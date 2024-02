Conoce a los multimillonarios que compraron casi todo Hawáii

Hace un año, Oprah Winfrey adquirió 850 acres en Maui por 6.4 millones de dólares, sumándose a los 1,280 acres que ya poseía en la isla. Situada tierra adentro, su propiedad (en su mayoría contigua) se extiende sobre colinas verdes hasta una reserva forestal en las laderas del volcán Haleakala. El ganado pasta en la tierra, en su mayoría subdesarrollada, que ella está trabajando para conservar. “Parece Escocia, pero con un clima realmente bueno”, dice su preparador físico convertido en administrador de la propiedad, Bob Greene.

Winfrey, que reside en Hawaii unos cuatro meses al año, compró por primera vez un rancho en Maui hace dos décadas. Su tierra salió ilesa cuando los incendios forestales arrasaron Maui en agosto pasado, incinerando 6,625 acres y matando a 100 personas. Posteriormente, llevó almohadas, pañales y otros suministros a los supervivientes y, con Dwayne “The Rock” Johnson, creó el Fondo Popular de Maui, al que Winfrey contribuyó personalmente con 10 millones de dólares.

Pero el auge de los bienes raíces de lujo de la era de la pandemia, que elevó aún más los precios de la vivienda, ha aumentado las tensiones entre los hawaianos y los terratenientes ricos de otros estados, lo que incluso llevó a un controvertido proyecto de ley presentado la semana pasada que prohibiría a los no estadounidenses comprar tierras en Hawai.

A pesar de intentar ayudar después de los incendios, Winfrey fue criticada por filmar sus esfuerzos de ayuda y pedir dinero al público, una respuesta que, según ella, estaba desviando la atención de Maui. Otros cuestionaron qué pasó con los 100 millones de dólares que Jeff Bezos, que tiene una propiedad de 14 acres a 12 millas al sur de los incendios, y su socia, Lauren Sánchez, prometieron como ayuda. Un portavoz dijo a Forbes que Bezos ha donado 15.5 millones de dólares a nueve organizaciones benéficas hasta ahora.

Los más ricos de Estados Unidos han estado comprando en Hawaii durante años, pero nadie sabía exactamente cuán extensas eran sus posesiones. Para resolverlo, Forbes pasó meses investigando miles de registros de propiedad en las seis islas más grandes de Hawái. Los resultados fueron sorprendentes: sólo 37 multimillonarios poseen al menos 218,000 acres. Eso es el 5.3% del total de tierras del estado y el 11.1% de todas las tierras que no son propiedad del gobierno, aunque probablemente sea incluso mayor dado los extremos a los que llegan estos multimillonarios para ocultar su propiedad. Expresado de otra manera: esas 37 personas, equivalentes a sólo el 0.003% de la población total de Hawaii de 1.4 millones, poseen el 11% de sus tierras privadas.

Algunos multimillonarios tienen vínculos de larga data con la comunidad. Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, que visitó Hawái por primera vez en 1974, ha donado 100 millones de dólares a diversas causas en todo el estado durante dos décadas y en diciembre, junto con su esposa, Lynne, donó 282 acres para viviendas asequibles. “Siento una fuerte conexión espiritual con Hawái”, dice Benioff, quien ha tratado de incorporar el concepto hawaiano de ohana, o familia, en la cultura de Salesforce. “Tengo un profundo conocimiento de la gente y el espíritu de Hawái, lo que llamamos ‘el espíritu aloha’”.

ESTOS SON LOS MULTIMILLONARIOS QUE COMPRARON CASI TODO HAWAII

Otros, como el cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, que supuestamente está construyendo un búnker en su complejo parcialmente amurallado, parecen más preocupados por su privacidad. El corredor de bienes raíces Rob Kildow, quien dice que anda en bicicleta con el multimillonario de Citadel, Ken Griffin, recuerda que un multimillonario que vive en el privado Hualalai Resort le dijo: ‘La mitad de la gente aquí no sabe quién soy, y la otra mitad no me importa una m…..’.

Wayne Tanaka, director de la organización ambientalista sin fines de lucro Sierra Club of Hawaii, trata de tener esperanza: “Si los residentes de alto patrimonio pueden superar su deseo de aislamiento y comenzar a hablar con las personas que los rodean, eso podría abrir puertas y ventanas para contribuir realmente volver a este lugar”. Mientras tanto, admite, “cada vez más Hawáii se está convirtiendo en un patio de recreo para los ricos”.

LOS 10 MAYORES TERRATENIENTES MULTIMILLONARIOS

Larry Ellison ha dicho que planea convertir Lanai en un modelo de sostenibilidad y alimentar sus complejos turísticos con energía renovable. JAMEL TOPPIN PARA FORBES

Larry Ellison

87,810 acres

Patrimonio neto: 140.200 millones de dólares | Fuente de riqueza: Oracle

El cofundador de Oracle, el mayor terrateniente multimillonario de Hawái, compró alrededor del 97% de Lanai por 300 millones de dólares en 2012, lo que lo convirtió instantáneamente en propietario de casi todos sus 3,000 residentes, muchos de los cuales son sus empleados. Desde entonces, ha adornado Lanai con el resort de lujo Sensei, un retiro de bienestar de la marca Four Seasons; magníficos restaurantes; y una colección de esculturas, pero, como se han quejado los lugareños, escasas viviendas asequibles.

Grove Farm, de 174 años de antigüedad de Steve Case, solía ser conocida por sus plantaciones de azúcar. La industria azucarera de Hawaii prácticamente ha desaparecido. TMOTHY ARCHIBALD PARA FORBES

Steve Case

57,400 acres

Patrimonio neto: 1,500 millones de dólares | Fuente de riqueza: AOL

El cofundador de AOL nació y creció en Hawaii, donde asistió a la misma escuela secundaria que Barack Obama. Case es ahora el segundo terrateniente multimillonario del estado con 57,400 acres, incluida su Grove Farm de 35,170 acres en Kauai, que alquila tierras para proyectos de desarrollo sostenible.

El conglomerado de Quek Leng Chan apenas ha tocado sus tierras y ranchos de Molokai desde 2008. GOH SENG CHONG/BLOOMBERG

Quek Leng Chan

55,490 acres

Patrimonio neto: 9.9 mil millones | Fuente de riqueza: banca, propiedad

El magnate malasio posee un tercio de la isla de Molokai, alguna vez famosa por su colonia de lepra, a través de su conglomerado Hong Leong Group. Hasta 2008, Quek operó allí un enorme rancho, que incluía un campo de golf y un hotel, pero puso fin a sus operaciones después de que el estado rechazó sus propuestas de desarrollo. Ahora los residentes de la isla están intentando volver a comprarlo.

Frank VanderSloot dice: “No hay nada más hermoso en el mundo que la isla de Kauai”. TIM PANNELL PARA FORBES

Frank VanderSloot

6,550 acres

Patrimonio neto: 3,300 millones de dólares | Fuente de riqueza: Productos de bienestar

El multimillonario fundador de la empresa de salud y bienestar Melaleuca es propietario de la histórica finca Valley House de 105 acres en Kauai, donde se filmaron partes de Piratas del Caribe y Parque Jurásico. Defensor de la localización de la industria cárnica de Hawái, opera las dos plantas procesadoras de carne más grandes del estado y está demandando a un ex administrador de un rancho por supuestamente robar 200 vacas. “La piña se acabó. La caña de azúcar se acabó. En realidad, lo único que queda ahora es el ganado”.

Neil Bluhm comenzó a extender su imperio inmobiliario a Maui hace más de dos décadas. PATRICK MCMULLAN/GETTY IMAGES

Neil Bluhm

3,900 acres

Patrimonio neto: 6.3 mil millones | Fuente de riqueza: Bienes raíces

Bluhm posee más de 3000 acres a través de su participación de aproximadamente el 30% en la empresa de gestión de tierras que cotiza en bolsa Kaanapali Land. La propiedad incluye lotes de café, bienes raíces residenciales de uso mixto, campos de golf y áreas zonificadas para conservación.

Brad Kelley

2,750 acres

Patrimonio neto: 2.700 millones de dólares | Fuente de riqueza: tabaco

Con más de 1 millón de acres en todo Estados Unidos, Kelley es uno de los mayores propietarios de tierras del país. El exempresario de cigarrillos amplió sus propiedades a Hawái en 2013 cuando compró 2,750 acres de Grove Farm de Steve Case. Ahora alquila algunos de ellos a la empresa de torres de telefonía móvil American Tower.

Según se informa, Michelle Obama celebrará su 50 cumpleaños en la casa hawaiana de Oprah Winfrey, vista aquí en 2006. Oprah Winfrey compró su mansión en Maui hace dos décadas. CELEBRITYHOMEPHOTOS/NEWSCOM

Oprah Winfrey no tiene planes de desarrollar su tierra en Maui. El administrador de la propiedad, Bob Greene, dice: “Ella sólo quiere protegerla para siempre”. MICHAEL TRAN/AFP/GETTY IMAGES

Oprah Winfrey

2,130 acres

Patrimonio neto: 2.800 millones de dólares | Fuente de riqueza: programas de televisión

Los pastos montañosos de Winfrey en Hawái cuentan con antiguos muros de piedra, ganado pastando, un establecimiento de alojamiento y desayuno para recibir amigos y una granja orgánica (no rentable). Con la intención de preservar la tierra, se ha comprometido a mantenerla vacía y plantar especies nativas para ayudar a restaurar la cuenca perdida.

Mark Zuckerberg añadió varios cientos de acres a su propiedad en Kauai en 2021. GUERIN BLASK PARA FORBES

Mark Zuckerberg

1,450 acres

Patrimonio neto: 166 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Facebook

El cofundador de Meta gastó al menos 145 millones de dólares en un terreno que está convirtiendo en un enorme refugio de 1.450 acres parcialmente amurallado en Kauai. Está criando ganado Wagyu y Angus alimentado con cerveza en la tierra e involucrando a sus hijas en el proceso, según una publicación de Instagram de enero en la que compartió una foto de un bistec gigante y bromeó diciendo que “de todos mis proyectos, este es el más delicioso.”

Tadashi Yanai es propietario de los pintorescos campos de golf Plantation y Kapalua Bay en la costa oeste de Maui. KIYOSHI OTA/BLOOMBERG

Tadashi Yanai

500 acres

Patrimonio neto: 40,100 millones de dólares | Fuente de riqueza: Comercio minorista de moda

El hombre más rico de Japón (y fundador del minorista de ropa Uniqlo) también es un entusiasta del golf. Hace más de una década, compró dos campos de golf por 75 millones de dólares a Maui Land & Pineapple, propiedad mayoritaria de Steve Case, nacido en Hawái (ver arriba).

Marc Benioff ha visitado el estado al menos una vez al año durante el último medio siglo: “Siempre me ha atraído Hawaii”. ROBERT GALLAGHER PARA FORBES

Marc Benioff

300 acres

Patrimonio neto: 10,200 millones de dólares | Fuente de riqueza: software empresarial

La mayor parte de la tierra de Benioff en Hawái es una parcela de 160 acres de terreno en su mayoría baldío que él y su esposa Lynne compraron en 2022. La pareja tiene la intención de darle un uso filantrópico; una posibilidad es donarlo a la Corporación de Desarrollo Comunitario de la Isla de Hawaii, además de los 282 acres que ya le han dado al grupo. Aparte de eso, Benioff ha tenido una residencia en Hawaii durante dos décadas y también posee algunas otras casas en las que viven miembros de su familia, le dijo a Forbes.

LA LISTA COMPLETA

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: ¿Cuál es el futuro de los futuros de Bitcoin?