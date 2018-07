Reuters.- Por medio del radar de una sonda espacial, científicos detectaron lo que parece ser un gran lago de agua salada bajo el hielo del polo sur de Marte, una masa de agua que ven como un posible hábitat para la vida microbiana.

El lago, de unos 20 kilómetros de diámetro con forma de triángulo redondeado y ubicado 1.5 kilómetros debajo de la superficie de hielo, representa el primer cuerpo estable de agua líquida jamás encontrado en Marte.

Saber si otros lugares, además de la Tierra, han albergado vida es una de las grandes preguntas de la ciencia y los nuevos descubrimientos ofrecen evidencia prometedora, aunque no pruebas. El agua es considerada un ingrediente fundamental para la vida.

🔴💦 Our #Mars Express satellite has detected liquid #water hidden under the planet’s south polar ice cap. Full story: https://t.co/RC8QSxvBwe pic.twitter.com/NyZSdxxU0G

Los investigadores dijeron que podría tomar años verificar si hay vida en ese cuerpo de agua que se asemeja a un lago subglacial de la Tierra, algo que podría ocurrir con una futura misión para perforar el hielo a fin de tomar muestras del agua.

“Este es el lugar en Marte donde tienes lo que más se asemeja a un hábitat, un lugar donde la vida podría subsistir”, dijo el astrónomo Roberto Orosei, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, quien lideró la investigación publicada en la revista Science.

“Este tipo de ambiente no es exactamente tu vacación ideal o un lugar donde los peces nadarían”, agregó Orosei. “Pero, de hecho, hay organismos terrestres que pueden sobrevivir y desarrollarse en ambientes similares. Hay microorganismos en la Tierra que son capaces de sobrevivir incluso en el hielo”.

The #Mars Express radar investigation finds a subsurface feature spanning about 20km across under a 1.5km thick layer of ice & dust, interpreted as a buried pond of liquid water, which could be laden with salty, water-saturated sediments… pic.twitter.com/cjTSG9Cv9Q

— ESA Science (@esascience) July 25, 2018