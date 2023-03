Date cuenta en tu estado de cuenta

Los estados de cuenta tienen gran variedad de diseños lo que a veces no facilita su rápida lectura pero ni modo, hay que aprender a leer estos documentos ya que cuentan, entre otras cosas, tus gastos, pagos e intereses. Para ayudarte a conocerlos puedes comenzar por identificar los siguientes conceptos que son fundamentales dominar:

– Fecha límite de pago: Es la fecha en la que a más tardar deberás de realizar el pago mínimo de tu adeudo.

– Pago mínimo: Importante para cuando hagas tu presupuesto; este el monto mínimo a pagar para que tu cuenta esté al corriente, evitando que se genere una clave de observación de atraso de pago en tu historial contenido dentro de tu Reporte de Crédito de Buró de Crédito. De ser posible paga siempre más del mínimo; así liquidarás tu adeudo con mayor velocidad pagando menos intereses por el dinero financiado.



– Pago para no generar intereses: Es el importe que necesitas pagar para que no te cobren intereses sobre tu adeudo. Busca siempre estar en condiciones de pagar este monto o incluso el total del adeudo, así te estarás financiando entre las fechas de corte prácticamente gratis (porque la tarjeta de crédito pudiera tener una anualidad que pagar u otra cosa).

– Fecha de corte: Es el último día del mes hasta donde se registraron operaciones en tu cuenta. Supongamos que tu fecha de corte es el día 20 de cada mes, y realizaste una compra el día 21; ese cargo se incluirá en tu estado de cuenta del próximo mes, lo que significa que tienes 40 días para saldar ese adeudo sin tener que pagar intereses. Ten esta fecha en cuenta para programar tus compras según tu presupuesto.



– Límite de crédito: Es la cantidad máxima por la que puedes realizar consumos con tu tarjeta. Idealmente, no uses más del 50%. Recuerda que la tarjeta de crédito no forma parte de tu sueldo sino es simplemente un método de pago más seguro y eficiente que el efectivo; además puede dar un valor agregado en forma de puntos, millas aéreas o incluso “cash back”. Si tienes mucha deuda acumulada en la tarjeta entonces estás usando el crédito para vivir de él y eso no es financieramente saludable.



– Saldo: Importante también para tu presupuesto, este es el monto total que adeudas.



– Promociones: Aquí aparecen las compras que realizaste a meses sin intereses. Para quedar bien con el otorgante de crédito y para mantener un buen historial crediticio es importante pagar los montos requeridos de tus compras a meses sin intereses más el mínimo de tus otras compras.

Para hacer una buena revisión de tu estado de cuenta será necesario que conserves tus comprobantes de gastos, también conocidos como “vouchers” o pagarés, así podrás compararlos contra lo que refleja tu estado de cuenta. En caso de que no reconozcas un cargo, llama de inmediato a tu institución financiera e ingresa una reclamación por cargo no reconocido.

Ten presente que el marco legal establece que dispones de 90 días, a partir de la fecha de corte, para presentar la reclamación a la entidad financiera que emitió tu estado de cuenta.

Al momento de realizar tu reclamación anota el folio y la fecha máxima para recibir una resolución.

Si no estás contento con el resultado de la reclamación, siempre puedes pedir una segunda revisión ante la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) de esa misma institución o en Condusef.

Contacto:

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.