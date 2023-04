Copropietario de Milwaukee Bucks construye plantas eléctricas en aguas del Golfo de México

Wesley Robert Edens, dueño de New Fortress Energy Inc y copropietario Milwaukee Bucks de la NBA, instalará turbogeneradores de gas natural y gas natural y diésel para generar electricidad, la cual será usada por la planta de licuefacción de gas natural en las aguas del Golfo de México para exportar el combustible en buques a Europa y Asia.

La Central FLNG 1 y Central FLNG 2, propiedad de México FLNG, estarán ubicadas en una plataforma marina localizada a aproximadamente a 15 kilómetros aguas adentro de Aldama y a 25 kilómetros del Puerto de Altamira, Tamaulipas, revela documentación en poder de Forbes México.

Cada una de las centrales está integrada por 3 turbogeneradores con una capacidad instalada de 13.106 MW cada uno y 16 motogeneradores con las siguientes capacidades: 11 con una capacidad instalada de 1.383 MW cada uno y 5 con una capacidad instalada de 1.75 MW cada uno, señala México FLNG.

Agrega que cada una de las plantas a instalarse en el Golfo de México cuentan con una capacidad instalada total de generación de hasta 63.281 MW, con una producción estimada anual bruta de 217.82 GWh y un consumo anual estimado de 74.085 millones de metros cúbicos de gas natural y 307.2 metros cúbicos de diésel.

Las centrales eléctricas atenderán las necesidades propias de energía eléctrica del centro de carga de la plataforma marina de México FLNG sin transmitir dicha energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución.

La central eléctrica no estará conectada al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que se debe entender como un proyecto de abastecimiento aislado y solo para una plataforma marina en el Golfo de México.

La Comisión Reguladora de Energía concluyó todas las evaluaciones de las solicitudes de permiso para generar energía eléctrica en una plataforma en el Golfo de México ingresada por México FLNG, la cual fue entregada el 23 de septiembre de 2022.

México FLNG es una empresa fundada por las compañías británicas FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited.

FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited fueron creadas por Chis Guinta, quien ha sido director financiero de New Fortress Energy desde agosto de 2018 y director financiero de New Fortress Energy Holdings desde abril de 2017.

New Fortress Energy fue fundada en mayo de 1998 por Wesley Robert Edens, quien es director ejecutivo y presidente de la junta directiva desde agosto de 2018 de la compañía estadounidense, que edifica en las aguas del Golfo de México la planta de licuefacción de gas natural.

La construcción de la plataforma flotante de licuefacción de gas natural es una inversión de gran tamaño, que se hará costa afuera, explicó Luis Rafael Apperti Llovet Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC).

El empresario, quien preside el Consejo de Administración de MG Polímeros, señaló que el proyecto encabezado por New Fortress Energy tiene un gran impacto para Altamira, Aldama, Tampico y Ciudad Madero, porque muchos de los componentes se construirán en tierra firme por la industria local.

El gas natural será extraído del gasoducto submarino, que corre de Brownsville, en Texas, a Tuxpan en Veracruz, para convertirlo de estado gaseoso a sólido y transportarlo fácilmente en buques de gas natural licuado, comentó Apperti Llovet.

“En lugar de hacer esa operación en tierra firme en Estados Unidos, que es muy compleja en el sentido del tráfico de buques, aquí se hace costa afuera sin tráfico de de barcos y tomando directamente el gas natural del ducto y mandándolo de exportación a Europa”, declaró el AISTAC.