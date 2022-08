Convertir tu auto en uno eléctrico, la opción posible que poco se promueve

A todos nos encantaría que los autos no contaminaran y que no existiera la obligada compra de combustible para movernos, pero los precios de las unidades eléctricas no están al alcance de todos.

Sin embargo, según Marco Antonio Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Vehículos Eléctricos y Sustentables, cualquiera puede convertir su auto de combustión interna a un vehículo eléctrico.

“Cualquier auto de combustión interna, auto, camioneta, autobús, puede ser convertido a eléctrico”, dijo en entrevista con Forbes México, en el marco de la convención Expo CESVI 2022, dedicada al mantenimiento y reparación automotriz.

La transición de un auto común a uno eléctrico puede costar de 180 mil a 250 mil pesos, explicó.

“Puede sonar costoso, pero cuando sumas lo que gastarías en combustible y mantenimiento, verás que es más barato”, añadió.

La conversión de autos poco se promueve por otros intereses, como el de la venta de combustible, lamentó.

Durante la conferencia que impartió en la exposición organizada por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), Marco Antonio Sánchez expuso que la conversión de un auto a eléctrico es un proceso que toma tres semanas, cuando se tienen todos los elementos necesarios disponibles.

Advirtió que dicho proceso idealmente debe ser realizado por personas calificadas, certificadas y que cuenten con equipos que cumplan con las normas nacionales e internacionales. “Es un proceso que debe ser realizado por expertos”, concretó.

Detalló que en México una de las empresas que cuenta con la certificación para la conversión de autos a eléctricos es Sistema Inteligente de Movilidad Sustentable (SIMS), que da a los propietarios las garantías necesarias tras entregarles su auto convertido.

En una conversión de auto de combustión interna a eléctrico, el motor convencional es retirado de la unidad, y reemplazado por la tecnología eléctrica.

Para la carga de la unidad, según las recomendaciones de Sánchez, basta con una conexión trifásica instalada en casa, la cual se solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Advirtió que al utilizar el auto convertido, lo recomendable es cargarlo en casa, y pocas ocasiones en las estaciones de carga rápida, porque así se prolonga la vida de la batería, la cual debe durar una década, antes de requerir una renofactura.

¿Y los híbridos?

“En la transición a una movilidad sustentable, se pensaba que íbamos a dar un paso primero para los híbridos y después para los eléctricos. Pero el avance de la tecnología de las baterías de los eléctricos nos hizo que hiciéramos el salto de los autos de combustión directamente a los eléctricos”, expresó Marco Antonio Sánchez.

“Otra vertiente era pasar a vehículos de gas vehicular, pero tampoco dimos ese salto”, agregó en entrevista.

Explicó que los tiempos se hicieron más cortos y que estamos avanzando más rápido tecnológicamente para llegar a una movilidad sustentable más eficaz.

Aseguró que, por tanto, México tiene lo suficiente para ser un país de movilidad eléctrica.

