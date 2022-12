New Fortress Energy moverá 2.8 millones de toneladas métricas de gas desde Tamaulipas

Wesley Robert Edens, dueño de New Fortress Energy y copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA, construye una planta de licuefacción de gas natural en las aguas del Golfo de México, para sacar combustible de un ducto marino a la altura de Altamira y exportarlo en buques a Europa y Asia.

“El proyecto New Fortress Energy FLGN Altamira se ubicará en el mar territorial del Golfo de México a 15 kilómetros aguas adentro de la costa del municipio de Aldama y a 25 kilómetros del puerto de Altamira localizado al sur del municipio de Altamira, en Tamaulipas”, revela México FLNG, una empresa para exportar gas natural licuado fundada por las compañías británicas FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited.

Flng Global Production Co. Limited y Nfe International Holding Limited fueron creadas por Chis Guinta, quien ha sido director financiero de New Fortress Energy desde agosto de 2018 y director financiero de New Fortress Energy Holdings desde abril de 2017. Y se asociaron con la CFE para levantar la plataforma de licuefacción de gas natural a la altura de Altamira.

New Fortress Energy fue fundada en mayo de 1998 por Wesley Robert Edens, quien es director ejecutivo y presidente de la junta directiva desde agosto de 2018 de la compañía estadounidense, que edifica en las aguas del Golfo de México la planta de licuefacción de gas natural.

Según México FLNG, el punto principal en tierra para proveer insumos, servicios y transporte de personal mediante embarcaciones para la plataforma de gas natural New Fortress Energy FLGN Altamira será el puerto de Altamira.

“El proyecto consiste en la instalación de dos sistemas de licuefacción denominados FLNG1 y FLNG2 con una capacidad operativa de 1.4 millones de toneladas métricas al año (mtpa) cada uno, para una capacidad nominal total de 2.8 millones de toneladas métricas al año”, revela documentación en poder de Forbes México.

Agrega que cada sistema de licuefacción consume más de 71 billones de unidades térmicas británicas (tbtu) de gas natural al año y produce 63 billones de unidades térmicas británicas de gas natural licuado al año.

Cada sistema de licuefacción contendrá tres plataformas: plataforma de tratamiento de gas natural, plataforma de licuefacción de gas natural y plataforma de servicios, señala México FLNG.

“Nos complace completar estos acuerdos y expandir nuestra alianza estratégica con CFE, que esperamos resulte en la entrega de nuestra primera unidad FLNG para mediados de 2023 y permita la construcción de un nuevo centro de gas natural licuado frente a la costa de Altamira” Wes Edens, presidente y director ejecutivo de New Fortress Energy Inc.

La construcción de la plataforma flotante de licuefacción de gas natural es una inversión de gran tamaño, que se hará costa afuera Altamira y Aldama, explica Luis Rafael Apperti Llovet Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC).

El empresario, quien preside el Consejo de Administración de MG Polímeros, señala que el proyecto encabezado por New Fortress Energy tiene un gran impacto para Altamira, Aldama, Tampico y Ciudad Madero, porque muchos de los componentes se construirán en tierra firme por la industria local.

El gas natural será extraído del gasoducto submarino a la altura de Altamira, que corre de Brownsville, en Texas, a Tuxpan en Veracruz, para convertirlo de estado gaseoso a sólido y transportarlo fácilmente en buques, comenta Apperti Llovet.

“En lugar de hacer esa operación en tierra firme en Estados Unidos, que es muy compleja en el sentido del tráfico de buques, aquí se hace costa afuera sin tráfico de de barcos y tomando directamente el gas natural del ducto y mandandolo de exportación a Europa”, declara el AISTAC, quien hace unos días le informaron sobre el plan de inversión por parte de New Fortress Energy.

Agrega que la terminal flotante de licuefacción mandará gas natural a Europa, una región del mundo que enfrenta una problemática y desabasto por la guerra entre Rusia y Ucrania.

La plataforma flotante para licuar gas natural es innovadora: “Es un proceso que si bien existe, aquí en el Golfo de México no tenemos absolutamente nada entre que se le parezca”, añade Luis Rafael Apperti Llovet.

Otra planta de New Fortress Energy en México

El 2 de julio de 2022, New Fortress Energy, una compañía de capital de inversión con sede en Nueva York, firmó una alianza para el fortalecimiento comercial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en mercados internacionales.

La alianza con New Fortress Energy permite a la CFE ser socio de un proyecto de licuefacción de gas natural, adquirir una planta de generación adicional en Baja California Sur y garantizar el suministro de gas natural en esta región.

New Fortress Energy Corporación, filial Fortress Energy Investment, tendrá un monto de inversión de 2 mil 200 millones de dólares, generación de empleos, 100 empleos directos en la fase de construcción y 100 empleos directos adicionales en la fase de operación.

Participará CFE como accionista en la sociedad, 15 por ciento del proyecto que se conformará de la siguiente manera: 10 por ciento de participación en el primer módulo de licuefacción, 15 por ciento de participación en el segundo módulo de licuefacción y 20 por ciento de la participación en el tercer módulo de licuefacción.

¿Quién es México FLNG? ¿Quién es Wesley Robert Edens? El 28 de mayo de 2021, fue creada en la Ciudad de México para la comercialización de compraventa, procesamiento, transformación, almacenamiento, exportación o importación de gas natural y condensados, así como la prestación, gestión y contratación de servicios de transporte por ducto, almacenamiento, compresión, licuefacción y regasificación de gas natural y condensados desde Altamira.

La empresa puede arrendar o fletar todo tipo de instalaciones terrestres y marítimas como ductos, terminales de almacenamiento terrestre, artefactos navales o unidades móviles de licuefacción y almacenamiento de gas natural en mar abierto para el desarrollo de las actividades de comercialización, compraventa, licuefacción, transporte o almacenamiento de gas natural y condensados.

Los socios de la empresa son las compañías británicas FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited. La carrera de Wesley Robert Edens arrancó en Lehman Brothers en 1987, pero con la fundación de Fortress Investments en 1998 cimentó su negocio con la energía en América del Norte. El millonario estadounidense fue socio de BlackRock, el fondo de inversión de Larry Fink. Edens también es copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA, junto con el multimillonario Marc Lasry; también es copropietario del Aston Villa de la Premier League con el multimillonario Nassef Sawiris.

Wes Edens es socio de Michael Jordan, dueño de los Hornets, así como Jeanie Buss, propietaria de Los Ángeles Lakers, y Wyc Grousbeck, dueño de los Boston Celtics, en Cinco Spirits Group, una empresa productora del tequila Cincoro.

El 13 de julio de 2022, Wesley Edens fue uno de los empresarios estadounidenses, que se reunieron con Andrés Manuel López Obrador durante una gira en Estados Unidos, para tratar asuntos de energía eléctrica como de gas y petróleo.

