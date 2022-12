Diputados aprueban en lo general el plan B electoral de AMLO

Con 265 votos a favor y 207 votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una de las minutas del plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, los legisladores discutirán en lo particular los artículos reservados. Uno de ellos es la propuesta del PVEM , para retirar el numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de Procedimientos y Electorales, el cual establece que los partidos políticos que vayan en candidatura común podrán distribuirse votos.

“Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, menciona el artículo que pide retirar el PVEM.

En la discusión del dictamen en lo general, el diputado Francisco Huacus Esquivel, del PRD, afirmó que con estas reformas se consuma un “atraco de la vida constitucional y democrática” del país.

“Hoy se consuma el mayor atraco de la vida constitucional y democrática de nuestra nación y se concreta también la tutelada por el verticalismo, autoritarismo y narcisismo, de quien habita Palacio Nacional. A todas luces nos encontramos en un peligroso intervalo democrático, donde la voluntad de la ciudadanía se encuentra atada a los fatales designios del poder central”, consideró.

Mientras, el morenista Leonel Godoy negó que con estas modificaciones a seis leyes secundarias en materia electoral su partido busque tener autoridades a modo, como lo señalan los partidos de oposición, pues dijo que todas las encuestas ponen a Morena en primer lugar de las preferencias electorales.

“Así ha sido su discurso estos días, que el INE no se toca. No solo ya sé tocó y se va a volver a tocar, pero el asunto principal es que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reforma constitucional no era solo sobre el INE, era fundamentalmente del sistema político mexicano. Modificar la manera de elegir a los legisladores del Congreso de la Unión, de los congresos de los estados y de los cabildos”, mencionó.

