Esta es la razón por la que los vuelos privados de los multimillonarios no son tan ‘privados’

Cuando compró Twitter en octubre de 2022, la lista de tareas pendientes de Elon Musk incluía dar la patada a Jack Sweeney. Forbes tiene la exclusiva de los famosos y multimillonarios que han utilizado un programa federal para ocultar sus vuelos privados. He aquí por qué no funciona.

Sweeney, un estudiante universitario de Orlando (Florida), había estado rastreando el Gulfstream G650 de Musk, valorado en 65 millones de dólares, y tuiteando el paradero del hombre más rico de la Tierra. A Musk no le hizo gracia. Consideraba que su privacidad era un problema de seguridad. “No me gusta la idea de que me dispare un loco”, dijo a Sweeney en un mensaje directo.

Musk fue un paso más allá en su búsqueda de privacidad. Se inscribió en un programa gratuito de la Administración Federal de Aviación llamado PIA, que permite a los propietarios de aviones privados ocultar su ubicación haciendo que sus aviones transmitan códigos de identidad alternativos.

No funcionó. Sweeney sigue publicando los movimientos del G650 de Musk en tiempo real, pero se ha pasado a Instagram, BlueSky y Facebook. Fue fácil descifrar el código de privacidad de la FAA, dijo Sweeney a Forbes. “Puedes hacerlo en un día”. Con el tiempo, Musk y su equipo dejaron de intentarlo, dijo Sweeney, y ahora Musk vuela sin máscara. Musk no respondió a las solicitudes de comentarios.

El programa PIA de la FAA ha camuflado los viajes de 48 jets privados este año, según JetSpy, un servicio de seguimiento de vuelos por suscripción. La empresa, con sede en Delaware, ha podido averiguar quiénes son los propietarios de 38 de esos aviones y ha compartido sus conclusiones en exclusiva con Forbes. Se trata de una mezcla de nombres famosos y multimillonarios del mundo de la tecnología y las finanzas, con algunas excepciones sorprendentes.

A pesar de que los propietarios de los jets están inscritos en la PIA, todavía es posible ver con qué frecuencia Taylor Swift ha visitado a su alto novio estadounidense, Travis Kelce, en Kansas City; dónde persigue Magic Johnson el próximo negocio en su Gulfstream III; cuántas veces ha visitado Francia Kenneth Griffin, o dónde han despegado y aterrizado Jeff Bezos, Sergey Brin y Evan Spiegel —o al menos sus aviones—.

El público también puede seguir los aviones de Walmart y WinCo Foods, propiedad de sus empleados, mientras recorren el país en zigzag, y estamos al tanto de los esfuerzos de la Universidad de Kansas, que lleva años recibiendo críticas del profesorado por el gasto de su Cessna Citation CJ4.

SEÑALES DE TRANSPONDEDOR

Los observadores de aviones siguen a las aeronaves mediante señales de transpondedor que los aviones deben transmitir desde 2020. Los transpondedores emiten señales de localización, altitud, velocidad y un código de identificación único asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El sistema se denomina Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Cuando se esbozó por primera vez en los años 90, sus diseñadores no previeron que los entusiastas del avistamiento de aviones utilizarían receptores baratos para captar las señales y colaborar en línea para crear mapas de cobertura que rastrearan aviones por todo el mundo.

De ahí el programa de privacidad de la FAA, que permite a los aviones enviar códigos falsos para impedir su identificación por cualquiera excepto por las autoridades. No cuesta nada inscribirse en el PIA —abreviatura de Privacy ICAO Aircraft Address—, pero a los propietarios de aviones les resulta complicado y laborioso cambiar sus códigos y comprobar si funcionan.

Los expertos dijeron a Forbes que el programa no está funcionando porque no hay suficientes aviones que lo usen —la FAA dijo que ha emitido alrededor de 390 códigos de identificación alternativos desde que PIA comenzó en 2019— y los propietarios de aviones no cambian sus códigos falsos con la suficiente frecuencia.

“Es inútil”, dice Martin Strohmeier, cofundador del sitio web europeo de seguimiento de vuelos de crowdsourcing OpenSky Network. “En el peor de los casos, incluso se podría decir que es peligroso porque la gente puede creer que les da algún tipo de cobertura, y no es así”.

TAYLOR + TRAVIS

No es que Taylor, si podemos llamarla así, pueda aspirar a ninguna portada. Millones de Swifties siguen cada movimiento del icono del pop. Aun así, el seguimiento de los vuelos puede proporcionar una visión especial de su corazón. Su avión ha visitado Kansas City tres veces en lo que va de octubre. Todo el mundo sabe que Swift estaba entre el público del estadio Arrowhead el 12 de octubre para ver un partido de fútbol americano en el que jugaba el hombre cuya carrera ella forjó. JetSpy —y la cuenta de Instagram de Sweeney @taylorswiftjets— nos informan de que su jet la dejó ese día, regresó a casa en Nashville y volvió a Kansas City el 14 de octubre. Emoji de manos de corazón.

Otros vuelan a destinos por razones desconocidas para los forasteros. Griffin, por ejemplo. Forbes estima su patrimonio neto en 33,500 millones; una de sus empresas, Citadel Securities, actúa como intermediaria en más de una de cada tres operaciones bursátiles en Estados Unidos. Su avión, un Bombardier Global Express (precio: 12 millones usado), ha realizado 195 vuelos este año hasta el lunes, recorriendo 257.000 millas náuticas. Según JetSpy, el avión del multimillonario ha visitado Francia más veces este año que Chicago, donde Citadel tenía su sede hasta el año pasado (se trasladó a Florida) y donde sigue teniendo una gran presencia.

Aunque no tenemos ninguna información especial sobre el corazón de Griffin —no respondió a las peticiones para hablar de sus viajes en avión—, podemos suponer que, al igual que Musk, tiene razones de seguridad para querer que su avión vuele bajo el radar. Por ejemplo, el paradero de Griffin es rastreado en Reddit por inversores minoristas en bolsa que le culpan del polémico parón de 2021 de las operaciones de GameStop en la plataforma Robinhood, que ayudó a las grandes casas de bolsa a salir de pérdidas de miles de millones de dólares mientras perjudicaba a muchos de los que operaban desde casa. Griffin negó su implicación.

“He visto a mis clientes lidiar con amenazas a su seguridad por culpa de gente que les seguía la pista”, dijo a Forbes, Dan Drohan, consejero delegado de Solairus Aviation, una empresa que gestiona más de 300 jets privados para sus propietarios, pero que no tiene ninguna relación con Griffin. “Es más molesto para los que tienen hijos”.

Sweeney, a quien Musk permitió crear una nueva cuenta en X (nee Twitter) que rastrea el jet de Musk siempre que espere 24 horas para anunciar su ubicación, defiende descifrar los códigos de PIA y publicar lo que encuentra. “Esta cuenta tiene todo el derecho a publicar el paradero del jet”, tuiteó en 2022 antes de ser baneado. Las transmisiones de la ubicación de los aviones son información pública, dijo, y “todos los aviones del mundo están obligados a tener un transpondedor, incluso el AF1”, en referencia al Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos.

Otra razón de la susceptibilidad de la jet set: los defensores del medio ambiente han utilizado el rastreo de aviones para medir el daño que los aviones privados causan al clima mundial y avergonzar a sus propietarios. Por ejemplo, un estadounidense medio produce 16 toneladas de dióxido de carbono al año. En comparación, el avión de Griffin, en los primeros nueve meses de 2023, ha emitido unos 12 millones de toneladas.

ESPIONAJE LEGAL

El seguimiento también permite el espionaje legal. Brad Pierce, propietario de Restaurant Equipment World, dijo a Forbes que las llamadas de ventas que hace en su Cirrus SR-22 le han permitido ampliar su negocio en Florida. También ha permitido a un gran competidor, cuyo nombre no quiere revelar, vigilar sus viajes y acercarse a los clientes potenciales a los que ha estado ofreciendo sus servicios. Dice que las fuentes de esa información son los propios ejecutivos de la empresa, que se lo han confesado en convenciones del sector. “Me dijeron: ‘Tenemos a un tipo en nuestra oficina que no para de rastrear dónde estás para poder enviar después a nuestra propia gente’”, explicó Pierce a Forbes.

Ganar ventaja en los negocios es uno de los argumentos de venta de los sitios de seguimiento de aviones por suscripción, como JetSpy, Quandl y JetTrack.

Para que PIA funcione, lo ideal sería que los propietarios de los aviones cambiaran sus códigos de identidad falsos en cada vuelo, según Strohmeier, de OpenSky Network.

Ahora mismo eso es imposible, dice René Cervantes, vicepresidente de operaciones del gestor de aeronaves Solairus Aviation, que tiene un puñado de clientes que utilizan PIA. Cambiar el código requiere que el fabricante del transpondedor produzca una actualización del software en un disco compacto, entre otras cosas, lo que puede llevar un mes. Muchos propietarios interesados en el programa no lo siguen tras enterarse de lo que implica, dijo Cervantes a Forbes.

Algunos inscritos en el PIA parecen haber desistido. Entre los que no han volado con una dirección alternativa desde el año pasado están Kim Kardashian, Mark Zuckerberg y el gigante del capital riesgo Blackstone Group, dirigido por el multimillonario Stephen Schwarzman.

El multimillonario francés Bernard Arnault también se ha rendido. Pero ha ido un paso más allá. El año pasado, después de que el consejero delegado del conglomerado de lujo LVMH fuera criticado por una cuenta de Twitter que quería avergonzarle por sus emisiones de dióxido de carbono, vendió el avión de la empresa.

Arnault, cuya fortuna de 187,600 millones, según Forbes este mes, le convierte en la segunda persona más rica del mundo, es ahora un inquilino, no un propietario.

