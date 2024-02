Cuidado trabajadores: la IA de este multimillonario viene para trabajos manuales

Está muy por debajo del punto de congelación en esta mañana de diciembre y John Fish está afuera, parado cerca del borde del piso 33 de South Station Tower, un rascacielos a medio terminar en el centro de Boston. Señala una grúa de color rojo brillante que se encuentra debajo mientras transporta una plataforma de paneles metálicos a través del aire gélido y explica sus planes para automatizarla.

“Hay una cámara en la propia grúa que observa la pluma, ve su oscilación y registra toda esa información”, dice Fish con un distintivo acento de Boston. Está vestido con mocasines de cuero negro, pantalones azules, un chaleco de construcción de neón, gafas de seguridad y un casco. “¿Cómo se pueden conseguir más selecciones por hora de forma segura? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado”.

Abajo, en el concurrido piso 14, entre los incesantes golpes de las pistolas neumáticas de clavos y el estrépito del acero al moler, Fish describe cómo la revolución robótica está cambiando sus sitios de construcción: Suffolk está introduciendo máquinas de dos pies de alto (piense en tanques militares en miniatura) que amplíe e imprima planos y diseños para que los trabajadores los sigan, acelerando la construcción y reduciendo errores. “Vamos a ponerlo en todos nuestros trabajos”, dice.



Fish, un trabajador vitalicio de la industria de la construcción de 63 años, hizo una fortuna construyendo rascacielos desde Massachusetts hasta California. Su valor es de 2,300 millones de dólares, gracias a su participación del 100% en Suffolk, de 6,000 millones de dólares (de ingresos), la empresa constructora con sede en Boston que en los últimos 20 años ha construido más de 150 millones de pies cuadrados de bienes raíces comerciales en los EE.UU., incluyendo gran parte de Horizonte de Boston y hoteles en Los Ángeles y Miami.

Ahora busca revolucionar la industria de 2.1 billones de dólares que lo hizo tan exitoso. Su división de Suffolk Technologies está creando nuevos productos de software centrados en la construcción, algunos de los cuales está escindiendo en empresas separadas, mientras que su brazo de inversión de riesgo ha adquirido participaciones en docenas de ambiciosas nuevas empresas de tecnología de la construcción que hacen de todo, desde la impresión 3D de paredes hasta la fabricación de emisiones. Generadores de energía portátiles gratuitos.

“Nuestra industria es la única industria en el mundo donde la productividad ha disminuido en los últimos 50 años en lugar de aumentar”, dice Fish mientras lleva a Forbes a un recorrido por la sede ultramoderna de Suffolk en Roxbury, un barrio de clase trabajadora en el sur de Boston. “Piense en el Empire State Building. Fue construido en la década de 1930 y tardó 14 meses en construirse. Hoy se necesitarían cinco años”.

Una razón: muchos en la industria no quieren tener nada que ver con la robótica o la inteligencia artificial. Los contratistas generales, subcontratistas, sindicatos y empresas gestoras multimillonarias que dirigen las obras de construcción tienen “formas de trabajo analógicas arraigadas”, según un informe de McKinsey. Dice Brent Thielman, analista de acciones de D.A. Davidson, que cubre ingeniería y construcción, “La tecnología se acepta a un ritmo muy lento en esta industria, y probablemente seguirá siendo el mismo caso en el futuro previsible. Al fin y al cabo, es un mercado laboral”.

Es decir, un mercado laboral que durante mucho tiempo ha luchado por atraer suficientes trabajadores. Hubo más ofertas de trabajo en la construcción en 2022 que en cualquier año anterior en los 23 años que Associated Builders and Contractors (ABC) ha estado realizando un seguimiento. Además, los costos han aumentado: los salarios en la construcción aumentaron un 34% entre 2012 y 2022, según estadísticas gubernamentales, mientras que los costos de los insumos (acero, cemento, madera) aumentaron casi un 40% desde principios de 2020, según ABC. Fish está convencido de que los robots serán clave para resolver la escasez de mano de obra y mantener bajos los costos. Instalar robots en los lugares de trabajo no es tarea fácil: habrá escrutinio regulatorio, escepticismo de los clientes, presiones financieras y rechazo de los trabajadores humanos. Pero Fish insiste en que es necesario, independientemente de los obstáculos.

La otra mitad de la ecuación son los datos. Fish dice que Suffolk ya tiene su propia “salsa especial” después de una inversión de una década en análisis, que la empresa utiliza para seguir el progreso y gestionar los costos en sus más de 100 sitios de trabajo activos. Para darle vida a esa salsa especial, Suffolk ha estado reinvirtiendo sus ganancias en nuevas tecnologías y productos que está desarrollando bajo Suffolk Technologies, que creó en 2019. Fish ha escindido un producto (un software de estimación de costos llamado Ediphi) en su propio empresa, con planes para un segundo (Edge, una herramienta de planificación del lugar de trabajo) este año.

Al mismo tiempo, Fish está fomentando una gran cartera de nuevas empresas relacionadas con la construcción. Desde su fundación, Suffolk Technologies ha invertido más de 50 millones de dólares en más de 50 empresas, como Rugged Robotics (fabricante de esos tanques militares en miniatura), Canvas (un robot estilo R2-D2 que acelera la instalación de paneles de yeso), Augmenta (un robot generativo herramienta de inteligencia artificial que redacta diseños de edificios) y, en particular, OpenSpace. Esa startup de inteligencia artificial con sede en San Francisco convierte secuencias de vídeo en sitios de trabajo virtuales que pueden explorarse de forma remota y recientemente fue valorada en unos 900 millones de dólares.

Aproximadamente la mitad de las empresas de la cartera de Suffolk han participado en su programa acelerador anual de seis semanas. (“Piense en Shark Tank, pero mucho más amigable”, dice Fish.) El verano pasado, la compañía recaudó 85 millones de dólares de inversores externos, más 25 millones de dólares de la propia billetera de Fish, para financiar más nuevas empresas y reinvertir en las más prometedoras.

Es una relación simbiótica. Las empresas de cartera tienen la oportunidad de experimentar en los sitios de trabajo de Suffolk y desarrollar relaciones laborales con sus subcontratistas, mientras que Suffolk obtiene capital y conocimiento de lo último en tecnología de construcción. “Queremos ser los convocantes de las conversaciones sobre cómo se está alterando el mundo construido”, dice Fish.

Eso es inteligente, porque este es claramente un momento de disrupción o ser interrumpido en la industria de la construcción. El auge del trabajo desde casa ha aplastado los bienes raíces comerciales tradicionales, diezmando la demanda del tipo de edificio de oficinas en el centro de la ciudad que era el pan de cada día de Suffolk antes de la pandemia. (La Torre de la Estación Sur comenzó a construirse a principios de 2020). “El sector comercial está al revés”, dice Fish. “Hoy nadie construye un edificio de oficinas”.

Para compensar la desaceleración, Suffolk está pujando por otros tipos de proyectos, como centros de datos, aeropuertos, hospitales e instalaciones de investigación médica, casinos y proyectos gubernamentales. Fish espera que su tecnología pueda ayudar a Suffolk a elaborar ofertas de menor costo que puedan completarse más rápidamente con menos sobrecostos.

Los peces crecieron en la construcción. Su difunto padre, Edward Fish, dirigía Peabody Construction, con sede en Boston, que surgió de un negocio de construcción local iniciado en 1891 por el abuelo de Edward. Cuando era adolescente, Fish y su hermano mayor, Ted, acompañaban a su padre a los lugares de trabajo y aprendían el oficio familiar. “Quería que fuéramos trabajadores para aprender desde abajo hacia arriba”, recuerda Fish. “Mi papá siempre enfatizaba el valor del dólar. Está como marcado en la parte de atrás de mi cabeza”.

Fish, disléxico, tuvo dificultades en la escuela, pero destacó en los deportes y fue reclutado para jugar al fútbol en Bowdoin, donde obtuvo un título en ciencias políticas antes de regresar al negocio familiar en 1982. Era un momento oportuno. Peabody, que contrataba únicamente mano de obra sindicalizada, estaba siendo presionada por los contratistas generales que contrataban trabajadores no sindicalizados con salarios más bajos. En respuesta, Fish padre creó Suffolk, una empresa independiente que contrataría trabajadores no sindicalizados, y puso a cargo a su hijo menor. A medida que Suffolk creció, empezó a competir con Peabody, dirigida por su hermano mayor. “Mi padre nos enfrentó durante un tiempo”, dice Ted Fish. Los dos hermanos son cercanos ahora, aunque Ted recuerda que John era un “competidor tenaz” mientras luchaban por proyectos. “No quieres estar al otro lado de él”. (Peabody Construction se disolvió en 2007 y Ted ahora dirige una empresa de construcción de oficinas con sede en Boston llamada Roundhill).

