Delfina Gómez defiende nuevo plan de estudios y se despide de la SEP

La aún titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, defendió el nuevo plan de estudios de educación básica, pues aseguró que éste no “es una ocurrencia”.

“No es de alguna ocurrencia como algunos medios he escuchado o he leído. Es producto de un trabajo que ha sido gracias, no solo de maestros frente al grupo, sino expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños, diferentes secretarias que integran el gabinete”, dijo.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria explicó que por el momento es un plan piloto que se estará implementando en 30 escuelas por estado “para dar atención y seguimiento”, y aseguró que la SEP está abierta a observaciones y comentarios.

Lee también: Aerolínea Calafia vendió vuelos sin estar autorizados: AFAC

“Así como educación, salud, comunicación, debemos estar abiertos a una constante transformación y constante proceso de ajuste a lo que se establece en el contexto social”, mencionó.

Desde la conferencia en Palacio Nacional se hicieron enlaces con diversas entidades para dar el banderazo al nuevo ciclo escolar; así, la titular de la SEP saludó a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y Rutilio Escandón, mandatario de Chiapas.

Posteriormente, la funcionaria agradeció al presidente López Obrador por “la gran oportunidad” que le dio al dejarla al frente de la SEP.

Delfina Gómez dejó su cargo para irse como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, pues más tarde se convertirá en candidata de Morena a la gubernatura de dicha entidad. Ahora quedará en la SEP Leticia Ramírez.

“Hace 18 meses que llegue aquí, llegue con mucha ilusión por la gran oportunidad y una vez que viví esta experiencia, me voy agradecida (…) Me voy contenta, hay muchas cosas por hacer. (…) Señor presidente, gracias por esta oportunidad y yo, a nombre de mi familia y amigos y compañeros, le agradecemos porque dio oportunidad a maestra”, enfatizó.

El nuevo plan de estudios fue publicado el 19 de agosto en el Diario Oficial de la Federación e iniciará de forma piloto en 960 escuelas públicas y privadas, y sólo se aplicará en los primeros años de preescolar, primaria y secundaria.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado