Diferencias en el Congreso de EU retrasan ratificación del T-MEC: experto

El retraso en la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se debe a las dificultades en política interna y diferencias dentro del Congreso del país que gobierna Donald Trump, opinó Luis De la Calle, director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera.

“Las dificultades para aprobar el tratado están más ligadas a la política interna de Estados Unidos, diferencias entre Republicanos y Demócratas y la capacidad de negociar con la Casa Blanca”, comentó el experto durante el taller Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y su impacto en México.

El también ex ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington manifestó que no hay motivo para que el acuerdo comercial no sea ratificado.

El pasado 19 de junio, el Senado de la República aprobó el dictamen que ratifica el T-MEC, sin embargo, es cierto que el trámite se ha alargado en Estados Unidos.

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, señaló anteriormente a la prensa nacional que se espera que el proceso legislativo concluya antes de finalizar el año, aunque no se tiene certidumbre de que eso pase.

Por su parte, Trump manifestó recientemente que tiene un ‘plan mejor’ si el Congreso estadounidense no aprueba el tratado, sin dar mayores detalles al respecto.