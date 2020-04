La reina Isabel II pide a los británicos permanecer ‘unidos’

DW.- La reina Isabel II se dirigió este domingo 5 de abril a los ciudadanos del Reino Unido en un discurso televisado en el que les pidió que permanezcan “unidos” para superar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado ya casi 5,000 muertos en el país. “Nos volveremos a reunir”, dijo con énfasis en referencia a una conocida canción de la época de la Segunda Guerra Mundial, “los días mejores volverán”.

“Estamos luchando juntos contra esta enfermedad, y quiero garantizaros que si continuamos unidos y decididos lo superaremos“, declaró la soberana, de 93 años, en un mensaje grabado previamente desde el castillo de Windsor, al este de Londres, a donde se ha mudado temporalmente para protegerse de la enfermedad. “Aunque hemos afrontado retos antes, este es diferente; esta vez nos unimos con todas las naciones de la Tierra en un esfuerzo común, utilizando los grandes avances de la ciencia y nuestra instintiva empatía para sanar. Lo lograremos, ese logro será de cada uno de nosotros”, dijo.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020