

Después de su intervención en la inauguración, hubo sesión de la CRE, en la cual, le requirió al comisionado presidente por escrito los motivos por los cuales se desvinculó la Institución de sus declaraciones en la Onexpo 2023.

“Quisiera que el comisionado presidente recordará que formamos parte de un órgano colegiado, es decir, para que de pronto fije una postura a nombre de la institución antes de consultarlo con todos y cada uno de los comisionados que intregamos el órgano de gobierno, eso no se hizo”, dijo Campos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado