Confidencias: La élite del dinero en México acompañará a AMLO a ver a Trump

Ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con empresarios en la casa presidencial. No es que no haya ocurrido antes… ¿Quién podría olvidar la famosa tamaliza-pase de charola de los millones de pesos para comprar (cooperar con) cachitos para la rifa del avión presidencial? El caso, en esta ocasión, es que AMLO y miembros de su Consejo Asesor Empresarial no sólo cenarán juntos, en esta ocasión en la Casa Blanca, sino que pasarán una o dos noches a más de 3,767 kilómetros de distancia.

Eso nos hace recordar ‘La Tempestad’. No es que seamos tan expertos en la obra de Shakespeare. Para nada, pero es muy famosa esa frase universal de Trínculo, el bufón: “A veces la desgracia nos acuesta con extraños compañeros. Me arroparé aquí hasta que se vacíe la tormenta”. Las huestes de la 4T dirán que la ocasión es festiva. Pero, ¿porqué tanto misterio a la hora de revelar la agenda y los acompañantes del presidente?

A cuentagotas nos han confirmado (pero no en Presidencia ni en Cancillería… mucho menos en Economía), fuentes de algunas empresas, que entre los strange bedfellows que irán con AMLO a dar gracias por el inicio del T-MEC podemos contar a: Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas), Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte), Bernardo Gómez (Grupo Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles y Daniel Chávez (Grupo Vidanta). Es muy probable que por allá los alcance Miguel Rincón (BioPappel).

De ellos, el lector de Forbes México identifica a Salinas Pliego como ocupante de la segunda mayor fortuna del país y a Hank González como otro de los miembros del ranking de multimillonarios que emitimos cada año.

Los otros asistentes a esa cena no figuran en el ranking puesto que sus fortunas no son públicas, si bien se tiene la noción de que algunos de ellos superan el piso, que es de 500 millones de dólares.

Estamos a la espera de que, por parte de las vocerías de la 4T se comparta la lista completa de los empresarios que acompañarán a AMLO en esta su primera salida internacional como presidente de México. Asimismo, qué ruta seguirá para llegar a Washington DC. AMLO ha dicho que en su ruta hará alguna escala breve… si bien aerolíneas como Aeroméxico y United siguen ofreciendo vuelos directos al aeropuerto de Dulles, en la capital estadounidense. Ni modo, así es la política de austeridad impuesta por el presidente.

Sin embargo, ya entrados en ‘no-gastos’… qué tal que alguno de los amigos consejeros del presidente le ofrece un ride en su charter o en su avión privado… ¿alguien lo vería mal?

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.