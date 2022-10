Corte de Chile rechaza extradición de Mauricio Toledo a México

La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud para extraditar a México a Mauricio Toledo, exdiputado y exalcalde de Coyoacán investigado por la Fiscalía General de la Ciudad de México por presunto enriquecimiento ilícito.

Después de un año de estar en Chile, el órgano de justicia estableció la improcedencia de la extradición de Mauricio Toledo al no cumplirse el principio de mínima gravedad, ya que en dicho país el enriquecimiento ilícito se sanciona con una pena de multa y no con un año de reclusión.

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, señala el fallo.

Lee también: Desde Chile, Mauricio Toledo acusa persecución política

En agosto de 2021, la Cámara de Diputados le retiró a Mauricio Toledo el fuero constitucional por incrementar su patrimonio injustificadamente.

En el dictamen avalado por los legisladores se menciona que de octubre de 2012 a 2018, al ser diputado local y delegado en Coyoacán, tuvo depósitos en sus cuentas bancarias por 20 millones 826 mil 611 pesos, cuando sus remuneraciones netas fueron por 9 millones 496 mil 624 pesos, lo que “no es congruente, pues existe una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos que no declaró”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado