Diputados se reunirán con titular de Sedena para hablar del hackeo

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó reunirse con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, para que explique las consecuencias que trajo el ciberataque en contra de dicha dependencia.

La propuesta la realizó el diputado Sergio Barrera durante una reunión de trabajo de dicha comisión y fue aprobada por todos los integrantes de esta, por lo que le autorizaron al panista Ricardo Villareal gestionar la reunión con el titular de la Sedena.

“Creo que teniendo tanta responsabilidad que tiene la Sedena y viendo la grave problemática que este hackeo conlleva, deberíamos como comisión, solicitar al general secretario pudiera venir a comparecer y explicarnos cuáles son los alcances de la gravedad de este asunto y qué es lo que se está vulnerado y la información que está comprometida”, comentó el emecista Sergio Barrera.

Recordó que, sólo en la vulneración del Panama Papers representó una pérdida de información de 2.5 TB; mientras en la Sedena fue vulnerada 6 TB.

“No sabemos en manos de quién pueda estar en estos momentos (la información). Me preocupa mucho que estamos ante un grave problema de vulneración a la ciberseguridad en este país. Si esto le paso a la Sedena, no sabes lo que le pueda pasar en algún momento a la CFE, Pemex”, dijo.

En tanto, el diputado por Morena, Miguel Carrillo, aclaró que las comparecencia son parte de la glosa del Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo que debe ser una reunión con el secretario para ver cómo puede la Cámara de Diputados ayudar a la Sedena para reforzar su ciberseguridad.

Lo mismo señaló el panista Guillermo Octavio Huerta Ling, pues mencionó que no puede ser una comparecencia, pero sí un encuentro con el secretario Luis Cresencio Sandoval González para hablar sobre el presupuesto de la Sedena para 2024, así como el hackeo que tuvieron por parte de un grupo Guacamaya.

