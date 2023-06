Conoce la historia del primer hotel ‘cannabis friendly’ de Las Vegas: The Lexi

Ubicado justo al lado del Strip, The Lexi fue una vez el Artisan Hotel, que se hizo famoso entre los lugareños como un lugar de reunión nocturno que organizaba fiestas sexuales. Pero ahora el Lexi de 64 habitaciones, solo para adultos, se ha convertido oficialmente en el primer hotel amigable con la marihuana de la Sin City, más conocida como Las Vegas.

“Incluye al cannabis, no se centra en el cannabis”, dice Alexandre Rizk, el empresario inmobiliario de 44 años que compró The Artisan por 12 millones de dólares con un pequeño grupo de inversionistas en marzo de 2022. La distinción es importante para Rizk. El nuevo hotel boutique no venderá cannabis, ni los huéspedes que no consuman serán bombardeados con humo de marihuana.

The Lexi abrió a principios de junio después de que Rizk gastara alrededor de 3 millones en renovaciones, que incluye un sistema de filtración de aire de alta gama en el cuarto piso, donde todas las suites están numeradas descaradamente 420a, 420b, 420c, para acomodar las habitaciones aptas para la marihuana. Solo los huéspedes que pagan (una suite cuesta entre 180 y 400 dependiendo de la noche) con habitaciones en ese piso donde se puede consumir cannabis.

Vale decir que el hotel no permite fumar en las áreas públicas, incluida la piscina opcional de bikinis.

Como corresponde a un nuevo hotel en Las Vegas, el Lexi también está probando su suerte en lo que respecta a su política de marihuana: la propiedad en realidad no tiene una licencia de consumo de cannabis. Lexi tampoco podría obtener uno sin cambios en las leyes de cannabis del estado, que prohíben que los dispensarios u otros establecimientos de marihuana se abran a menos de 1,500 pies de un casino. (The Lexi no tiene un casino, pero está a esa distancia del piso de juego de Palace Station). Sin embargo, no está claro si The Lexi necesita una licencia de consumo para permitir que los huéspedes fumen en sus habitaciones.

El cannabis recreativo es legal en Nevada desde 2016, pero el consumo público está prohibido, aunque una rápida olfateada en Las Vegas Boulevard sugiera lo contrario. Esto significa que comprar marihuana es muy fácil para los 38 millones de turistas que visitan Sin City cada año, pero encontrar un lugar para fumar legalmente es difícil.

Debido a que la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, todos los casinos y hoteles prohíben fumar cannabis y los salones de consumo con licencia han tardado en abrir. Entonces, Rizk, cuya compañía también es propietaria del Clarendon Hotel en Phoenix, otro hotel amigable con el cannabis, decidió hacer de The Lexi un oasis de marihuana en el desierto de Las Vegas. El único inconveniente es que su modelo de negocios se encuentra en un área no probada de la ley estatal de Nevada.

“Todo el mundo quiere ser mi abogado”, dice Rizk mientras se prepara para dar la bienvenida a los invitados a su propiedad el primer día de junio. “El hecho es que es un área gris”.

Incluso los reguladores de cannabis del estado admiten que los planes de The Lexi caen en territorio desconocido. “El Lexi no tiene una licencia estatal de cannabis de ningún tipo, incluso para un salón de consumo de cannabis”, dijo a Forbes Tiana Bohner, oficial de información pública de la Junta de Cumplimiento de Cannabis de Nevada. “The Lexi no se ha puesto en contacto con la CCB, por lo que no podemos comentar sobre la legalidad de sus planes comerciales específicos sin información adicional”.

El “área gris”, como lo ve Rizk, se refiere a lo que se considera una residencia privada según la ley de Nevada. “Lo que sucede dentro de la habitación de un huésped es el signo de interrogación”, admite Bohner. Las leyes del estado de Nevada definen una residencia privada como “cualquier edificio, edificios o parte de un edificio que sea propiedad de una entidad pública o privada o esté alquilado por ella, que sirva como una unidad de vivienda residencial privada y no transitoria”. Estos incluyen viviendas unifamiliares, casas adosadas, dúplex, condominios, casas móviles y apartamentos. Pero “residencias privadas no incluyen hoteles, hoteles semanales, hoteles mensuales, moteles”, según la ley.

La oficina del Fiscal General de Nevada se negó a comentar sobre el audaz modelo de negocios de The Lexi. “Las respuestas a esas preguntas podrían constituir asesoramiento legal, que nuestra oficina no puede proporcionar”, dice John Sadler, director de comunicaciones de la Oficina del Fiscal General de Nevada.

Pero Rizk es inflexible: “No estamos rompiendo ninguna regla”.

A pesar de su apuesta por el cannabis, Rizk no es un candidato probable para abrir un hotel amigable con la marihuana. Apenas fuma marihuana, aunque encendió un cigarrillo en The Lexi durante una cena de celebración después de comprar la propiedad. Rizk, quien nació en Montreal y se mudó a Phoenix después de servir ocho años en el ejército canadiense, pasó los últimos 17 años en bienes raíces, administrando su propia agencia hotelera.

En 2016, lanzó Pro Hospitality Group, una empresa de inversión hotelera que identifica una propiedad atractiva, recauda dinero de algunos inversores para el pago inicial y las renovaciones, e hipoteca el resto. Rizk, que tiene una participación del 60% en cada profesionalPerty, actualmente posee y opera 10 hoteles, la mayoría en Arizona. PHG ha recaudado alrededor de $ 30 millones para comprar hoteles y la cartera de la compañía tiene un valor de alrededor de $ 110 millones.

“Para la próxima semana, deberíamos cerrar nuestro primer hotel internacional”, dice Rizk, explicando que PHG está cerrando una propiedad en Jaco Beach, Costa Rica.

Rizk le da crédito a la pandemia por inspirarlo a operar dos hoteles amigables con el cannabis, los cuales ahora son parte de la marca de hoteles boutique pro-marihuana de Rizk llamada Elevations Hotels and Resorts. En 2019, PHG compró The Clarendon. “Lo compramos, lo renovamos y aumentamos los ingresos, todas esas cosas buenas”, dice sobre la propiedad en el centro de Phoenix, “y mantuvimos el buen nombre que tenía. Pero entonces sucedió el Covid-19”.

The Clarendon siempre fue un lugar funky con DJs de música dance electrónica, espectáculos de drag y otros eventos. Pero después de que Arizona legalizó la marihuana recreativa en noviembre de 2020, Rizk creyó que hacer que la propiedad sea amigable con el cannabis ayudaría a atraer a más viajeros y compensaría las pérdidas por los cierres. “Pensamos que podríamos intentar recuperar lo que teníamos antes de Covid con un nuevo concepto”, dice. “Empezamos a tener cenas de lujo de cinco platos con infusión de cannabis en el techo, a las que llamamos Elevated Under The Stars, 250 dólares por persona”.

El concepto de malezas de Clarendon ayudó a recuperar su tasa de ocupación entre el 85 % y el 90 %. Y una nueva fuente de ingresos: las marcas de cannabis, incluido el cultivador local Mohave Cannabis Co. y la marca Highsman del ex corredor de la NFL Ricky Williams, ahora pagan al hotel para patrocinar suites.

El Lexi es un importante caso de prueba para Rizk, quien planea expandir su marca Elevations a Los Ángeles, Palms Springs, San Francisco y Oregón.

El Lexi nunca venderá hierba, pero Rizk espera expandir algún día su oferta de cannabis para incluir un salón para fumadores y organizar cenas con marihuana en el espacio que solía ser la capilla para bodas del hotel. En The Clarendon en Phoenix, los invitados pueden asistir a cenas con infusiones, fumar un ‘cigarrito’ en el techo o en el salón para fumadores, exclusivo para miembros.

“Cada ciudad tiene leyes diferentes y cosas diferentes con las que se sienten cómodos”, dice Rizk. En Arizona, donde los propietarios tienen el derecho de prohibir o permitir el consumo de cannabis, The Clarendon puede organizar fiestas amigables con el cannabis si no sirven alcohol. “Navegamos por esto en Phoenix, pero Las Vegas aún no lo permite; son muy específicos al respecto y obedecemos”, dice.

Por supuesto, en Las Vegas las reglas siempre son un poco flojas, particularmente en la ubicación de The Lexi en West Sahara Avenue a lo largo de Las Vegas Freeway. En 1979, el hotel abrió como Travelodge, pero en 2001 un nuevo propietario lo renovó y lo rebautizó como The Artisan. En 2008, el hotel de cuatro pisos se dirigía a la bancarrota y el titular de la hipoteca lo compró unos años después. Pronto se ganó la reputación de ser un lugar desenfadado para los lugareños donde la gerencia “hizo la vista gorda” ante el consumo de drogas, dice un artista local que solía asistir a fiestas nocturnas en The Artisan.

Los grupos también podían alquilar todo el lugar por menos de 10,000 y The Artisan se hizo conocido como un hotel para swingers, o en la nomenclatura preferida, personas que observan “el estilo de vida”. Rizk dice que cuando le dice a alguien que conoce Las Vegas que es el dueño de The Lexi, invariablemente le dicen que pasaron la mejor noche de su vida en The Artisan. “Era conocido por sus fiestas salvajes y salvajes”, dice Rizk, riendo. “Tenía una reputación”. Eventualmente, sin embargo, la estrategia louche fracasó y fue entonces cuando Rizk hizo su oferta. No quiere que la historia se repita.

La industria hotelera y de moteles de EE. UU. generó 225 mil millones en ingresos en 2022, según un informe de IBISWorld. Y Rizk cree que los modelos de hospitalidad amigables con el cannabis eventualmente pueden representar el 5% de la industria, o alrededor de 11 mil millones. Propiedades como The Lexi también están tratando de obtener una parte del mercado de turismo de cannabis de EU, que se estima en una industria de 17 mil millones de dólares.

En la actualidad, la mayoría de los hoteles de cannabis son de la variedad bud-and-breakfast, pintorescos establecimientos familiares. El Patterson Inn en Denver está tratando de abrir un salón para fumadores con la esperanza de convertirse en un retiro de cannabis en la ciudad que ya tiene una milla de altura. Pero en su mayor parte, los hoteles no están de moda cuando se trata de marihuana. Para Rizk, una industria abierta de par en par es una oportunidad.

“Voy a ser tan agresivo como pueda”, dice. “Mi enfoque es conseguir entre cinco y seis hoteles, con el mismo concepto bajo Elevaciones”.

Eventualmente, cuando el cannabis sea legal a nivel federal, planea franquiciar la marca. “Quiero ser el Kimpton del cannabis”, dice, promocionando la marca de hospitalidad de moda. “Algunos hoteles como The Lexi serán zonas de fiesta, pero también tendremos bonitos hoteles boutique en la costa, donde habrá muy pocas fiestas, pero todos los huéspedes tendrán bonitas habitaciones y la gente podrá disfrutar fumando mientras contempla la puesta de sol”.

Por ahora, Rizk dice que su competencia está compuesta por pequeños moteles en las carreteras que permiten fumar que él ridiculiza como “lugares de mierda” o “retiros hippies” en el bosque. ¿Y si el ambiente amigable con el cannabis de Rizk apaga a demasiados invitados? “Si esto no funciona”, dice, “todavía tenemos un hotel boutique de estilo de vida en Las Vegas que debemos cuidar y sabemos cómo tener éxito en eso”.

