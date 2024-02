Estos son los 25 multimillonarios más filantrópicos de Estados Unidos en 2024

Los 25 filántropos más importantes de Estados Unidos repartieron miles de millones de dólares en subvenciones a una amplia gama de causas el año pasado, desde investigación médica y científica hasta sostenibilidad ambiental y servicios legales para estadounidenses de bajos ingresos. Y antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de este año, varios de estos filántropos centraron sus donaciones en grupos que fortalecen la democracia.

En total, las donaciones de por vida de estos 25 filántropos hasta el 30 de diciembre de 2023 aumentaron a casi 211 mil millones de dólares, aproximadamente un 7% más que el total del año pasado, encontró Forbes. Las nuevas donaciones solo en 2023 por parte de los miembros de la lista de este año ascendieron a casi 27 mil millones de dólares.

Pero ese aumento en las donaciones caritativas palidece en comparación con el aumento de sus fortunas durante el año pasado. Los 25 mayores donantes valen ahora en conjunto un valor estimado de 1.35 billones de dólares, un sorprendente 44% más que hace un año, en gran parte gracias a un espectacular aumento de las acciones estadounidenses.

Warren Buffett encabeza nuestra lista como el mayor donante por cuarto año consecutivo, con 56,700 millones de dólares en donaciones a lo largo de su vida. El director ejecutivo del conglomerado Berkshire Hathaway, de 93 años, que también fue el que más donó en 2023, tiene la misión de asegurarse de no dejar una fortuna a sus herederos. “Mis hijos, junto con su padre, tienen la creencia común de que la riqueza dinástica, aunque legal y común en gran parte del mundo, incluido Estados Unidos, no es deseable”, escribió Buffett en un comunicado que emitió en noviembre para acompañar un regalo. de acciones de Berkshire a cuatro fundaciones benéficas familiares. Aun así, sólo ha donado el 30% de su fortuna, en parte porque el valor de sus acciones de Berkshire Hathaway sigue aumentando.

MacKenzie Scott continúa donando miles de millones de dólares al año más rápido que cualquier otra persona en el ranking, a una amplia variedad de organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos y países como Brasil e India. En diciembre, la novelista y ex esposa de Jeff Bezos publicó una lista de las 360 organizaciones sin fines de lucro a las que había donado un total combinado de 2,150 millones de dólares durante 2023. Eso eleva su donación de por vida, en menos de cinco años, a casi 16.600 millones de dólares a 1,954 grupos. –más que todos los demás, excepto cuatro, de esta lista, todos los cuales han estado en esto durante al menos tres veces más años. Scott, que recibió una participación del 4% en Amazon como parte del acuerdo de divorcio con Bezos en 2019, ahora posee poco menos del 2% de la empresa, según una presentación regulatoria reciente.

Cuatro recién llegados se unen a las filas de los mayores donantes. Una, Barbara Picower, creó la Fundación JPB en 2011, dos años después de la muerte de su marido, el inversionista multimillonario Jeffry Picower; fue el mayor beneficiario del esquema Ponzi de Bernie Madoff. En un acuerdo con las autoridades estadounidenses, acordó devolver 7,200 millones de dólares a las víctimas del fraude de Madoff en 2010. Pero había miles de millones de dólares más en el patrimonio de Jeffry Picower como resultado de su inversión, que a lo largo de los años Barbara ha contribuido a la JPB. Los otros recién llegados: el cofundador de Home Depot, Bernie Marcus, y su esposa Billi; el pionero de la televisión por cable Amos Hostetter Jr. y su esposa Barbara, y el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y su esposa Wendy.

Los recién llegados reemplazan a dos participantes en la lista del año pasado que fallecieron desde entonces: el cofundador de Duty Free Shoppers, Chuck Feeney, quien fue aclamado como una inspiración para Giving Pledge, y el cofundador de Intel, Gordon Moore (fallecido en marzo de 2023) y su esposa Betty Moore (d. (diciembre de 2023). Juntos, los cuatro recién llegados han donado poco menos de 8.000 millones de dólares hasta ahora, aproximadamente la misma cantidad que donó Feeney. Otros dos no lograron el corte este año: el fundador de CNN, Ted Turner, y el magnate de las tarjetas de crédito, T. Denny Sanford. El límite para estar en la lista este año es de 1.440 millones de dólares en donaciones de por vida, frente a los 1.400 millones de dólares de hace un año.

Trece de los 25 han firmado el Giving Pledge, prometiendo donar al menos la mitad de su fortuna durante su vida o al morir. Hasta ahora, de estos filántropos, sólo George Soros ha donado más de la mitad de su fortuna, aunque no es uno de los 13 que firmaron el compromiso.

Nuestras estimaciones tienen en cuenta las donaciones totales de los estadounidenses a lo largo de su vida hasta finales de 2023, medidas en dólares donados a destinatarios caritativos. No incluimos el dinero estacionado en una fundación que aún no ha hecho ningún bien. Con ese fin, tampoco incluimos donaciones que se hayan prometido pero que aún no se hayan pagado, ni dinero otorgado a fondos asesorados por donantes (cuentas opacas y con ventajas fiscales que no tienen requisitos de divulgación ni distribución) a menos que el donante comparta detalles sobre el donante. Subvenciones que realmente fueron pagadas por dichas entidades. Esta es una lista de personas y parejas que son ciudadanos estadounidenses. Como resultado, excluimos a las familias extendidas como los Walton, que controlan las acciones líderes de Walmart y grandes donantes como Hansjoerg Wyss, que vive en Estados Unidos pero es ciudadano suizo. Tampoco enumeramos personas fallecidas. Los patrimonios netos son al 9 de febrero de 2024.

AQUÍ ESTÁ LA LISTA COMPLETA DE LOS 25 DONANTES MÁS GENEROSOS DE ESTADOS UNIDOS:

WARREN BUFFETT

Donaciones de por vida: 56,700 millones de dólares, + 5,200 millones de dólares en comparación con el año anterior

Enfoque: salud, alivio de la pobreza

Patrimonio neto: 131 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 30%

El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, que ahora tiene 93 años, prometió donar más del 99% de su fortuna “durante mi vida o en el momento de mi muerte” en su carta uniéndose a Giving Pledge, una iniciativa que fundó con Bill y Melinda Gates para fomentar las donaciones caritativas mediante multimillonarios, en 2010. Buffett ha estado donando miles de millones de dólares en acciones de Berkshire anualmente desde 2006 a la Fundación Bill y Melinda Gates y a cuatro fundaciones creadas por sus tres hijos y su difunta esposa. Mientras tanto, la fortuna de Buffett se ha triplicado desde los 42.000 millones de dólares de principios de 2006 debido a un aumento constante en el precio de las acciones de Berkshire Hathaway, lo que significa que todavía queda muchísimo por donar (130.000 millones de dólares, en este momento) para cumplir con sus dando gol.

BILL Y MELINDA GATES

Donaciones de por vida: 42,500 millones de dólares, + 4,100 millones de dólares

Enfoque: salud, alivio de la pobreza

Patrimonio neto: 125 mil millones de dólares, 10.6 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto combinado: 24%

Bill y Melinda continúan copresidiendo la Fundación Bill y Melinda Gates, a pesar de su divorcio en 2021. Forbes cuenta las donaciones de la ex pareja como un número combinado. Su fundación, que entre otras cosas trabaja para vacunar a niños en países pobres, ha ido aumentando su presupuesto anual. En enero, la fundación anunció un presupuesto de 8,600 millones de dólares, 300 millones de dólares más que el año pasado. Su objetivo es 9 mil millones en distribuciones anuales para 2026. La fundación es uno de los patrocinadores de un ensayo clínico de varios años de una nueva vacuna para la tuberculosis pulmonar, una forma de tuberculosis que no obtiene mucha protección de la vacuna contra la tuberculosis que se administra actualmente, tanto a lactantes como niños.

GEORGE SOROS

Donaciones de por vida: 21 mil millones, + 2.6 mil millones

Dando enfoque: Democracia, derechos humanos

Patrimonio neto: 6.700 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 65%

A lo largo de tres décadas, el fundador de un fondo de cobertura, George Soros, que ahora tiene 93 años, invirtió 32,000 millones de dólares de su fortuna en Open Society Foundations, que a su vez dice que ha gastado 21,000 millones de dólares hasta finales de 2022. Financia grupos que promueven la democracia, la transparencia y la libertad de expresión y está activo en unos 120 países. Open Society Foundations abarca una serie de entidades de financiación;. En Estados Unidos, su Open Society Institute es una fundación benéfica registrada que tiene 4,500 millones de dólares en activos netos. Alex, el hijo de Soros, que ahora tiene 38 años, fue elegido discretamente presidente de Open Society Foundations en diciembre de 2022; la noticia se hizo pública en junio de 2023.

Michael Bloomberg

MICHAEL BLOOMBERG

Donaciones de por vida: 17.400 millones de dólares, +3.000 millones de dólares

Dando foco: Cambio climático, salud, educación.

Patrimonio neto: 96,3 mil millones

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 15%

El fundador de 82 años de la empresa de medios y datos financieros Bloomberg LP repartió 3,000 millones de dólares en 2023, casi 1,300 millones de dólares más de lo que había donado en 2022. Comprometió 500 millones de dólares durante varios años para Beyond Carbon, un esfuerzo filantrópico para luchar contra la crisis climática, tras un compromiso de 500 millones de dólares que asumió en 2019 cuando lanzó el esfuerzo. También prometió 420 millones de dólares durante cuatro años a una iniciativa para reducir el consumo de tabaco en 110 países, incluidos China e India. Tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre, Bloomberg donó 44 millones de dólares a Magen David Odom, la Cruz Roja israelí. El año pasado, Mike Bloomberg dijo que donaría su participación en su empresa Bloomberg LP a Bloomberg Philanthropies cuando muriera, si no antes.

MACKENZIE SCOTT

Donaciones de por vida: 16,58 mil millones, +2,15 mil millones

Dando enfoque: Igualdad económica, racial y de género

Patrimonio neto: 35.300 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 32%

Scott donó 2,150 millones de dólares en 2023 a un total de 360 grupos en 35 estados de Estados Unidos, además de Brasil, India y más allá, incluido Camfed, un grupo panafricano que apoya la educación de las niñas y el liderazgo de las mujeres; Just the Pill, un grupo del Reino Unido que entrega pastillas abortivas por correo y grupos de Asistencia Legal en Oklahoma, Virginia Occidental y otros cuatro lugares de EU que ofrecen servicios legales a residentes de bajos ingresos. Scott, quien anteriormente estuvo casada con Jeff Bezos y recibió una participación del 4% en Amazon en su divorcio de 2019, no tiene una fundación caritativa tradicional, sino que realiza al menos algunas de sus donaciones caritativas a través de fondos asesorados por donantes. Publica una lista de sus subvenciones en su sitio web Yield Giving.

JIM Y MARILYN SIMONS

Donaciones de por vida: 6.030 millones de dólares, +830 millones de dólares

Dando enfoque: ciencias básicas, matemáticas.

Patrimonio neto: 30,7 mil millones

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 16%

En junio de 2023, los Simon prometieron 500 millones de dólares durante siete años para la donación de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook en Long Island, donde Jim solía presidir el departamento de matemáticas (antes de lanzar el fondo de cobertura Renaissance Technologies) y donde su esposa Marilyn obtuvo una licenciatura y un doctorado en economía. La donación se destinará a la financiación perpetua de becas para estudiantes, cátedras, investigaciones y atención clínica. También donaron $100 millones a New York Climate Exchange, que desarrollará soluciones a la crisis climática global y al mismo tiempo actuará como un centro para que los neoyorquinos se beneficien de la economía verde.

MARK ZUCKERBERG Y PRISCILLA CHAN

Donaciones de por vida: 4.500 millones de dólares, +600 millones de dólares

Dando enfoque: ciencia, educación.

Patrimonio neto: 165 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 3%

El cofundador y director ejecutivo de Meta y su esposa, pediatra, han ampliado su filantropía científica y anunciaron el año pasado la creación y financiación de dos nuevos “biocentros” (colaboraciones de investigación entre múltiples universidades en la misma área geográfica) en Chicago y Nueva York, que trabajarán para comprender mejor cómo funcionan los tejidos humanos y diseñar células inmunitarias para la detección y el tratamiento tempranos de enfermedades. Los biocentros son parte de un ambicioso esfuerzo que la pareja concibió en 2016 para desarrollar herramientas y conocimientos que ayudarán a la comunidad científica a curar, gestionar o prevenir todas las enfermedades para finales de este siglo.

STEVE Y CONNIE BALLMER

Donaciones de por vida: 3.750 millones de dólares, + 850 millones de dólares

Enfoque: Movilidad económica

Patrimonio neto: 123 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 3%

En septiembre, el ex director ejecutivo de Microsoft y su esposa anunciaron una donación de 175 millones de dólares durante siete años a Strive Together, un grupo con sede en Ohio que trabaja en 29 estados para apoyar a niños en situación de pobreza con capacitación y recursos; La donación de los Ballmer tiene como objetivo poner a 4 millones de jóvenes en el camino hacia la movilidad económica. El año pasado, la pareja también prometió 165 millones de dólares durante seis años a Communities in Schools, que apoya a escuelas públicas de escasos recursos en todo el país. La pareja no tiene su propia fundación benéfica; El sitio web del Grupo Ballmer publica una lista de sus subvenciones.

PHIL Y PENNY KNIGHT

Donaciones de por vida: 3.600 millones de dólares, +230 millones de dólares

Dando enfoque: Educación

Patrimonio neto: 42.500 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 7%

El fundador de Nike y su esposa Penny anunciaron en abril una donación de 400 millones de dólares durante cinco a diez años a un fondo que apoyará a los residentes negros de Portland, Oregon; Los fondos se destinarán a servicios educativos, artes y otros programas para los residentes de un vecindario de Portland alguna vez conocido como Albina, a unas 10 millas de la sede de Nike en Beaverton, Oregón. El año pasado, los Caballeros hicieron otro pago de su promesa de 500 millones de dólares para 2021 para crear el Campus para Acelerar el Impacto Científico de la Universidad de Oregón, que lleva el nombre de la pareja. Phil Knight, un alumno de la Universidad de Oregon, corrió en el equipo de atletismo de la escuela.

JEFF BEZOS

Donaciones de por vida: 3.330 millones de dólares + 540 millones de dólares

Enfoque: Medio ambiente, educación.

Patrimonio neto: 196 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 2%

El fundador y presidente de Amazon y su prometida, Lauren Sánchez, anunciaron la creación de un Fondo Maui de 100 millones de dólares en agosto tras el incendio que destruyó partes de la isla hawaiana, donde Bezos tiene una casa. Hasta ahora, el fondo ha distribuido alrededor del 15% de esa cantidad a un puñado de organizaciones sin fines de lucro de Maui. El Bezos Earth Fund, un compromiso de una década de 10 mil millones de dólares anunciado en 2020 para impulsar soluciones al cambio climático, distribuyó 210 millones de dólares en subvenciones en 2023; En julio, el Fondo para la Tierra se comprometió a gastar 400 millones de dólares para mejorar los espacios verdes en comunidades estadounidenses desatendidas, incluidas Albuquerque, Atlanta y Los Ángeles. El fondo para familias del Día 1 de Bezos otorgó $117,5 millones el año pasado a 38 grupos en 23 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico para ayudar a las familias a mudarse de los refugios o las calles a hogares permanentes.

EDYTHE BROAD Y FAMILIA

Donaciones de por vida: 3.300 millones de dólares, +160 millones de dólares

Dando enfoque: Educación, artes, ciencias.

Patrimonio neto: $ 7 mil millones

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 32%

Juntos, Edythe y su difunto esposo Eli (m. 2021), un multimillonario de la construcción de viviendas y los seguros, han dejado su huella en su hogar adoptivo, Los Ángeles, creando The Broad, un museo de arte contemporáneo con entrada gratuita, y BroadStage, un museo de artes escénicas. presentador en Santa Monica College. En los últimos años, la Broad Foundation cambió su concesión de subvenciones para centrarse más en organizaciones sin fines de lucro del área de Los Ángeles, incluidas las Great Public Schools Now, que entre otras cosas ofrece programas de verano para niños de familias de bajos ingresos.

BARBARA PICOWER

Donaciones de por vida: 3.150 millones, NUEVO

Enfoque: Medio ambiente, pobreza, investigación médica.

Fuente de riqueza: Inversiones

Patrimonio neto: No disponible

Picower, de 81 años, lanzó la Fundación JPB en 2011, dos años después de la muerte de su marido, el inversionista multimillonario Jeffry Picower. Había sido uno de los mayores beneficiarios del esquema Ponzi de Bernie Madoff; En 2010, Barbara Picower acordó en un acuerdo devolver 7.200 millones de dólares a las víctimas del fraude de Madoff. La Fundación JPB, que apoya el medio ambiente, el alivio de la pobreza, los derechos reproductivos y la investigación médica, también financia grupos que trabajan para fortalecer la democracia. La fundación, que tenía 4.100 millones de dólares en activos en 2022, otorgó 425 millones de dólares en subvenciones en 2023 y planea aumentar sus donaciones este año. Antes de 2010, la pareja distribuyó más de 275 millones de dólares en subvenciones durante dos décadas a través de la Fundación Picower.

SERGEY BRIN

Donaciones de por vida: 3.020 millones de dólares + 470 millones de dólares

Enfoque: enfermedad de Parkinson, movilidad económica, cambio climático

Patrimonio neto: 119 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 2%

Brin, quien cofundó Google con Larry Page en 1998, ha donado más de 1.250 millones de dólares para la investigación de la enfermedad de Parkinson, incluidos poco más de 150 millones de dólares en 2023. Brin reveló hace más de una década que tiene una mutación genética que lo coloca en una posición más alta. riesgo de padecer la enfermedad neurodegenerativa y ha respaldado un esfuerzo ambicioso para financiar la investigación básica colaborativa del Parkinson. El año pasado, eso llevó al descubrimiento de una variante genética que casi cuadruplica el riesgo de padecer la enfermedad entre las personas de ascendencia africana. También financia grupos que trabajan para reducir el impacto del cambio climático, incluida una donación de 40 millones de dólares el año pasado a la Climate Imperative Foundation.

LYNN Y STACY SCHUSTERMAN

Donaciones de por vida: 2.930 millones de dólares, + 410 millones de dólares

Dando enfoque: Educación, comunidad judía, equidad de género y reproductiva

Patrimonio neto: 4.500 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 39%

La esposa y la hija del difunto multimillonario petrolero Charles Schusterman (m. 2000) dirigen la fundación familiar. Han intensificado sus esfuerzos para financiar grupos en Israel tras los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas, incluido ELEM, un grupo que trabaja para apoyar a jóvenes en dificultades, y la Asociación Israelí de Centros Comunitarios, una red de 1.000 centros en todo el país que ofrece una variedad de de servicios a las familias, especialmente ahora a aquellas que han sido desplazadas como resultado de la violencia.

DUSTIN MOSKOVITZ Y CARI TUNA

Donaciones de por vida: 2.820 millones de dólares, + 710 millones de dólares

Enfoque: salud global, justicia penal

Patrimonio neto: 17.200 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 14%

Entre las subvenciones que el cofundador de Facebook, Moskovitz y su esposa otorgaron el año pasado: una subvención de 10,5 millones de dólares a Rand Corp. para estudiar los riesgos potenciales de la IA avanzada y una subvención para la investigación de la exposición al plomo por parte del Centro para el Desarrollo Global, un grupo de expertos sin fines de lucro. La pareja también ayudó a financiar los ensayos clínicos de una nueva vacuna contra la malaria llamada R21, que la Organización Mundial de la Salud recomendó en octubre para prevenir la malaria en los niños.

PIERRE Y PAM OMIDYAR

Donaciones de por vida: 2.570 millones de dólares, 750 millones de dólares

Enfoque: alivio de la pobreza, derechos humanos, educación

Patrimonio neto: 6.300 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 29%

El fundador de Ebay y su esposa Pam tienen un enfoque de filantropía de múltiples tentáculos, financiando organizaciones que incluyen Omidyar Network, centrada en el cambio social; Humanity United, que lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso; Democracy United, que apoya a grupos que trabajan por elecciones libres y justas; e Imaginable Futures, que financia la educación y el desarrollo de habilidades en 50 países. Las distribuciones realizadas por grupos respaldados por Omidyar en 2023 ascendieron a más de 250 millones de dólares; el cambio de 750 millones de dólares en las donaciones de los Omidyars en realidad cubre tres años, de 2021 a 2023.

MICHAEL Y SUSAN DELL

Donaciones de por vida: 2.430 millones de dólares, no disponible

Dando enfoque: Educación, estabilidad económica

Patrimonio neto: 73 mil millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 3%

La Fundación Michael & Susan Dell, que, entre otras iniciativas, otorga becas universitarias a estudiantes de bajos ingresos en Estados Unidos y Sudáfrica, recibió una gran inyección del magnate de la informática en 2023, al igual que los fondos asesorados por donantes de la pareja. Entre octubre y finales de diciembre donó más de 900 millones de dólares en acciones de Dell Technologies a una combinación de esas entidades. En 2022 (la información más reciente disponible), su fundación tenía 1.600 millones de dólares en activos. Representantes de los Dells no compartieron ningún detalle sobre sus donaciones caritativas en 2023.

KEN GRIFFIN

Donaciones de por vida: 2.170 millones de dólares. +$610 millones

Enfoque: educación, movilidad económica, investigación médica.

Patrimonio neto: 37.300 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 5%

El magnate de los fondos de cobertura hizo una donación de 300 millones de dólares en abril a la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, lo que llevó a la universidad a nombrar la escuela de posgrado en artes y ciencias en honor a Griffin, un alumno de Harvard. En enero de este año, Griffin dijo que suspendería sus importantes donaciones a la universidad por su manejo del antisemitismo. Griffin y el multimillonario David Geffen juntos dieron al Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York una donación de 400 millones de dólares en diciembre para financiar avances en investigación y tratamiento.

DONALD BREN

Donaciones de por vida: 2.110 millones de dólares, + 10 millones de dólares

Dando enfoque: Educación, conservación.

Patrimonio neto: $18 mil millones

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 12%

El magnate inmobiliario del sur de California, que ahora tiene 91 años, continúa financiando el Proyecto Espacial Solar de Caltech, una idea que él ayudó a gestar y que él y su esposa Brigitte, fideicomisaria de Caltech, financiaron con un compromiso de más de 100 millones a partir de 2011. busca recolectar energía solar del espacio y transmitirla de regreso a la Tierra. El año pasado donó 10 millones de dólares a Caltech para el programa.

GEORGE KÁISER

Donaciones de por vida: 2.020 millones de dólares, +340 millones de dólares

Enfoque: educación, salud, alivio de la pobreza

Patrimonio neto: 14.400 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 12%

El multimillonario petrolero y bancario centra gran parte de sus donaciones en esfuerzos en Tulsa, Oklahoma, donde ha vivido durante mucho tiempo. Su Fundación de la Familia George Kaiser otorgó $34 millones en subvenciones el año pasado para la educación de la primera infancia, incluida la Estrategia Birth Through Eight For Tulsa y Tulsa Educare. Sus 12 millones en subvenciones para la justicia penal incluyeron fondos para Still She Rises y Women in Recovery, que brindan apoyo legal a las madres. Las nuevas cifras de donaciones de Kaiser incluyen subvenciones pagadas tanto en 2022 como en 2023.

JUAN Y LAURA ARNOLD

Donaciones de por vida: 1.980 millones de dólares, +350 millones de dólares

Enfoque: educación, justicia penal, atención médica

Patrimonio neto: 3.300 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 38%

Los Arnold (Laura trabajó anteriormente como abogada y su esposo John como fundador de un fondo de cobertura) respaldan soluciones basadas en evidencia para una variedad de problemas, incluida la justicia penal y la atención médica. Entre los beneficiarios de sus subvenciones para 2023 se encuentran Safe States Alliance, para ampliar las bases de datos que registran incidentes de violencia armada, y Justice Action Network, que está trabajando para reformar el sistema de justicia penal. El estado de California eligió a CivicaRX, una organización sin fines de lucro apoyada por los Arnold, como socio fabricante de insulina de bajo precio. Los 350 millones de dólares en nuevas donaciones cubren subvenciones pagadas en 2022 y 2023.

CARLOS KOCH

Donaciones de por vida: 1.800 millones de dólares, no disponible

Enfoque: educación, alivio de la pobreza, justicia penal

Patrimonio neto: 55.300 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 3%

El fanático del libre mercado de 88 años y presidente de Koch Industries, la segunda empresa privada más grande de Estados Unidos, donó discretamente 5.300 millones de dólares de las acciones sin derecho a voto de su conglomerado familiar a un par de “organizaciones de bienestar social” 501(c)4 de 2020 a 2022. Forbes se enteró el año pasado. Las organizaciones sin fines de lucro recién formadas, Believe in People y CCKc4, que tienen menos restricciones en materia de lobby y política que las fundaciones caritativas tradicionales, están dirigidas por el hijo de Koch, Chase, y Brian Hooks, director ejecutivo de la red sin fines de lucro Stand Together de Koch. Hasta ahora, la mayoría de los 254 millones de dólares en subvenciones otorgadas por los nuevos C4 hasta 2022 se han destinado a Stand Together, que incluye la fundación privada de Koch, así como varias organizaciones benéficas públicas (y C4 adicionales) que también recaudan dinero de empresarios con ideas afines. . Debido a que los fondos recibidos por Believe in People y CCKc4 aún no se han distribuido a grupos sin fines de lucro según sus declaraciones de impuestos más recientes, no están incluidos en el total de donaciones de por vida de Koch. Un representante de Koch no compartió detalles sobre las donaciones de 2023.

BERNIE Y BILLI MARCUS

Donaciones de por vida: 1,750 millones, NUEVO

Enfoque: causas judías, veteranos, investigación médica

Patrimonio neto: 10 mil millones

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 15%

Bernie Marcus, cofundador de Home Depot con Arthur Blank en 1978, realiza donaciones con su esposa Billi principalmente a través de la Fundación Marcus. Se unen a las filas este año después de donar casi $400 millones a grupos sin fines de lucro en 2022 y 2023 combinados. Para abordar la alta tasa de suicidio entre los veteranos, Bernie Marcus creó Avalon Action Alliance, una coalición nacional que cuida los hígados de los veteranos, incluso en caso de lesiones cerebrales traumáticas, estrés postraumático y adicción. A raíz de los ataques de Hamás contra Israel, los Marcus hicieron donaciones a los Amigos Estadounidenses de Magen David Adom –la Cruz Roja Israelí– y a Nefesh B’Nefesh, o Almas Judías Unidas, que ayudaron a traer médicos de fuera de Israel al país.

AMÓS Y BÁRBARA HOSTETTER

Donaciones de por vida: 1.61 mil millones, NUEVO

Enfoque: clima, arte, educación.

Patrimonio neto: 3.500 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 32%

Amos Hostetter Jr., que hizo una fortuna con la televisión por cable en la década de 1990, y su esposa Barbara donan principalmente a grupos en Massachusetts a través de su Fundación Barr, con sede en Boston, que tiene activos netos de 1.900 millones de dólares en su declaración de impuestos más reciente. El año pasado, la fundación otorgó más de $100 millones en subvenciones, incluido un compromiso de $5 millones a Massachusetts Housing Investment Corp. para ampliar las viviendas asequibles; $4 millones para la Coalición Transporte 4 Massachusetts, que trabaja para mejorar el transporte para comunidades de bajos ingresos; y $2,2 millones a la Mystic River Watershed Association para desarrollar vías verdes y acceso a la costa en el área metropolitana de Boston.

ERIC Y WENDY SCHMIDT

Donaciones de por vida: 1,44 mil millones, NUEVO

Enfoque: energía renovable, océanos saludables

Patrimonio neto: 21.500 millones de dólares

Donaciones como porcentaje del patrimonio neto: 6%

El ex director ejecutivo y presidente de Google y su esposa Wendy han abrazado la filantropía ambiental y respaldado a jóvenes talentosos a través de sus tres fundaciones: el Schmidt Ocean Institute (que financia sofisticados buques de investigación oceánica utilizados por investigadores académicos), la Schmidt Family Foundation y The Eric and Wendy. Fondo Schmidt para la Innovación Estratégica. A través de esta última entidad, la pareja anunció un compromiso de mil millones de dólares en octubre de 2021 para financiar a los adolescentes más prometedores del mundo con una beca universitaria completa, tutoría y más; ha financiado a 100 de estos estudiantes anualmente durante los últimos tres años. Esa entidad también financia Schmidt Futures, objeto de una reciente investigación de Forbes. Un representante de los Schmidt se negó a compartir el monto en dólares de los gastos caritativos en 2023.

Por Kerry A. Dolan con Matt Durot, Chris Helman, Phoebe Liu, Chase Peterson-Withorn y Giacomo Tognini.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

