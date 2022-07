Difunden audios presuntamente de sobrino de Layda Sansores pidiendo ‘mordidas’

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha dado a conocer en las últimas semanas supuestas grabaciones de Alejandro Moreno, presidente del PRI, hablando sobre manejos ilegales de dinero, ahora fueron filtrados audios en los que presuntamente el sobrino de la mandataria, Gerardo Sánchez Sansores, quien es subsecretario de Gobierno en la entidad, pide “mordidas” para otorgar permisos de construcción.

En la grabación se escucha a un hombre, quien supuestamente es el sobrino de la mandataria, decir: “Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite un permiso. Tú ve y pregunta ‘óyeme, tengo tal predio, quiero sacar una licencia’ y el permiso te cuesta por punto uno eh. Un departamento en México ¿Cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal? ¿Como cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento?”.

Continúa: “Vamos a ponerle 4 millones, Multiplícalo por 200. Son 800 millones de pesos. ¿Cuánto quieres?, ¿cuánto quieres darle de mordida? El diez, son 80 milloncitos. Bueno, pues como ¿cuántos me voy a quedar yo de esos?, ¿de estos cuánto o con cuanto te vas a caer?”.

En otra grabación se escucha a la misma persona afirmar que para poder construir en una “área donde no se permite (…) el permiso cuesta entre 5 y 10 millones de pesos”.

“Aquí 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia. Y si no te avientas tres años más en donde tú no construyes. Eso es un área donde no se permite construir”, supuestamente expresa el sobrino de Layda Sansores.

La gobernadora ha difundido varios audios presuntamente de Alejandro Moreno, presidente del PRI, quien en las grabaciones acepta que el PRI recibe dinero de privados sin reportar para campañas electorales, entre otras revelaciones que han debilitado políticamente al dirigente.

