Por Laura Shin

El valor de las criptomonedas se disparó en 2017 a más de 600,000 millones de dólares (mdd), dando pie al término criptomillonarios.

Algunos compradores afortunados también están respirando el aire enrarecido del club de los billionaires y no sólo por la criptomoneda más valiosa, Bitcoin, que tiene una capitalización de mercado de más de 250,000 mdd.

Dos multimillonarios que ahora se ubican fácilmente entre los estadounidenses más ricos incluyen a los CEOs actual y anterior de Ripple, una compañía con sede en San Francisco que utiliza la tecnología blockchain en transacciones financieras internacionales. La firma emite un token llamado XRP que, hasta el lunes 1 de enero, tenía una capitalización de mercado de 88,900 mdd; cada XRP se cotizaba a 2.39 dólares, según Coinmarketcap. Justo la semana anterior, Ripple había superado a Ethereum para convertirse en el segundo activo criptográfico más valioso.

El cofundador y ex CEO Chris Larsen, quien renunció en noviembre de 2016 y ahora se desempeña como presidente ejecutivo de Ripple, tiene 5,190 millones de XRP en sus participaciones personales y una participación del 17% en la compañía, según fuentes de Ripple. Eso le da un patrimonio neto de 37,300 millones de dólares, utilizando la tasa de cambio del lunes.

Esto lo convertiría en el decimoquinto estadounidense más rico en la lista Forbes 400 del 2017 a partir del lunes, empatando con Steve Ballmer, el ex CEO de Microsoft y actual propietario de Los Angeles Clippers de la NBA. Y se colocaría un poco por delante de Abigail Johnson, la directora ejecutiva de Fidelity, que es una gran fan de las criptomonedas, además de los inversionistas Ray Dalio y Carl Icahn, quienes han sido noticia por decir que el Bitcoin es una burbuja.

El actual CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, posee una participación del 6.3% en Ripple, según una fuente de la compañía, además de tokens XRP adicionales. Garlinghouse tiene un patrimonio neto de al menos 9,500 millones de dólares. Lo que lo ubicaría alrededor de la posición 54 en la lista, con la incorporación de Larsen, a solo dos puestos por debajo de Charles Schwab.

El XRP se disparó en 2017 de 0.006 dólares el 1 de enero a 2.30 dólares el 31 de diciembre, un retorno de 38,000%.

Una tercera persona que se enriqueció con XRP es el cofundador de Ripple, Jed McCaleb, quien dejó la empresa en 2013 y luego llegó a un acuerdo con Ripple sobre los XRP que poseía. McCaleb dijo que donó 2,000 millones de XRP a un fondo asesorado por donantes. Los 5,300 millones restantes de XRP, desde febrero de 2016, están en una cuenta de custodia en Ripple y se le entregan mensualmente. Desde que se llegó al acuerdo, se le ha permitido vender menos del 1% del volumen diario promedio en una bolsa que ahora representa solo entre 1 y 2% de todo el volumen de transacciones de XRP. Si McCaleb tuviera acceso a todos los XRP a la vez, sería un multimillonario.

(Además, McCaleb, fundador de Mt. Gox en 2010, dice que ya no tiene Bitcoins, pues los vendió para fundar Ripple. Tras dejar Ripple fundó Stellar, sus 1,000 millones de Lumens, cada uno valuado en 48 centavos de dólar, aún no lo convierten en multimillonario y no lo harán por un par de años más)

Ripple dice que tiene más de 100 clientes, como American Express y Santander, que están colaborando en pagos entre Estados Unidos y Reino Unido usando la tecnología de la compañía.

El XRP, al ser emitido por una empresa, está menos descentralizado que muchas otras criptomonedas. Por ejemplo, Ripple posee 61,300 millones de XRP, incluidos 55,000 millones que mantiene en custodia. Solo se han distribuido 38,700 millones de tokens de XRP.

Por el contrario, el Bitcoin está mucho menos concentrado, aunque muchos compradores tempranos tienen una gran cantidad de monedas. Se cree que Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, posee la mayor cantidad, con existencias estimadas de 980,000 Bitcoins. Eso representa solo el 5.8% de todos los Bitcoins que existen actualmente.

Una cosa está muy clara: los enormes cambios en el valor de Ripple, Bitcoin y otras criptomonedas indican que no hay garantía alguna de que cualquiera de estas personas siga siendo multimillonario para cuando Forbes publique su próxima lista en marzo.