Confidencias | El padre del ‘Checo’ Pérez, al gabinete de AMLO

uerte suena el empresario Antonio Pérez Garibay, el padre del piloto de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, para llegar al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, pues desde el enfoque de empresario, trae buenas propuestas para México, entre las que destacan impulsar que el Instituto del Deporte se convierta en una secretaría. No es una idea descabellada, ya que trae experiencia en impulsar nuevos talentos y vaya que estuvo operando para el tabasqueño en Jalisco.

pciones nuevas es lo que buscará concretar la startup mexicana Uniko, y es que la compañía fundada por Tere Cremona y Raúl González, que hasta el día de hoy ha estado enfocada en cambiar la manera en que funcionan las mesas de regalos en las bodas dando a los novios la oportunidad de acceder a dinero en lugar de a regalos que pudieran no serles útiles, planea ampliar su servicio a otro tipo de eventos, como son fiestas de 15 años y graduaciones.

ecibió una buena noticia América Móvil y es que la debilidad del peso beneficiará sus ingresos para el segundo trimestre de 2018 (2T18), pues la empresa de Carlos Slim obtiene el 26% en monedas de Estados Unidos y Austria en dicho rubro, según lo contabilizado por analistas. La mala es que las utilidades podrían pasar de los 14,300 mdp que tenía en el segundo trimestre de 2017 a 8,500 para el segundo cuarto de 2018, de acuerdo con lo estimado por el grupo Citibanamex.

eneplácito en la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (NCIA, por sus siglas en inglés) pues espera que el mercado de la mariguana medicinal y recreativa, una vez que sea aprobada, generaría una derrama de 1,500 millones de dólares y se esperaría una recaudación de 30% de impuestos. “Nosotros vemos que el negocio está en producir en pesos y ganar en dólares”, nos cuentan que comentó Guillermo Nieto, presidente la NCIA.

l escándalo de uso inapropiado de datos de parte de Cambridge Analytica en el Reino Unido le salió barato a Facebook. Las autoridades británicas multaron a la red social con 500,000 libras esterlinas, unos 662,000 dólares, poco más que el cambio que trae en el cenicero el bólido empresarial que generó, sólo en el primer trimestre del año, ingresos por 11,966 millones de dólares.

ospechas es lo que ha desatado el cambio de la denominación social de OHL México para ser conocida ahora como Aleatica, como dio a conocer en un comunicado la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores. Y es que eso no fue todo: también anunció la sustitución de Antonio Hugo Franck Cabrera como miembro propietario del Comité de Auditoría por Francisco Javier Soní Ocampo, todo en el contexto de la llegada a la presidencia de López Obrador, quien ha señalado a la empresa de ser favorecida por el gobierno.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.