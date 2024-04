Este es el plan de un multimillonario para construir trenes bala en Las Vegas

Bajo un sol abrasador de la mañana en Las Vegas, el multimillonario Wes Edens y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, organizaron una fiesta esta semana para marcar el inicio de la construcción de Brightline West, el primer ferrocarril privado de alta velocidad en los Estados Unidos, clavando púas amarillas en una sección de la vía. .

Ahora viene la parte difícil. Su proyecto de 12 mil millones de dólares tiene un retraso de tres años (debido a la pandemia), pero si la construcción avanza tan rápido como promete el multimillonario cofundador de Fortress Investment Group, se abrirá a tiempo para acelerar a los viajeros a través del desierto a 200 millas por hora desde Sin. City al sur de California a tiempo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El cronograma es realista y alcanzable”, dijo Edens a Forbes. “El impacto de esto será duradero y prodigioso. Y quiero que tenga éxito porque quiero que suceda el siguiente y el siguiente y el siguiente”.

Si logra construirlo a tiempo y dentro del presupuesto, el proyecto de 218 millas desde Las Vegas hasta Rancho Cucamonga –una pequeña ciudad al este de Los Ángeles unida a la metrópolis en expansión por una línea de tren de cercanías– podría ser un catalizador para la alta velocidad. Está en un calendario de construcción rápido para abrir años antes de la línea de tren de alta velocidad de 128 mil millones de dólares que California comenzó a construir hace casi una década, y que no conectará San Francisco con Los Ángeles hasta la década de 2040. Brightline, que también opera un ferrocarril de Florida entre Orlando y Miami, espera que 11 millones de pasajeros de ida al año utilicen el tren eléctrico, estimando que reducirá el tiempo de viaje entre Los Ángeles y Las Vegas a tres horas o menos frente a cinco horas o más en auto. Y pretende hacerlo con emisiones de carbono dramáticamente menores al ser totalmente eléctrico. La compañía estima que el ferrocarril reducirá aproximadamente 400.000 toneladas de dióxido de carbono al eliminar 3 millones de viajes en automóvil anualmente entre Los Ángeles y Las Vegas.

“Creo que cuando este proyecto esté completo, se abrirán las compuertas para las expectativas estadounidenses en torno al tren de alta velocidad”, dijo Buttigieg a Forbes. “Esto es importante porque establece que se puede hacer aquí (en Las Vegas) y se puede hacer aquí en los Estados Unidos de América”.

El sitio innovador, un lote desértico y vacío junto a la autopista 15 y cerca del Strip de Las Vegas, albergará la estación principal de Brightline West, así como futuros proyectos comerciales y residenciales que Edens imagina. “Será irreconocible si regresas dentro de unos años”, dijo.

Más de la mitad del costo del proyecto ($6.5 mil millones) se cubre con algún tipo de apoyo federal.

Esto se debe en parte a uno de sus principales patrocinadores: la Administración Biden, amante de los trenes. A fines del año pasado, la administración otorgó a Brightline West una subvención de 3 mil millones de dólares de su ley de infraestructura de 2021 de $1 billón. Y en enero, también proporcionó 2.500 millones de dólares en bonos de actividad pública, una opción de financiación exenta de impuestos para grandes proyectos privados que beneficien al público. Incluyendo un bono de actividad privada de mil millones de dólares que Brightline West obtuvo durante la administración Trump, más de la mitad del costo del proyecto ($6.5 mil millones) está cubierto con algún tipo de apoyo federal. Los 5.500 millones de dólares restantes se recaudaron de forma privada con “capital y otros mecanismos de deuda”, dijo Ben Porritt, vicepresidente senior de Brightline. Se negó a identificar a los inversores privados.

“La financiación federal destinada a este proyecto provino de un proceso muy competitivo. No se hizo a la ligera”, dijo Buttigieg. “Tuvieron que alcanzar todo tipo de marcas para calificar tanto para los 3 mil millones en subvenciones como para los 3,5 mil millones en financiamiento que vendrán para apoyar este proyecto. No estaríamos aquí si no creyéramos en ello”.

Edens, que según Forbes tiene un valor de 3.900 millones de dólares y es copropietario de la NBA Milwaukee Bucks y del Aston Villa F.C. equipos, también está invirtiendo su propio dinero en el proyecto. “De hecho, he puesto mi dinero en lo que digo. Llevo mucho tiempo invirtiendo en este proyecto”, afirmó.

El tren de Las Vegas no es el final de las aspiraciones de barón del tren bala de Edens. Los posibles proyectos futuros incluyen “el triángulo de Texas”: Dallas a Houston, Houston a San Antonio y Austin; De Portland a Seattle; Atlanta a Charlotte; y ciudades del Medio Oeste, desde Cleveland hasta Columbus, dijo Edens. ¿Cuál es el siguiente?

“Estamos tan concentrados en esto en este momento que no hemos imaginado el siguiente. Pero diré esto. Nos han contactado muchos gobernadores diferentes que sienten curiosidad”, dijo. “Creo que fácilmente podría haber un puñado de estos que se conviertan en proyectos reales en los próximos 12 a 24 meses”.

Pero es posible que Edens no encuentre fácilmente otra ruta interurbana de alta densidad que pueda realizarse con las mismas circunstancias favorables a favor de Brightline West. Un grupo de inversores privados concibió por primera vez el proyecto ferroviario en 2005 como DesertXpress y pasó años obteniendo la aprobación de terrenos y rutas para circular trenes a lo largo de la autopista 15 a través del desierto de Mojave. Pero a pesar de que contaron con el respaldo de Ray LaHood, el secretario de Transporte de Obama, y ​​el exsenador estadounidense Harry Reid, no pudieron recaudar fondos suficientes para construirlo. Eso le dio a Edens, que se describe a sí mismo como un nerd de los trenes, la oportunidad de adquirir los derechos en 2018 a través de su Fortress Investment Group.

“La ventaja que tienen aquí es que se hizo todo el trabajo ambiental. Se había comprado todo el terreno”, dijo LaHood a Forbes. “Entonces, cuando comenzaron este proceso, muchos de los gastos y artículos costosos ya estaban completos”.

En 2007, Fortress también compró una línea ferroviaria de carga en el sur de Florida que dio origen al primer ferrocarril de pasajeros de Brightline. El año pasado, la compañía agregó nuevas vías exclusivas de Orlando a Miami que permiten que los trenes circulen hasta 125 mph, el rango más bajo de lo que normalmente se considera tren de alta velocidad. Se espera que 4 millones de personas utilicen el servicio de Florida este año y 8 millones anualmente a partir de 2026.

Operar ese sistema está ayudando a Brightline a aprender cómo administrar un ferrocarril orientado a turistas y viajeros de negocios antes de su proyecto en la costa oeste. Aunque la línea LA-Las Vegas no se abrirá hasta dentro de cuatro años, la construcción de la vía se llevará a cabo a un ritmo espectacular.

“Vamos a construir todo eso en aproximadamente un período de 12 meses”, dijo a Forbes Keith Tarkalson, gerente regional de la firma constructora Stacy Witbeck que colocará las vías de Brightline West, en 2023. El trabajo se realizará simultáneamente en tres diferentes segmentos, incluidos Las Vegas, Rancho Cucamonga y alrededor de Victorville, California.

El proyecto de 218 millas, que incluye vías dobles en algunas secciones para permitir que los trenes se crucen, requerirá primero la colocación de 2,2 millones de toneladas de grava y otros materiales de lastre. Luego, la empresa colocará encima 700.000 durmientes y 63.000 toneladas de rieles de acero procedentes de proveedores estadounidenses.

La mayor parte de Brightline West correrá a nivel de la superficie por el medio de la autopista 15. Se instalarán muros protectores a ambos lados de las vías para evitar colisiones con automóviles y camiones que se desvíen de la carretera.

El ferrocarril está diseñado para evitar cruzar intersecciones que pueden ser mortales para conductores y peatones, pero a los ambientalistas les preocupa que sus barreras de concreto en la carretera impidan que el borrego cimarrón, las tortugas del desierto, los pumas y los linces se muevan de un lado a otro a través de la autopista, suponiendo que así sea. Primero aplastado por coches y camiones. Para abordar ese problema, Brightline ha trabajado con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y el Departamento de Transporte de California para incluir tres puntos de cruce.

La compañía espera emplear a más de 10.000 trabajadores de la construcción para construir el sistema y, eventualmente, crear al menos 1.000 puestos de trabajo permanentes cuando esté en funcionamiento.

Aparte de su impacto potencial en generar un interés más amplio en los trenes de alta velocidad en los EE. UU., Brightline West es sólo la última de una serie de apuestas multimillonarias recientes en Las Vegas, incluido el Allegiant Stadium de 1.900 millones de dólares que se convirtió en la sede de la NFL. Raiders en 2020, el Las Vegas Sphere de 2.300 millones de dólares y un estadio de béisbol de 1.500 millones de dólares planificado para los Atléticos cuando se trasladen a la ciudad en 2028.

A pesar del deseo de Edens de agregar más líneas ferroviarias en los EE. UU., será difícil replicar las circunstancias que benefician a Brightline West. Lo más grave es que, cuando llegue enero, es posible que no encuentre un aliado en la Casa Blanca que comparta su pasión por los viajes en tren y esté dispuesto a ayudar a financiarlos.

“Hay que darle el crédito a Biden”, dijo LaHood. “Invirtió una cantidad importante de dólares en el ferrocarril. Y ese es el tipo de liderazgo que se necesita para atraer dólares privados”.

