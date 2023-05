Conoce a @Fiatjaf, el misterioso creador de Nostr que ha atraído a 18 millones de usuarios y 5 mdd de Jack Dorsey

El desarrollador de software galés Ben Arc se encontró por primera vez con un compañero desarrollador conocido en el mundo solo como @Fiatjaf en 2019 mientras pirateaba un juego de arcade Pac-Man para que aceptara bitcoin. Después de tener dificultades para usar un software diseñado para simplificar el proceso, Arc envió un mensaje a una lista de correo para desarrolladores de bitcoin que buscaban ayuda. “La única persona que me respondió fue @Fiatjaf”. Fue el comienzo de una prolífica colaboración entre una pareja que nunca se había conocido en persona.

Su esfuerzo más notable se está abriendo camino a través del mundo de las redes sociales, ganando 18 millones de usuarios y reflejando la creciente oposición a las redes administradas por grandes empresas. En su primera entrevista con la prensa, @Fiatjaf dice que la creciente propensión de Twitter a prohibir usuarios lo había frustrado. Pero no pudo cambiar a un competidor mientras conservaba a sus seguidores. Inspirado por la idea de Arc de crear mercados en los que los dueños de tiendas pudieran pasar de una plataforma de comercio electrónico a otra, comenzó a desarrollar un nuevo protocolo para administrar identidades, primero para redes sociales y luego para cualquier otra cosa.

La arquitectura, conocida como Nostr, permite a los usuarios llevar sus perfiles y sus seguidores a cualquier competidor utilizando el mismo protocolo: una red de redes interoperables. Ese concepto ha ido ganando terreno, con al menos una docena de alternativas de redes sociales descentralizadas que acumularon millones de usuarios en los últimos meses, impulsadas en parte por la insatisfacción generalizada con las políticas de Twitter con respecto a la censura de la privacidad y el civismo.

Nostr, abreviatura de Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, es más un conjunto de instrucciones para conectar identidades que una red real. Inicialmente generó interés entre las personas lo suficientemente expertas en tecnología para poder descubrir cómo interactuar con él. Pero con solo unos pocos cientos de miles de usuarios, llamó la atención de Jack Dorsey, cofundador y ex director ejecutivo de Twitter. Donó 14 bitcoins, que entonces tenían un valor aproximado de 200,000, a @Fiatjaf, quien está distribuyendo las ganancias a los desarrolladores que trabajan en adiciones a Nostr.

El interés de Dorsey fue sorprendente porque cuando todavía dirigía Twitter, invirtió 13 millones de dólares en un proyecto de redes sociales descentralizado similar, Bluesky, que acaba de abrirse a usuarios en una lista de espera de un millón de personas. Más inesperado fue que Dorsey donó 5 millones adicionales a Nostr este mes.

Mientras tanto, las mejoras de Nostr han facilitado el acceso a la red y ha desarrollado un arma secreta: la capacidad de transferir bitcoins entre usuarios. Ya 500,000 usuarios diarios de Nostr se han enviado entre sí 792,000 pequeñas transacciones de bitcoin llamadas ‘zaps’, por un valor de 1.9 millones de dólares, con docenas de empresas creando nuevas aplicaciones.

“Si hoy, una empresa gigante comenzara a hacer cosas en Nostr para ganar dinero, tomaría el control del protocolo y no sería bueno”, dice @Fiatjaf. “Lo mismo pasaría si el protocolo lo hubiera creado esta gran empresa. Pero después de que el protocolo se hace más grande, entonces está bien que las empresas se unan y cada una gane su dinero a su manera”.

Este artículo se basa en múltiples entrevistas con @Fiatjaf y las personas de todo el mundo que se han unido a él en lo que muchos consideran un movimiento social. De las personas entrevistadas, solo una afirma conocer el verdadero nombre de @Fiatjaf. Forbes acordó honrar su solicitud de anonimato porque teme por su seguridad. Algunos de sus datos personales fueron imposibles de verificar, pero todo lo que pudimos corroborar se verificó.

@Fiatjaf dice que nació en 1991 en la populosa región sureste de Brasil. Desde temprana edad, sus padres emprendedores le advirtieron del daño que los impuestos y las regulaciones habían causado en sus empresas. Durante una excursión con su escuela a una fábrica local de automóviles Fiat, recibió un sombrero con el logotipo de la empresa. Años más tarde, al elegir un nombre de usuario para un juego en línea, vio el sombrero en su escritorio, lo fusionó con una identidad más antigua, JAF, cuyo significado se negó a compartir, y dio como resultado su nombre de guerra.

A principios de la década de 2010, mientras estudiaba economía en una universidad no revelada en Brasil, se enamoró de la escuela austriaca de economía, que enseña que las grandes economías son demasiado complejas para ser planificadas. Descubrió bitcoin en 2011, en un sitio web dedicado al fundador de la economía austriaca, Ludwig von Mises, cuando la criptomoneda valía alrededor de 15 dólares. Inmediatamente, descargó el software que permite que cualquier persona con una computadora ayude a auditar las transacciones de bitcoin a cambio de la criptomoneda, un proceso llamado minería. “No fue muy fructífero”, dice riendo. “Exploré durante una noche entera y obtuve 5000 Satoshis”, la unidad más pequeña de bitcoin, que ahora vale 0.0003.

Después de explorar brevemente otras criptomonedas, @Fiatjaf decidió desarrollar un software de escritura que unió bitcoin y otras tecnologías descentralizadas. Un experimento de 2018 llamado Piln permitió que los servidores cobraran pequeñas cantidades de bitcoin por almacenar archivos en una base de datos descentralizada.

Etleneum integró bitcoin con contratos inteligentes, lo que permitió a los desarrolladores escribir transacciones sofisticadas. Pero su avance no se produjo hasta junio de 2019, cuando el desarrollador de software Arc pidió ayuda para hackear Pac-Man. Arc compartió una idea llamada Diagon Alley, después de un mercado en las historias de Harry Potter, que teóricamente podría permitir a los propietarios de tiendas virtuales mover su escaparate de Amazon a la dark web y viceversa. Al ver el potencial, @Fiatjaf comenzó a trabajar en su propia versión que funcionaría para cualquier tipo de identidad.

“Meses después”, recuerda Arc, “cuando estaba leyendo el protocolo, dije: ‘Amigo, esto es como el Callejón Diagon’, y él dijo: ‘Esa es una de las cosas que ayudó a influir en la creación de Nostr’. Así que Instantáneamente tuve un interés personal”.

Antes de que terminara el año, las ideas de @Fiatjaf habían madurado hasta convertirse en lo que él llama el Manifiesto Nostr, que describe una red social global abierta y resistente a la censura. Las computadoras que se envían mensajes cortos entre sí y constituyen la capa más baja de la red se denominan repetidores. Las aplicaciones, como una red social o un mercado creado sobre los relés, se denominan clientes. En lugar de que la clave pública identifique un token como bitcoin, define a un usuario y no hay una cadena de bloques subyacente. Nostr es solo una serie de instrucciones sobre cómo crear aplicaciones interoperables. “Muchas de las cosas que la gente quería ver construidas en bitcoin”, dice Arc, “en realidad podrían construirse en Nostr”.

Identidades interoperables en la red Nostr

Un mes después de que @Fiatjaf publicara su manifiesto, completamente por separado, Dorsey, entonces director ejecutivo de Twitter, propuso Bluesky con objetivos similares.

A principios de 2020, @Fiatjaf había captado la atención de su actual empleador a tiempo parcial, Zebedee, un software de creación de inicio de videojuegos de Hoboken, Nueva Jersey, que permite a los desarrolladores de juegos dar a los jugadores recompensas en bitcoins. Después de muchas súplicas en nombre del cofundador de Zebedee, Andre Neves, de 31 años, convenció a @Fiatjaf de tomar un trabajo remoto de tiempo completo, poniéndolo a cargo de un proyecto interno llamado NBD.WTF, que ahora alberga cinco proyectos de código abierto relacionados con Bitcoin y Nostr.

“Se va y pasa un fin de semana trabajando en algún proyecto aleatorio de código abierto creado de la nada porque cree que tiene valor para otra persona”, dice Neves. “No porque quiera venderlo. No porque quiera construir un producto para ello. Sino porque quiere dar algo a otras personas, para resolver sus problemas, para mejorar el mundo”.

La fundación de Nostr se vio acelerada por una verdadera tormenta perfecta de controvertidos eventos de Twitter. En enero de 2021, el multimillonario Jack Dorsey prohibió a Donald Trump, el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, de la plataforma de redes sociales. Luego, el multimillonario Elon Musk compró la empresa y rápidamente enajenó a muchos de sus usuarios más leales al cobrar por servicios que consideraban vitales, como la autenticación de dos factores. Aunque Nostr había estado en desarrollo desde 2019, estaba tomando un camino deliberadamente poco ortodoxo. “No hay empresa”, dice @Fiatjaf. “No había nada.”

Ni siquiera una licencia de propiedad intelectual. En cambio, @Fiatjaf optó por una divulgación ambigua que puso el software en el dominio público, lo que podría exponerlo a él y a otros a un ataque legal, si algún fragmento de código en el protocolo está protegido por los derechos de autor de otra persona, según Thomas Stanton, socio del bufete de abogados Stanton IP con sede en Florida. “Entonces él, así como cualquiera de los usuarios, podría ser considerado responsable”, dice. @Fiatjaf no se inmuta. “No me importa esta licencia”, dice. “Solo quiero que la gente lo use. No entiendo estas cosas. Y trato de no aprender sobre ellos”.

Dado que cualquiera puede construir usando los estándares de Nostr, es difícil decir con certeza cuándo se registraron los primeros usuarios de una aplicación construida en Nostr. Pero en abril de 2022, un goteo lento de nuevos usuarios se convirtió en un aguacero. El ingeniero de Bitcoin, William Casarin, de 34 años, lanzó Damus con sede en Vancouver, Columbia Británica (como en Nostr-damus) en el protocolo Nostr. Inicialmente, fue un proyecto de fin de semana que simplificó el acceso a Nostr en un entorno similar a Twitter. Incorporó a Damus a fines de 2022 y, en enero, Apple admitió a Damus en su App Store. Casarin, quien anteriormente trabajó en la firma de infraestructura de bitcoin Blockstream, ideó una forma para que los usuarios de Nostr envíen los pequeños pagos de bitcoin llamados zaps a través de la red Lightning. Poco después, @Fiatjaf agregó la actualización de Casarin al protocolo Nostr, lo que permite que cualquiera construya con las mismas especificaciones.

